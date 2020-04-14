中兴通讯中标中国移动5G SA核心网商用网络

近日，中国移动2020年5G SA核心网新建设备集中采购结果公示，面向大众的2C网络，中兴通讯中标6个大区12个省份；面向行业应用的2B网络，中兴通讯中标全国31个省份共35%份额，该项目建成后将成全球最大的5G SA核心网商用网络。





在本次中国移动5G SA核心网新建项目中，中兴通讯提供的Common Core解决方案，采用了SBA架构、微服务组件、无状态设计和网络切片，来实现灵活敏捷的业务创新、部署和运维。中兴通讯Common Core方案能够同时满足2G/3G/4G/5G/Fixed的全接入和全融合需求，通过Common Core建网，资源可重用，架构一步到位，避免网络多次升级和改造，直达5G目标网络，降低投资成本。

此外，针对5G网络最为倚重的自动化和智能化需求，中兴通讯CloudStudio智能运维解决方案支持通过自动化工具实现业务一键开通部署，实现新业务快速上线；引入AI、机器学习、RCA根因分析，实现网络实时监控、实时分析、自动优化、故障自愈，提升运维效率。

目前，中兴通讯已全面服务于全球主流运营商及政企客户。随着全球首批5G规模商用部署展开，中兴通讯已在全球获得46个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，与全球70多家运营商展开5G合作。