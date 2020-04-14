特斯拉交通信号识别功能上线，但现实要残酷的多

雷锋网(公众号：雷锋网)按，虽然工厂已经开始转产呼吸机，但特斯拉可不想在自动驾驶领域停下脚步。最近，网上流传的一段视频就显示，Model 3 已经可以自动识别红绿灯并做出相应反应了。显然，特斯拉又离「功能完整」的全自动驾驶近了一步。

事实上，特斯拉的 FSD 付费升级包中本就包含这项功能，不过一年多了也没推送，现在看来，用户提前交的升级包钱终于要回点本了。

著名特斯拉黑客 Greentheonly 还公布了这项新功能的完整手册。特斯拉在手册中明确提醒用户，该功能依然处在 beta 状态，司机应全程负责驾驶：“驾驶员应始终注意行车道，并准备好采取及时行动。司机有责任确定是在十字路口停车还是继续前进。千万不要依靠交通信号灯/停车标志停车功能来确定何时安全和/或适合停车，亦或继续通过十字路口。”

你在日常行车中会闯红灯吗？

对人类来说，识别交通信号灯并不是什么难事。不过，当驾驶员分心时，他们还是会一不小心闯了红灯。当然，有时候也不是驾驶员不专心，也可能是对那段路不太熟，看到信号灯时已经晚了。有时候，驾驶员闯红灯还是因为信号灯有些模糊，比如当天有大雨或大雪，而这些都是影响司机判断的因素。

一些驾驶员喜欢在红绿灯前玩老鹰捉小鸡的游戏，远远看到红灯后他们就会慢下来，赌自己能蠕行到绿灯亮起，这样就不用停车了。不过，有时候他们会判断错误，车辆要么停下，要么就不小心闯了红灯。

最后，还有些“艺高人胆大”的，这些驾驶员很清楚哪里有监控摄像头，他们会选择性闯红灯。这些人最在乎的是是否会被抓，而非自己的行为是否会创造更大风险。

这样一来，那些守规矩的人就倒霉了，因为他们可能会在某个路口被其他冒冒失失的驾驶员追了尾。简言之，我们只能开车时多观察，帮助这些人承担一部分安全成本。

好在，因为红绿灯造成丧生的人数并不多。从数据上来看，美国每年在红绿灯上丢掉性命的只有 1000 人左右，比普通交通事故概率低的多。要知道，美国人每年要行驶 3.2 万亿英里，而全国至少有 30 万个交通信号灯。幸运的是，各种因素交错下，那些闯红灯的疯子们没有变成“大规模杀伤性武器”。不过，他们确实是一大安全漏洞。

一份针对美国驾驶员的民调显示，有三成人坦诚，自己在过去三十天里闯过红灯，是不是够吓人了？

不过，更可怕的是，受访驾驶员中有 40% 都认为自己偶尔闯红灯不会被警察逮到。

当然，如果从另一个角度来看，每年你花在红灯前的等待时间可能高达 60 小时，那些分分钟“挣几百万”的大忙人们当然不愿意等了。

显然，从理论上来说，如果特斯拉这些新功能大规模落地，我们就能抑制人性中的弱点，消除那些不安全因素。

可惜，现实要残酷的多。处在 Beta 版的它可能会好心办坏事。

一旦由于驾驶员过于依赖在红灯前无所作为而造成伤亡事故，就可能"反噬"特斯拉自身，甚至冲击自动驾驶汽车的根基。

所以，我们今天讨论的问题就是，Autopilot 更新的红灯自动停车功能会带来什么负面后果吗？

自动驾驶汽车与自动停车功能

如果是 L4 或 L5 全自动驾驶汽车，驾驶员这个角色就不存在了，所有车上的人都是乘客，AI 才是司机。

不过，特斯拉 Autopilot 可没这么高级别，它最多能算 L 2.5。也就是说，驾驶员依旧是这辆车的主心骨，在大事上还得驾驶员来拍板。

那么面对红灯，如果驾驶员不愿干预且车辆传感器工作正常，那么车辆会自动停下。不过，如果传感器没探测到红灯呢？这时就要看驾驶员是否精力集中了。按照以往经验，依赖惯了各种高科技功能的他们可没这个觉悟，毕竟这是每个人都有的人性弱点。

显然，赌自动停车功能 100% 有效不太明智。

当然，如果 V2I 技术未来能普及，车辆就肯定能准确辨别红绿灯了，不过这都是后话，至少现在的特斯拉没这个待遇，Autopilot 依旧是个半吊子的 L 2.5。

如果还是执意要把这项功能当保护神，那么一旦出了事故，驾驶员就得负责，特斯拉只会感叹受害者的不幸。而且别忘了，坐在车里的司机和乘客也会有危险。数据显示，闯红灯造成的死亡事故中，有 30% 是车内人员。

总结

关于这项功能，需要考虑的因素还很多。

举例来说，如果传感器探测到的所谓红灯并非来自交通信号灯怎么办？要知道特斯拉的路标识别系统用一台廉价的投影仪就能骗过。

显然，此时车辆的刹停动作可能会造成后车追尾或失控，因为驾驶员注意力不集中可能没有足够时间对车辆进行干预。从以往经验来看，放松注意力是大多数人与 L2 系统的“相处之道”。

最后，除了人命问题，一些专家还担心，一旦出了重大事故，公众和监管者可懒得去追寻背后的复杂原因。它们会直接玩一刀切，甚至彻底掐灭自动驾驶的火苗。

因此，一些人认为，在全自动驾驶成熟前，红灯识别自动停车这种功能就不该普及。至于到底谁对谁错，只有时间能给我们答案了。