【IT之家众测作品】小米路由器AX3600“非正常”评测

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

开篇前：全文分硬的部分、软硬结合部分、软的部分和非正常部分，看官佬爷根据喜好自选，图多，请耐心等待加载。



一、硬的部分

开个箱吧

常规开箱显然不适合我这种不会照相的，所以给观众佬爷上点细节图。常规参数哪里都能查到，有些细节没有实物却无法了解，我理解那种在网上搜索一些奇怪的参数找到结果时的那种欣喜，真的是一种愉悦的感受。

尺寸放在路由器中可以说是硕大，七根天线黑又粗，整体观感着实霸气，不过如此一来却限制了放置，弱电箱是别想了，好在放桌面上做个装饰倒也不违和。

天线不可拆，或者说不是常规意义上的不可拆，在主板上是IPX接口连接的，相对焊接的总要方便一些，说不准有挖掘机户型的玩家追求横向传播距离呢。

菊部地区：网口1WAN、3LAN，电源接口DC 40x17。Reset键凸起好评！再也不用担心家里没有牙签啦！

背面：螺丝隐藏在脚垫下，需要撕开双面胶粘贴的脚垫，中间贴纸下也有一颗。（网上拆机帖好几个愣是没人标下螺丝位置，心疼的撕开脚垫给观众佬爷看个清楚）

更多细节图

▲独立的AIoT天线，天蓝色指示灯，AIoT功能关闭时灯也灭

▲由于天线多，尺寸大，不太适合横向放置天线

▲暖橙色灯光，外网不通时点亮

▲外网联通后为天蓝色，包括AIoT天线指示灯也是如此，灯光柔和，颜色着实好看(三个指示灯均可一键关闭)

▲电源接口40x17，不是常见的55x21规格

二、软硬结合部分

做硬件从来不是单一堆配置就能有好体验的，还要看软件能不能把硬件的能力发挥出来，这就是为什么路由器有这么多第三方固件出现。所以这部分我们看看小米对AX3600固件的调教。

① 稳定性

这部分测试不打算做的太专业，平时看评测这部分我都是直接跳过的……我们就用最简单的普通玩家也能用的ping命令去测试，ping命令上手没有难度，普通玩家也可以轻松复测。小米路由器此前被吐槽最多的就是断流，莫名其妙的无线无法上网。所以我们同一时间ping五个网站，每个ping 一万次，看这其中是否有ping不通的现象。（在此对这几家网站说声对不起！命令：ping xx.com -n 10000 > D:\xx.txt）

测试环境：直连光猫MA5671，测试机无线连接。

▲测试环境

时间跨度两小时+，可以看到其中仅一次未ping通，同时测试的手机发包5W+丢包也是0

▲WiFi评测大师 一款不错的手机WiFi评测APP

你以为这就结束了？这岂不是更加无趣也太过正常了。本人从开始玩路由器到最后转投软路由，对硬路由最无奈的就是高温稳定性问题，网件的6300V2夏天热到死机，用皮筋绑风扇，热到皮筋逐渐软化断裂，拆机用纯铜散热贴贴芯片，热到双面胶软化，散热铜块掉落路由器短路。后又入手华硕66UB1，夏天热到上网一顿一顿的。所以高温稳定性是我非常看重的，再次对几家网站说声对不起！

可是江南地区这天气，我人还觉着冷，室内温度完全不够啊，难不成这部分测试得拖到夏天了？NONONO，上家伙！

▲米家取暖器๑乛◡乛๑

然后我们找个耐热、导热性差的物体架空下，让热气和红外辐射给AX3600暖暖身子，Duang~

▲@特仑苏，广告费结一下

▲米家插排，小米笔记本，米家取暖器，小米AX3600路由器，本是同根生，相煎何太急！

这次测试ping次数调整为5000（10000的时间太漫长了，你知道我那两小时是怎么过的吗！）

25000次ping，其中19次未通，从数据上来看我个人是不满意的，但是考虑到长ping确实会出现ping不通的情况，并且这个测试方式不够完善，只能说还有机会的话在后续使用过程中再次分享。

在写完这篇文章的时候，路由器使用了已经有48小时+了，设备数20+，其中假期家人下午一直在看电视，个人打游戏，查资料、看电影也有5小时+，一次卡顿都没遇到，打游戏也没遇到460，一直稳定在30ms以内的延迟（比原来的ACRH17要稳，真是让人欣慰）

关于这部分测试，我个人是想创造一个恒温的环境来测试的，只是恒温箱这东西都是金属的，所以耐热性还需要到了夏天进一步验证。(不过从我的使用经验来看，由于AX3600的固件暂时不具备可扩展功能，想要CPU烫起来也不是件容易事，之前的网件和华硕机器都是开了各种插件才会发热惊人)然后是测试方式，单独ping外网不够科学，要用软件完善下逻辑，外网不通时ping其他外网以及内网，判断是外网服务器问题还是真的是遇到了断流。

赶在交稿前把测试逻辑稍微完善了下，做个补充测试（再再次对几家网站说声对不起！），测试环境依然采用米家取暖器，测试命令如下：

for /l %%i in (1 1 10000) do ping x1.com -n 1 > nul & if errorlevel 1 (ping x2.com -n 1 >> d:\x2.txt & if errorlevel 1 (ping 192.168.31.1 -n 1 >> d:\router1.txt))





