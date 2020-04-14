红绿蓝三巨头站台的抗疫项目已获 2.4 exaFLOPS 算力：比前 500 超算加起来都快

IT之家4月14日消息 据Wccftech报道，今天凌晨，对抗新冠病毒的[email protected]项目，发推宣布目前其算力已达约2.4 exaFLOPS（每秒240亿亿次浮点运算），比世界排名前500的超级计算机的算力总和还多。
IT之家上月曾报道，NVIDIA GeForce官推发文，呼吁PC玩家贡献出闲置的GPU算力，支持抗疫项目[email protected]，一周内参与人数便从3万人激增至40万人，项目拥有的算力也达到470 petaFLOPS（每秒47亿亿次浮点运算）；同样在上月，[email protected]宣布算力达1.5 exaFLOPS（每秒150亿亿次浮点运算），而仅仅三周后，官方发推宣布算力已达约2.4 exaFLOPS（每秒240亿亿次浮点运算）。AMD和Intel也承诺支持此项目。
从官推配图中可以看出，世界排名前几的超级计算机的算力，以IBM Summit为例，其峰值算力约为200 petaFLOPS（每秒20亿亿次浮点运算，0.2 exaFLOPS），与[email protected]项目所拥有的算力并不在一个数量级上。
▲NVIDIA GeForce呼吁玩家捐赠闲置GPU算力