神似当年的XX助手？微软出品的News Bar体验

记得N年前，XX助手充斥的时代，很多人的浏览器都被“福利”上了各种工具栏。后来我们统一将它们称作——“流氓插件”。尽管流氓插件令人深恶痛绝，但不得不承认，它的信息流模式对于信息的传递还是很有效率的。近日微软在其官方商店也发布了一款类似的应用，可以直接在桌面上弹出新闻栏。乍一看，像极了当年的XX助手，效果究竟怎么样？一起来看吧。

当年XX助手最为泛滥的时代

是不是有点眼熟？

1. 下载与安装

1） 点击“设置”→“时间和语言”→“区域”→“国家或地区”，将当前国家设为“美国”；

2） 打开Win10应用商店，搜索“News Bar”（由于是Beta版，需要点开“显示全部”才能看到），按屏幕提示下载安装；

搜索“News Bar”下载

2. 聊聊细节

“News Bar”最简单理解就是一个跑马栏，如果你的脑海中没有概念，不妨参考一下电视台每天滚动播出的那个新闻条。只不过News Bar的设计更灵活，你可以根据喜好，将它摆放到桌面的左侧、右侧、上侧、下侧。根据位置不同，News Bar会自动呈现不同的展示风格，比如左右侧为图形风格，上下侧为文字风格。无论哪一种风格，News Bar都会每隔几秒钟自动切换一屏。

用户可任意“摆放”新闻栏位置

是的！就是这个样子

News Bar提供图文信息和股票信息，不过并不支持自定义来源，也没有兴趣设定。通过在设置面板选择你所在的国家，News Bar就会自动获取新闻。是的！你没看错，这就是全部设置了。

目前不支持新闻来源定义及个人兴趣设定

News Bar的左右栏默认采用预览图模式，我们可以通过鼠标悬停，去查看每条信息的大体内容。不过事实上这个方法并不高效，因为多数情况下，你是无法通过一张图片去判断这篇文章到底写了啥！为了解决这个问题，News Bar还提供了另一种“Image”模式，可以直接将标题显示到预览图中。

两种风格效果（只是这“翻译”&……%￥#）

除了新闻以外，News Bar也支持股票行情，包括我们的大A股也是支持的，甚至你可以在里面搜索出比特币！不过也许是预览版缘故，当我去点击股票行情或者新闻时，默认只能跳转到MSN中国，再无法显示更多信息。

除了股票，还支持比特币……

暂时无法读取详细信息，只能跳转到MSN中国

为方便用户获取信息，微软专门为News Bar设计了一个独立模式，即它可以停留在屏幕上，不会被其他窗口遮挡。如果你感觉News Bar的动作让你分心，还可以将它最小化（最长8小时），最小化期间软件不会弹出任何信息，预设时间结束后，News Bar会自动启动，非常贴心！

觉得它太碍眼时，可以手工将它暂停几个小时，过后News Bar将自动重新启动

作为一款微软自己的软件，News Bar也和Win10的很多功能合作愉快！比如自动变换的主题外观，与Aero Snap（Win10分屏功能）协同的独立模式，支持多显示器，可任意指定在哪台显示器上显示News Bar等，都是其他第三方软件梦寐以求的。

不会被其他窗口遮挡

写在最后

说一说感受吧，总体来讲这款News Bar的使用感还是很棒的。无论是细节处理还是与系统其他功能的协同上，基本保持了一款大厂软件应有的范儿。

当然小问题也不少，一是不支持自定义新闻源（这是导致详细信息无法显示的原因吗？），也不支持个人兴趣设定，首先从基本层面排除了一大部分潜在用户。另一个就是详细信息无法显示，至少在目前这个问题是无解的！

还有一个就是信息的间隔滚动时间，同样无法由用户自行修改。总之底子不错，但目前离真正商用，还有很长一段距离。

有没有觉得和“磁贴”很像呢？

不知大家有没有注意到，这款工具其实和微软一直在倡导的磁贴很像。近期网上一直在流传，微软将在开始菜单中舍弃磁贴设计。尽管官方一再否认，但磁贴“被降温”已经成为一个不争的事实。问题是，磁贴也并非那么不堪，它的信息展示功能，依旧在全球拥有很多簇拥。我们大胆设想一下，如果将磁贴从开始菜单中剥离，由用户自主决定是否使用，那么有没有可能就是现在News Bar的样子呢！