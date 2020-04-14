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马斯克身价周一增加27亿美元，已达348亿美元

2020/4/14 14:11:27来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

4月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在周一大涨，其CEO马斯克的身价也因此而增加了近27亿美元。

周一美国股市收盘时，特斯拉报650.95美元，较前一交易日收盘时的573美元上涨77.95美元，涨幅高达13.6%。

股价大涨之后，特斯拉市值也有明显增加，按周一收盘时的价格计算，特斯拉的市值为1200.28亿美元。

特斯拉股价大涨的受益者，还包括了持有大量特斯拉股票的CEO埃隆·马斯克，他的身价因股价大涨而明显提升。

特斯拉此前提交给美国证券交易委员会的文件显示，在2月14日认购近1000万美元的股票之后，马斯克所持的特斯拉股票达到了3409.857万股。

按持股数量和特斯拉股价周一上涨77.95美元计算，马斯克所持特斯拉股票的市值就增加了26.58亿美元。

福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克的身价在周一增加27亿美元，个人全部身价提升到了348亿美元，在福布斯实时富豪榜上是第25大富豪。

虽然马斯克的身价在周一有明显提升，但与特斯拉股价最高时相比，还是有不小的差距。今年2月初，马斯克的身价还曾达到431亿美元，也一度成为福布斯实时富豪榜上的第20大富豪，当时他的身价距前一位的马化腾有11亿美元的差距。

此外，马斯克的身价周一增加27亿美元，在福布斯实时富豪榜上也不是增幅最大的，增幅高于他的是目前的全球首富贝佐斯，后者的身价在周一增加了70亿美元，他的身价大幅增加，也是由于股价上涨，亚马逊的股价在周一大涨126.11美元。同样是因为亚马逊股价大涨，贝佐斯前妻麦肯齐的身价在周一也增加了25亿美元，增幅排在第3。

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关键词：马斯克

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