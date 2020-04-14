苹果谷歌史无前例合作，新冠病毒追踪项目详解：基于蓝牙，匿名追踪

4月14日上午消息，上周，苹果和谷歌公司宣布了一项“史无前例”合作，他们将联手打造一个系统，警告人们是否与新冠肺炎感染者有过接触。如今，这个追踪系统的细节被逐渐公布。

这个项目代表了目前硅谷科技公司们阻止新冠病毒扩散和拯救生命的最新进展。其实就接触追踪系统而言，它的概念很简单，利用蓝牙技术来跟踪手机位置。

苹果公司和谷歌计划推出的追踪工具并不止是某一个特定的App，而是一项以蓝牙技术为基础的API（应用开发接口）。它能让App开发者使用这种技术让人们知道自己何时接触过新冠病毒患者，这一过程被称为“接触者追踪”（contact tracing）。

谷歌在其网站上称，如果用户拥有一部安装了新冠跟踪相关App的手机，那么当这名用户与新冠病毒患者密切接触，就会被警告接触到了新冠病毒（从原理看，应该是双方的手机蓝牙系统连接过一次）。

谷歌表示，这种应用不会收集个人身份信息或用户定位数据，“检测呈阳性者的用户信息也不会被歌或苹果公司的其他用户看到”。相关应用会将定位数据存储约14天，这些数据“只会被公共卫生当局用于接触者追踪以控制新冠病毒”。

当然，这种方式在公布之后，就引发了美国部分用户对隐私的疑问。但双方都确定，在Android和iOS操作系统中，蓝牙追踪信息都是匿名的，用户可以监控哪些应用可以使用蓝牙技术来获取定位信息，并可关闭跟踪功能。位置信息也不会被乱用，只是通过蓝牙信号的近距离来获取，而且系统不会将蓝牙信号连接到特定用户。

苹果和谷歌将分两个阶段发布追踪功能： 从5月中旬开始，应用程序可以使用联系人跟踪API，该API可以与iPhone和Android上的应用程序协同工作——也就是说，这种新冠病毒跟踪不是一个特定的App，而是一个接口，跟新冠病毒有关的App均可以接触，有点像国内运营商的14天到访省市记录。

从下个月开始，Android和iPhone用户将能够在自己的地区下载追踪的App。苹果还将发布一个软件更新，使联系人跟踪API在可被相关App使用。

畅想一下，未来这项功能会跟“健康”里的一些数据一样，跟其他App互通。不过其取用会有比较严格的限制，苹果和谷歌称，只有政府卫生组织的App才能使用联系人跟踪功能。

鉴于这项目是前所未有的，会有多少人使用尚不清楚，毕竟苹果谷歌也只是民间公司，不能代表政府强制命令。而且美国各州的法律不同，是否会要求强制也存在不确定性，但至少它能从理论上给接触过新冠病毒的人一些提醒，毕竟这种病毒的传播性是如此猛烈，如果有携带者接触经历。需要及早提醒去就医检测，以比慢更大规模的传播。