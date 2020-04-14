破坏者认为5G传播新冠病毒而攻击工程师，英国电信CEO：必须阻止这些傻瓜

北京时间4月14日下午消息，据外媒报道，近日英国电信集团（BT）工程师遭遇一系列攻击，阴谋论者认为5G与Covid-19存在联系。BT集团CEO菲利普·詹森（Philip Jansen）撰文回应。

以下为文章内容：

当我第一次开始评估新型冠状病毒（Covid-19）对我们的客户、我们的同事以及我们的业务产生的潜在影响时，我认为我遇到了一种我从未想象过的情况：我们的工程师和我们的网络将会受到一系列的攻击，而攻击的源头则是那些笃信5G和Covid-19之间存在某种联系的人们。

我们英国电信集团（BT）的工作重点一直是站在国家的立场之上，与新南丁格尔医院（Nightingale Hospitals）守望相助、帮助在病房中隔离的患者与他们的所爱携手与共、确保我们的网络连接能够满足每一个人的工作与娱乐需求、为弱势群体提供帮助、尽我们所能为那些面临严峻挑战的小型企业提供支持。

然而，就在我撰写这篇文章的时候，我们的39名工程师遭到了口头或身体上的攻击，甚至有人扬言要杀死他们。陷入困境的这些工程师是政府指定的重要工作人员，为了确保宽带和移动网络能够继续工作，他们的健康面临着不小的风险。如果没有这些工程师来修复故障、增加容量和安装新的线路，人们将会失去联络的可能。

就目前的情况来看，这种联络比以往任何时候都更为重要。无论你是在家上学，还是在网上订餐，失去网络连接对数百万人来说都是不可想象的。

到目前为止，我们集团有11座移动基站被人为烧毁或损坏，而整个英国境内则有33座移动基站遭遇人为损毁。这些数字可能听起来并不是很多，但如果为你的房子提供网络连接服务的基站被烧毁了，你就会明白，这个问题很严重。

如果你打不了999，或者无法联系上你那独居的年迈父母，你就无法确定他们是否安好。如果你感到与世隔绝、孤单无助，你与家人、朋友和外部世界的联系，仅仅因为一个毫无根据和不计后果的阴谋论就被突然摧毁。那么你就会明白，基站被人为摧毁就真的很严重了。

这一切都是毫无意义的。没有人真正地考虑过这些理论的正确性。许多公开的理论都自相矛盾，甚至忽视了科学的基本原理。

有些人甚至认为Covid-19是一种完全捏造的病毒，只是为了掩盖5G的存在。哦，顺便说一下，大多数被攻击的基站甚至根本不支持5G。

最离奇的一种理论，甚至让我在如此痛苦的时代里不禁失笑，即在周四晚上8点为了表达对NHS和其他工作人员的赞赏而发出的鼓掌声，竟然被说成是为了提供噪声以掩盖5G网络测试的“哔哔声”。

本周，我们发现，为了阻止BT集团工程师的工作，有一些电线杆被带刺的铁丝网包裹着。这些电线杆上装有固定电话线，与移动电话毫无关联。我真的不知道要如何冷静地利用科学、逻辑或理性来揭穿如此缺乏真实性的东西。

在Facebook和WhatsApp上的一些小型私人团体，正是这些阴谋论传播的地方，来自YouTube的资料则往往是这些说法的“有力证据”。主流媒体对这些理论的忽视和否定，摇身一变成为阴谋论者向其信徒们证明其理论正确性的论据。

简单来说，5G只是一个新的无线网络，就像4G一样，但会更好。这是一种更高效的技术，可以为客户提供惊人的新速度，但其使用的仍然是几十年来一直在安全使用的同一种无线电波。这一点对于阴谋论者来说，再好不过了，他们能够轻易地利用这一公众很难理解的技术原理来反对5G。但到目前为止，这一阴谋观点的影响很小。对绝大多数人来说，它只是互联网某个遥远角落的噪音。

然而，这一阴谋论与Covid-19的结合似乎是为了引起最大程度的破坏。现在，这个国家（英国）比以往任何时候都更需要团结。人们应当听取当局的意见，相信科学家，保持联系。但事实与期望相反，专家们的建议正在遭到破坏，恐惧正在蔓延。

我们要明白，至关重要的是，每个人都要团结起来，阻止这种有害且危险的谬论的传播。

我们已经看到了来自政府、世界卫生组织、大型社交媒体和互联网平台——如Facebook、YouTube和谷歌——的精彩回应，他们的帮助对我们来说是必不可少的。

对我个人来说，我最担忧的是我的团队，是那些负责维护重要通信网络的工程师们，他们是如此的勇敢且专业，但他们却在在大街上遭遇谩骂、虐待，有时甚至遭到攻击。

这些人正在为国家服务，我们应该感谢他们，而不是伤害他们。这是我的团队，我不能容忍他们以这种可耻的方式被几个没有头脑的白痴盯上。

我们都需要能够识别阴谋论，并在它们变得有害之前阻止它们。阴谋论就像是一种病毒，如果我们消灭了它们接触新人群的能力，它们终将灭绝。在目前这个最具挑战性的时期，我们必须要集中力量团结起来，作为这个国家的一员共同进退。

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