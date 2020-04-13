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换个角度看世界：独特视角航拍机场

2020/4/13 22:05:08来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

摄影师托比·哈里曼（Toby Harriman）从未计划成为一名航拍摄影师，但是在 2012 年首飞后，一切都发生了变化。他过去几年的个人项目之一是探索不同机场的独特设计他的作品为那些喜欢在空中欣赏机场的人提供了真正独特的视角

他的足迹遍布美国的多个机场，接下来就让我们用一组照片去领略机场航拍的独特视角吧。

机场你可能去过很多遍，但是从这个角度看机场，估计还是挺罕见的。

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关键词：航拍

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