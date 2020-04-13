换个角度看世界：独特视角航拍机场

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摄影师托比·哈里曼（Toby Harriman）从未计划成为一名航拍摄影师，但是在 2012 年首飞后，一切都发生了变化。他过去几年的个人项目之一是探索不同机场的独特设计，他的作品为那些喜欢在空中欣赏机场的人提供了真正独特的视角。
他的足迹遍布美国的多个机场，接下来就让我们用一组照片去领略机场航拍的独特视角吧。
机场你可能去过很多遍，但是从这个角度看机场，估计还是挺罕见的。
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