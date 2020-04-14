刘军提联想中国区目标：PC转型变革为直达客户模式

4月14日上午消息，联想集团首次举行线上全球誓师大会。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在大会上表示，20/21财年，联想中国区将尽最大的努力争取最好的结果，继续打赢PC转型战和智能物联突破战两场战役。

▲联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军

刘军表示，上一财年，除了突如其来的疫情，供应短缺等多重影响，中国PC市场遭遇了史无前例的寒冬，整体销售额同比下降超过17%。尽管如此，联想中国区依然在逆境中跑赢了大市，根据IDC前三财季的数据，联想中国PC营业额市场份额达40.8%创历史新高。

作为联想集团战略转型和模式变革的先锋军，上一财年，联想中国区推进了两大转型，其中，以客户为中心转型取得实质进展，智能物联转型势头强劲。

展望新财年，刘军表示，面对稳步回归的PC市场，面对“在线经济”及“智慧基建” 的新机遇，联想中国将继续打赢PC转型战和智能物联突破战两场战役，夯实IT引擎、品牌、组织三大核心竞争力。

在PC转型战方面，联想中国将彻底变革目前的业务模式为直达客户模式。具体来看，消费业务, 在被验证的模式下, 要更快速地拓展客群和提高粘性，同时把成功模式从PC复制到平板、SIOT和云服务；大客户业务，要细化分层管理，寻求对客户更全面的覆盖、更高效的支持和更丰富的服务；中小客户方面，实行“北极星计划”，吹响全面变革的冲锋号，将Think和扬天业务全面整合。

在智能物联突破战方面，首当其冲就是转型域的服务业务，今年将挑战10亿美元收入目标，同时要在已经突破的智慧城市、智慧农业、智慧能源等领域实现规模化复制，并把握好新基建带来的新机会。

展望未来，刘军表示，联想中国区将做最艰苦的准备，尽最大的努力，争取最好的结果。