58同城收购优信拍，“买买买”的背后困局

最近，优信将旗下B2B二手车网上卖给58同城，售价仅1.05亿美元。如此贱卖，令人嘘唏。

遭遇做空以来，优信经历高管连续出走，业绩低迷。对于同样经营流量生意58同城来说，这次交易能够带来多大改变？“抱团取暖”是否能够走出低谷，依然存疑。

二手车流量生意不好做

2019年国内二手车电商企业集体陷入颓势，多家头部公司被曝经营出现困难。进入2020年后，突发的疫情对二手车电商行业来说无异于雪上加霜。

优信曾发布内部信表示，公司经营遇到困难，3月1日起员工停工待岗；车置宝一度陷入公司人去楼空的舆论风波，公司CEO不得不亲自现身说法；车好多集团同样也宣布阶段性降薪。有车商向记者表示，三月上旬月成交量下滑近八成，部分同行甚至难以开工。

尤为依赖流量的58同城同样不得不面临大环境的压力。3月11日，脉脉上有认证为58同城员工的用户爆料称公司降薪。根据待岗协议显示，甲方北京城市网邻信息技术有限公司从3月起至4月底按当地最低工资标准的80%支付工资，姚劲波担任该公司执行董事兼总经理。

虽然当前国内疫情防控进入第二阶段，各地开始有序复工，但58同城的二手车业务前景并不乐观，收入囊中的优信拍可能也将成为新的累赘。

根据中国汽车流通协会发布的数据显示，3月乘用车市场零售达到104.5万辆，同比下降40.4%，受春节时点提前的内部消费节奏因素和国内新冠疫情爆发带来的外部负面环境因素的双重影响，累计销量损失约209万台。如何给业务注入新鲜血液，或者从流量的传统模式中走出，这才是58同城面临的最大挑战。

当下部分二手车平台已开始通过在线直播等方式寻找新的销售途径。据瓜子二手车相关人士介绍，消费者对于这类非接触式看车的信任程度在持续提升，疫情期间通过直播看车及在线签约完成线上成交的用户比例大幅增加。

4月，国务院常务会议宣布促进汽车消费三大政策，其中税收政策的调整引入瞩目。有专家发表观点称，按照此前的增值税政策，二手车经销企业收购二手车后再销售，无论是否有增值收入，都要按照二手车销售额全额的2%计算缴纳增值税。而这次的政策为：对二手车经销企业销售旧车，从今年5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

中信证券分析师陈俊斌认为，这将促使二手车企业的盈利模式由收取中介费转向“买断–整理–出售–质保”的模式，利好经销商。“但58同城在二手车上主要还是流量见长，上面车商会比较多。”知情人士向记者表示。

“买买买”背后的困局

2019年，58同城曾先后通过可转债方式投资优信，并收购其汽车金融业务。彼时，外界认为这是58同城将二手车领域的布局从瓜子转移至优信。但如今来看，当下优信的大部分核心业务都已拱手卖给了58同城，上述举动用“接盘”来形容更加贴切。

日前，在58同城发布财报后，公司CEO姚劲波在财报电话会议上表示，当前环境下58同城更加关注行业整合的机会。

他表示，“很多竞品在细分领域可能会融资困难，他们的经营会碰到问题，如果他们提供的产品服务正好是我们需要的，我们会用并购的方式，进一步整合到58同城的体系中。”

不到两周后，58收购优信拍的交易便落定。显然，接连在优信上的投资表明了58同城仍然对二手车业务保有期待。

值得一提的是，近期58同城在房产经纪业务上也继续不遗余力地布局。今年3月31日，58同城联合58爱房宣布，向重庆房产经纪企业“到家了”共同投资5亿元。这意味着，在一个月的时间里，58同城已经连续发起两轮投资，总额约10亿元。

不过，在“买买买”背后，58同城却面临着可能被收购的命运。4月2日，58同城宣布收到来自Ocean Link Partners Limited不具约束力的收购要约。对方称希望以每股A类或B类普通股27.5美元的价格，或55美元每股收购公司所有流通普通股。58同城则回应称董事会计划对拟议的交易进行评估。

考虑到疫情对58同城各项业务带来的冲击，其近期投资举动背后的意义显得尤为深远。中金公司分析师吴越指出，预计疫情将影响58公司多条主营业务线，包括招聘、二手房、二手车以及新房销售等。而影响将持续至2020年二季度，下半年才有望复苏。

“我们预计‘新冠’疫情将持续影响公司，主要考虑用户在招聘上较其它经济活动需要更长时间才能恢复。我们预计2020年1季度其收入将同比下滑26%，2季度将同比下滑2%，3季度开始恢复同比正增长至10%以上。”吴越在研报中指出。