2020年，小米10岁了。

像是给小米送上“生日礼物”，湖北小米长江产业基金在2020年第一季度宣布了10起投资，涉及5G射频前端、Wi-Fi 6、模拟芯片、MCU等多个领域。

对于在智能手机和智能硬件市场都已经非常成功的小米，除了继续自研芯片，在芯片领域的投资将是小米在下一个十年保持竞争力的关键。

也将解决小米的缺“芯”之痛。

2014年开启“造”芯

2014年，迅速崛起的国产智能手机品牌开始拓展海外市场，颇受欢迎的小米手机在当年夏天也打入了印度市场。但几个月后，在印度市场生意兴隆的小米因为与瑞典网络设备制造商爱立信的专利纠纷，小米手机在印度被禁售。

当小米因为专利和基础技术积累的不足扩展海外市场受阻的时候。华为全资子公司海思的自研处理器麒麟925在华为Mate7上大获成功，帮助华为手机挺进了高端手机市场的同时，也让华为手机和苹果、三星一样拥有了自研处理器。

一面是小米手机出海受挫，另一面是苹果、三星、华为都凭借自研处理器在手机市场销量口碑双丰收。

于是，小米的全资子公司松果电子在2014年10月在北京注册成立。

考虑到芯片研发的难度，海思用了10年时间，历经了多代产品饱受质疑，才推出一款表现还不错的麒麟925。因此，在芯片领域积累不多的小米进入芯片并没有选择单打独斗而是选择合作。

小米选择的是此前就已经有技术合作的大唐联芯合作，小米持有松果电子51%的股份，联芯持股49%。

历时28个月之后，2017年2月，小米首款自研手机处理器澎湃S1正式亮相，采用28nm工艺，集成8核Arm CPU的澎湃S1与高通和联发科当年的中端手机处理器性能相当。

可惜的是，搭载澎湃S1的千元机小米5C没有成为小米重点推广的机型，后续也没有新款搭载澎湃S1的手机发布。

此后，外界一直期待松果下一款自研处理器的发布，但迎来的却是松果电子被拆分的消息。根据2019年4月小米集团发布的组织架构调整邮件，小米对松果电子团队进行重组，部分团队分拆组建新公司南京大鱼科技。

调整后，小米持有南京大鱼半导体25%股权，团队集体持股75%。松果将继续专注手机SoC芯片和AI芯片研发，南京大鱼半导体将专注于半导体领域的AI和IoT芯片与解决方案的技术研发。

自主研发芯片的更多信息，小米没有透露更多。但关于小米自主研发芯片的分析不少，有资深分析师指出，研发芯片不仅要对芯片了解，还要了解系统和软件。除此之外，芯片的研发需要耗费大量资金。

各种因素的叠加，让外界至今没能看到小米新款自研处理器的发布。

小米强芯新路径

既然自主研发难度和投入都非常大，投资与小米产品相关的芯片公司是否是补齐短板的好方法？

澎湃S1发布的2017年，9月的时候，小米创始人、董事长兼首席执行官雷军在微博上宣布，通讯及电子行业知名分析师孙昌旭和潘九堂正式加入小米，担任小米产业投资部合伙人。

孙昌旭和潘九堂正式加入小米，图片来自雷军微博

三个月后，由长江产业基金与小米发起，总规模116.10亿元，重点投资于小米系分拆业务、手机及智能硬件供应商、小米生态链晚期项目、芯片及AI相关业务的湖北小米长江产业基金（以下简称小米产投基金）成立。

2017年小米公司和湖北省签署战略合作协议，与长江产业基金共同发起募集规模为116.10亿元人民币的长江小米产业基金

根据公开消息，小米产投基金成立的次年就宣布了4笔投资，首笔投资是2018年3月的好达电子。2019年，小米产投基金又公开了7笔投资，涉及电子材料、数模混合IC、FPGA、物联网芯片。接下来，就是2020年第一季度公开的10笔投资。

