内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

红绿蓝三巨头站台的抗疫项目已获 2.4 exaFLOPS 算力：比前 500 超算加起来都快

2020/4/14 7:51:23来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月14日消息 据Wccftech报道，今天凌晨，对抗新冠病毒的[email protected]项目，发推宣布目前其算力已达约2.4 exaFLOPS（每秒240亿亿次浮点运算），比世界排名前500的超级计算机的算力总和还多

IT之家上月曾报道，NVIDIA GeForce官推发文，呼吁PC玩家贡献出闲置的GPU算力，支持抗疫项目[email protected]，一周内参与人数便从3万人激增至40万人，项目拥有的算力也达到470 petaFLOPS（每秒47亿亿次浮点运算）；同样在上月，[email protected]宣布算力达1.5 exaFLOPS（每秒150亿亿次浮点运算），而仅仅三周后，官方发推宣布算力已达约2.4 exaFLOPS（每秒240亿亿次浮点运算）。AMD和Intel也承诺支持此项目。

从官推配图中可以看出，世界排名前几的超级计算机的算力，以IBM Summit为例，其峰值算力约为200 petaFLOPS（每秒20亿亿次浮点运算，0.2 exaFLOPS），与[email protected]项目所拥有的算力并不在一个数量级上。

▲NVIDIA GeForce呼吁玩家捐赠闲置GPU算力

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMDNvidiaIntel

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    