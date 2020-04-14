谷歌 Chrome OS 开始使用 PWA 应用替代部分 Android App

据 The Verge 报道，Chrome OS 最近正开始尝试用渐进式 Web 应用程序（Progressive Web Apps，以下简称 PWA）来替代原先的 Android 应用程序。

渐进式 Web 应用程序是依靠普通网页或网站架构起来的网络应用程序，但同时又以传统移动应用程序的形式来呈现，也因此保有原生体验，能够将浏览器提供的功能与移动设备的体验优势相结合。

图片来源：谷歌 web.dev

对于许多 Chromebook 用户来说，这大概是个好消息。在某些情况下，PWA 比 Android 同类产品速度更快、功能更强大。并且，PWA 所占用的储存空间和运行内存都较少。

Chrome OS 上的某些 Android 应用程序体验算不上好，谷歌多年来一直在努力优化可在平板电脑大小的屏幕上运行的 Android 应用程序。不过，谷歌现在决定尝试用 PWA 来直接替代它们。

实际上，PWA 此前也在 Play 应用商店中有提供，区别在于，现在它们成为了默认版本。也就是说，当你下载应用程序时，会自动被识别到系统为 Chrome OS，并开始安装 PWA 而不是 Android 版本。

外媒 Chrome Unboxed 发现，首个被替代的应用程序是 Twitter。Chrome OS 应用程序平台的技术主管 Dominick Ng 透露，下一个将会是 YouTube。

Dominick 表示，这是他“完成过的最具挑战性和满意度的工作之一”。他还贴出了一段关于介绍 PWA 的演讲视频。谷歌近期似乎对 PWA 较为上心，今年年初以来甚至开了一个专题页面来对 PWA 展开介绍。那么，这种趋势会否是应用程序的未来呢？