成立不到两年时间，小米产投基金就投资了20多家半导体相关企业，包括前两年的好达、冠宇、纳微、伏达、方邦电子、亚华、芯原微、恒玄、西安智多晶、安凯微电子、一微半导体，和今年投资的灵动微电子、翱捷科技、昂瑞微、速通半导体、墨睿科技、芯百特、峰岹科技、双十科技、瀚昕微、帝奥微。

这些被投企业涵盖半导体材料、设备、通信基带、射频器件、FPGA、Wi-Fi、高端模拟IC、电源管理、MCU。

自成立之后就开启“扫货”模式的小米产投基金，芯片今年仍是他们投资的重要方向。小米产投部合伙人孙昌旭在接受集微网采访时说：“中国的芯片企业在国产替代方面的空间巨大，现在能够找到的公司就有1000多家，对于一些潜在优质标的，我们正在密切跟进。”

对于小米产投基金的投资，一位业内人士对雷锋网(公众号：雷锋网)表示：“我非常看好小米产投基金的投资，他们既有产业的支持，也有资金的支持，能够帮他们更快地‘补功课’。”

细看小米产投基金投资的公司，其中既有成立十多年的成熟公司，比如安凯、好达，也有像速通、芯百特、瀚盺微这类成立1-3年的初创企业。而且，小米产投基金的投资既有VC，也有PE。

“那些他们后期才进入的公司，能够比较快就看到投资效果。”上述业内人士同时表示。

据报道，小米在半导体领域的投资主要聚焦两个方向，一是国产芯片对于存量市场的替代，比如射频和模拟芯片；另一个是新兴技术，如氮化镓、石墨烯等半导体材料和最新的Wi-Fi芯片。

值得注意的是，小米产投基金的投资思路与小米生态链体系的投资相似。也就是同一个领域只投资一家公司，但半导体行业细分领域非常广泛，投资出现20%-30%的重叠也很正常。

小米的芯买卖能否成功？

在小米产投基金透露金额的投资中，多笔投资都是数千万人民币。据悉，小米坚持“参股不控股”的原则。从小米在多数企业的持股份额上看，基本上在5%左右。这在一定程度上避免了关联交易的可能，也是出于为被投企业所考虑，不为被投企业同其他友商的合作带来顾虑。

小米表示，尊重企业和合作伙伴的自主发展。当然，也存在被投企业处于自身发展阶段考虑，并不愿稀释过多股份等原因。

另外，由于小米产投基金的投资人对行业非常了解，加上小米集团对产业投资的高度重视，小米产投基金不仅专业，而且运作效率很高。再加上小米可以带来直接的订单，所以小米产投基金的被投公司大都对小米产投基金评价很高，也看好小米对其品牌影响力和产品出货量的积极影响。

还有一点不容忽视的是，与小米打造小米生态链体系相似，由于小米产投基金投资的公司涉及从芯片的材料、设备、设计到芯片的生产制造，这些被投公司可以组成一个强大的生态相互协作，为小米提供强大的技术和芯片支持，小米为他们带来大量订单。

当然，这个芯片生态的强大以及更广泛的合作，还能推动国内芯片产业的发展和壮大。

不过，想要推动国内芯片行业的发展，还需要国内的巨头公司们能够以更开放的心态进行更多地合作。小米产投部合伙人潘九堂在本月的一条微博中写道“2018年末华为战略部一位朋友私下找到我，试探是否愿用华为芯片/OS，我当时就说，任何时候只要华为愿意其芯片/OS开放独立出来，平等相待，我相信所有国产厂商都愿意一起支持。相比下，OVM能力都稍弱，无论供应链安全还是国内市场依赖上，都更需要国家保护，不会拎不清大是大非。”

雷锋网小结

小米遇到的专利以及芯片的困扰，并非小米独有，而是国内许多公司都正在面临的挑战。为了解决芯片这个核心困扰，小米最终走上了自研加投资两条腿走路的模式上。从结果来看，自研芯片正是雷军所说的“九死一生”，即便有决心、技术和资金，机遇和人才也是成功的关键。投资与小米业务相关的芯片公司，相对自研芯片而言难度小很多，也更容易看到效果。

并且，投资前沿的芯片和技术，更是未来保持竞争力的关键。

小米不死“芯”，未来更可期。