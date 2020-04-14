美四大外卖被控垄断：堂食外卖同价致菜品价格变贵

4月14日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，GrubHub、DoorDash、Postmates和Uber Eats等美国四大外卖平台遭遇反垄断集体诉讼，被控涉嫌利用在送餐方面的主导地位，令餐厅通过提高菜单价格向消费者收取更高费用，新型冠状病毒疫情爆发期间也是如此。

在美国曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，三名消费者表示，这些外卖企业违反了美国反垄断法，它们要求餐馆向堂食客和外卖收取相同的价格，但同时对外卖订单收取10%-40%“过高”佣金。

消费者表示，这让餐馆不得不向所有人收取更高费用，以此作为使用被告服务的条件。他们说，即使在疫情之前，这些餐馆也很难保持满座。

该诉讼称，如果没有这些反垄断行为，餐厅可以为堂食消费者提供更低价格的服务，因为他们没有使用外卖服务。但事实上，餐厅被禁止降价，“因为送货申请中的非竞争条款阻止他们这样做”。

原告在诉状中称:“原告代表所有仍希望与家人共进晚餐的美国人提出这一请求，以寻求帮助，迫使被告改变上述行为。”

旗下业务包括Grubhub和Seamless业务的Grubhub，以及拥有Uber Eats的Uber均拒绝置评。DoorDash和Postmates没有立即回应置评请求。原告的律师没有回应类似请求。

这些消费者要求要求获得三倍赔偿，包括退还对美国餐厅堂食顾客和使用被告外卖应用外卖顾客收取的超额费用，时间从2016年4月14日起。