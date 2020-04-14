美国三大股指涨跌互现，科技股上涨，特斯拉飙升14%

4月14日消息，据外媒报道，美国时间周一，道琼斯指数和标准普尔500指数在连涨两天后出现下跌，原因是在美国企业财报季即将开始之际，投资者仍在继续评估新冠肺炎疫情的发展趋势。

道琼斯指数收于23390.77点，下跌328.6点，跌幅1.39%；标准普尔500指数收于2761.63点，下跌1.01%；纳斯达克指数逆势上涨，收于8192.42点，上涨0.48%。

在美国股市周一交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于273.25美元，上涨了1.96%；谷歌母公司Alphabet股价收于1217.56美元，上涨了0.50%；亚马逊收于2168.87美元，上涨了6.17%；微软收于165.51美元，上涨了0.22%；Facebook收于174.79美元，下跌了0.23%；甲骨文收于52.97美元，下跌了0.39%；IBM收于121.15美元，下跌了0.29%；奈飞（Netflix）收于396.72美元，上涨了7.01%；特斯拉收于650.95美元，大涨了13.6%；优步（Uber）涨3.25%；Lyft涨1.09%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于58.70美元，上涨了2.73%；英伟达收于269.85美元，上涨了2.62%；德州仪器收于107.67美元，下跌了0.02%；博通收于259.92美元，上涨了2.21%；高通收于73.30美元，上涨了2.40%；AMD收于50.94美元，上涨了5.29%；美光科技涨0.09%；应用材料公司涨0.58%。

在美国上市的中概股涨跌不一，好未来收于51.8美元，上涨了1.93%；爱奇艺收于17.43美元，上涨了0.35%；跟谁学收于31.4美元，下跌了5.31%；阿里巴巴收于199.44美元，上涨了1.56%；京东收于42.78美元，上涨了1.47%；拼多多收于41.42美元，上涨了0.93%；哔哩哔哩收于26.21美元，下跌了2.31%；微博收于34.39美元，下跌了3.45%；新浪涨0.27%；搜狐跌1.48%；搜狗跌0.86%；携程跌3.1%；前程无忧涨0.36%；汽车之家跌1.8%；58同城涨0.29%。

卡特·彼勒公司是道琼斯指数中表现最差的股票，下跌超过8%。美国银行的一位分析师下调了该股评级，导致其股价下跌。金融类股和房地产业板块领跌标准普尔500指数，这两个板块的跌幅均超过3.5%。

但以科技股为主的纳斯达克指数逆势上扬，Netflix上涨7%，创下近52周的高点，亚马逊上涨6.2%。

上周，美股经历了有史以来最佳的单周上涨之一。道琼斯指数上周上涨了12.7%，这一涨幅在历史上居第七位。标准普尔500指数上周上涨12.1%，创下1974年以来最大单周涨幅。

市场研究公司CFRA Research的投资策略师萨姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）指出：“市场正在消化一些非常诱人的回报。市场从低谷到最近的高点，已累计上涨了25%。”

斯托瓦尔称：“虽然有些人可能会说，我们正处于新一轮牛市的开端，但我认为我们必须采取观望态度。”

美国股市上周强劲反弹，很大程度上是由于美国新冠肺炎疫情有所改善，以及美联储出台了大规模刺激措施。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇（Anthony Fauci）周日称，他对美国疫情正在放缓持谨慎乐观态度。他还表示，美国部分地区可能会在下个月重新开放。美国纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）称，“如果我们继续保持明智”，最糟糕的时期可能已经过去。

然而，福奇补充说，这并不意味着美国整个国家会打开“电灯开关”，回到正常状态。

美国约翰霍·普金斯大学的数据显示，美国新冠肺炎确诊病例总数已超过56万，超过世界上任何其他国家，而纽约州的确诊病例数已超过19万例。美国死于该病毒的人数超过2.2万。

市场研究公司Chaikin Analytics首席执行官马克·查肯（Marc Chaikin）指出：“为遏制新冠肺炎蔓延而出台的各种措施，似乎正在发挥作用，接下来会发生什么还很难说。美国经济重新开放的时间现在还在讨论中，封城对经济的影响还有待确定，我们敦促投资者在事态仍在发展的过程中保持警惕。”

查肯表示，随着企业财报季的开始，市场近期的涨势可能令投资者感到失望。

强生、摩根大通和美国银行等公司将于本周公布财报。此前，这几家公司以新冠病毒暴发为由，取消了盈利预期，而其它公司则大幅下调了盈利预期。

美国主要股指均比2月份创下的高点低了18%以上。今年以来，道琼斯指数和标准普尔500指数分别下跌了18.5%和15.2%，而纳斯达克指数的跌幅超过了9%。