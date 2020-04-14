为游戏正名！研究显示 LOL 玩家视觉选择性注意力比普通人集中

“打游戏可以训练大脑。 ”看起来像是为打游戏找说辞的一句话，却是真实的科学发现。

近日，一项发表于《Frontiers in Human Neuroscience》的研究表明，经常玩游戏的人能够增强视觉选择注意能力（Visual selective attention，VSA），更好地判断视觉刺激中重要和不相干信息。

研究题为“Action Real-Time Strategy Gaming Experience Related to Increased Attentional Resources: An Attentional Blink Study”。

玩游戏好处多多

当下，英雄联盟、魔兽世界等即时策略游戏（Action real-time strategy gaming，ARSG）越来越受欢迎，尽管仅是一项娱乐活动，但从科学层面来看，这类游戏是一项需要注意力、感觉运动技能、团队合作和策略制定能力的认知任务。

相关研究结果显示，动作视频类游戏专家在检测和跟踪快速移动的物体、识别中心和外围视觉刺激、特征搜索和连接搜索、侧翼兼容性、枚举和有用视图等方面的表现要优于游戏初学者。

此外，与非游戏专家人群相比，游戏专家具有更好的感知阈值和处理速度，视觉敏感性，视觉短期记忆存储 ，视觉搜索的自上而下指南，注意力的空间分布和动眼控制。

基于此，先前的行为研究表明，动作视频类游戏体验与认知能力的提高有关，而认知能力的提高与视觉选择性注意高度相关。

不过，这些结果均是针对动作视频类游戏，对于当下流行的即时策略游戏，其长期游戏体验是否与视觉选择注意力具有相关性，仍未有研究涉猎。

针对于此，宫殿坤副教授和团队开始了研究。该团队招募了 38 名志愿者，均为来自中国电子科技大学的健康男性。其中一半志愿者是为英雄联盟的高段位玩家（玩家排名前 7% ），至少有两年以上的游戏经验；其余的为游戏新手（玩家排名在 30-45% 之间），玩英雄联盟的时间不超过六个月。

志愿者需执行研究人员给定的注意瞬脱任务，通过结合任务执行结果以及脑电图数据，分析英雄联盟游戏专家和非专家在视觉选择性注意上的表现。

注意瞬脱任务 & 脑电记录分析

注意瞬脱是一种反映分配选择性注意的时间成本的现象。在快速连续地呈现两个目标刺激的情况下，第一个目标出现后的几百毫秒的时间内，人无法准确的辨别（甚至检测）出第二个目标刺激。

雷锋网(公众号：雷锋网)注：图为注意瞬脱任务使用的程序

志愿者被要求坐在电脑屏幕前完成注意瞬脱任务，电脑显示器会呈现快速的数字和字母流，时间间隔为 100 毫秒。在目标对象出现时，志愿者要即时按下按钮。不得不说，这实验看起来像极了金山打字的入门游戏。

一般情况下，由于注意力资源的局限性和资源的分配不均的特性，当第二个目标对象出现在第一个目标对象出现后的 200-500 毫秒内，人们通常会因为注意瞬脱而错过了第二个目标对象；也就是说，大脑的注意力资源被第一个目标对象暂时占用了。

在两小时内，志愿者进行了 480 次试验。通过注意瞬脱任务，志愿者错过的字母的倾向性越大，按下正确按钮的频率就越低，意味着任务的完成度越差。

为了在实验中测量和定位大脑活动，研究人员在志愿者的大脑顶叶上安放了电极，这些电极能够记录事件相关电位（Event-Related Potentials, ERPs）。研究指出，最终将以 ERP 的 P3b 期（第二目标出现后的 P3 最大值）为关注重点，即刺激开始后的 200 到 500 毫秒之间达到最大的振幅。

P3 （反映信息处理的速度）峰值延迟更早，表明信息处理速度更快；P3 振幅（幅度表示刺激注意力分配的资源量）越强，注意力资源分配给目标的注意力就越多，注意力资源的部署就越灵活。

LOL 游戏专家表现更好

注意瞬脱任务的行为数据表明，游戏专家的识别率比非专家志愿者高。

脑电图生理数据显示，游戏专家在注意瞬脱任务中 P3 峰值潜伏期较早，这说明相对于非游戏专家的志愿者，游戏专家能够更有效地检测目标。

从 lag3 阶段的 P3 峰值来看，游戏专家 P3 峰值的出现早于非游戏专家，这表明游戏专家具有更快的信息处理能力。

此外，通过对志愿者在注意瞬脱任务的表现分析，游戏专家分配给目标的注意力资源比非专家志愿者多。从 P3 的变化幅度可以看出，在 lag3 和 lag8 阶段，游戏专家的 P3 振幅大于非专家志愿者。

为了探究注意力资源分配出现差异的原因，研究人员进行了进一步分析。结果显示，非专家志愿者对第一个目标分配的注意力资源多于第二个目标；而游戏专家对两个目标的注意力资源进行了平均分配。

数据还显示，非专家志愿者第二个目标的识别率在 lag3 阶段下降，而游戏专家却没有。也就是说，游戏专家不太容易受到注意瞬脱效应的影响。

由此，通过注意瞬脱任务和脑电图生理数据的分析，研究证实了即时战略游戏的经验与视觉选择性注意力具有相关性，且即时战略游戏可以成为认知训练的有效工具。

雷锋网注：文中未注明来源的配图均来自论文

参考