测试时间2小时+，测试完D盘没有生成任何文本文档，可以，稳定性测试暂且过关。

②速率

先展示下目前配合WiFi6设备的最高速率（160MHz频宽没更新，最高只有1.2Gbps，更新160Mhz频宽后此处数据将是2.4Gbps，真香~ 现在的风气不好，发布点产品还要分期给功能，不好不好）

这部分测试我们加入对照组，测试方式均为最新固件恢复出厂设置-设置无线部分参数，默认加密方式，同密码，同信道，同频宽，最大功率。分为A、B两点。A点：同水平面隔墙一堵。B点：隔一层楼+隔一堵墙(垂直一堵墙，水平一堵墙)注：K2P与ACRH17均刷集客固件，非原厂固件。

开始前几点说明：

▲802.11KVR协议关闭

ACRH17支持160MHz频宽，但AX3600尚未更新160MHz频宽，故ACRH17的5GHz信号频宽为80MHz。

在B点，所有机型的5GHz信号均已不能在系统设置中搜索到，无法主动连接，故没有B点5GHz信号速率。

▲信号太弱时，系统设置中不再显示该信号

所有测试机，天线采用竖向放置，因集客固件为纯AP固件不带DHCP，使用AX3600关闭无线后作为DHCP服务器。

▲路由器放置示意图

首先是一代神机K2P A1（MTK机型）：

▲K2P A点

▲K2P B点&设置

然后是ACRH17（高通机型）：

▲ACRH17 A点

▲ACRH17 B点&设置

然后，小米AX3600 AIoT关闭：

▲AX3600 A点 AIoT OFF

▲AX3600 B点 AIoT OFF&设置

最后，小米AX3600 AIoT开启：

▲AX3600 A点 AIoT ON

▲AX3600 B点 AIoT ON

汇总表格：

这部分测试结果清晰没争议，确实非常OK！

③测个速跑个分

▲测速&测速时测试丢包

▲跑个分，娱乐一下，略作参考

1.2Gbps的连接速率跑满宽带轻轻松松。

三、软的部分

①AIoT

这款路由器名字中还有个AIoT，是啥意思呢，就是说如果你新买了可以连WiFi的米家设备，通电以后，该路由器可以扫描到这个新设备，然后在米家APP中快捷添加。

▲开启AIoT后，新米家设备添加提醒

常规添加则是手动点击米家APP右上角“+”来添加设备

▲常规添加方式在点击“+”按钮之后的页面中发现新设备

原本想录屏演示下添加流程，试了几次老是添加失败，反而手动多点下“+”能添加成功，然后根据上面的测试结果，这根AIoT天线简直就是自带的干扰信号，会对无线信号及速率产生影响。开启这个功能以后仅仅是打开米家APP时多了一个类似各品牌耳机添加时的弹出动画，好鸡肋…

②固件

基于OpenWrt定制，中规中矩。介绍几个值得说的：

中继模式

这是一个差点被我忽略的功能，交稿后经群友提醒想起来我曾经对无线中继是如此的有需求，更对有线中继十分需求。有线中继就不说了，相当于把路由器当AP使用，只用它的无线部分，这正是我的需求！无线中继这边小米做的值得表扬，容我说与各位看官听。

▲无线中继

先说缺点批评一番：一是不支持带KVR协议的信号，配置页面没有实际尝试连接所选择信号就提示配置成功，实际上如果选择的信号带KVR协议，是无法中继成功的，还会导致重启后本身信号丢失，需要恢复出厂。二是不支持手动输入信号名称，对于隐藏信号中继需要先把隐藏信号取消隐藏。

接下来说说为什么这个功能做的不错，一是这个中继不经过路由器WAN区，采用上级路由的子网以及DHCP，这样的中继才有实际意义。二是这个中继双向可访问，就是连接AX3600时可访问局域网其他设备，连接上级设备信号时可访问AX3600，尽管这样的中继像TP这些厂商也是如此设定，但折腾过原生OpenWrt的就会知道原生OpenWrt想要这样的单一局域网，双向可访问无线中继有多麻烦。这个功能给个好评！

IPv6

支持原生IPv6以及其他方式的IPv6，好评！

▲原生IPv6

QoS

个人认为如果你打算购买该路由器，怎么也不能配100Mbps以下的宽带，那么100Mbps以上的宽带，这个功能家用是不太用得上的，QoS主要是流量排序调度然后智能限速，这需要流量达到一定带宽才会触发，比如200Mbps下行，50Mbps上行，同时打游戏看电影都跑不满上行下行，Q不Q的也没什么说法了。

但是这个功能需要对流量协议识别，倒是希望小米可以在这个功能上和一些商业路由公司合作，做到更精细的识别流量类型，比如游戏是什么游戏，聊天是什么APP，这样的话可以扩展更多的功能。

▲QoS功能

DDNS

目前支持四家，希望并建议加入阿里云、腾讯云的支持，可以把自己购买的域名绑定在路由器上。

▲DDNS

UPnP

对挂CDN这些设备的玩家很有用

▲UPnP

③手机端APP

最新开发版才对AX3600有适配，挑几个扩展功能介绍

▲手机APP

红包Wi-Fi

Emmm，配合WAN口速率调成100Mbps，物理限速赚零用。我这没啥使用场景，给看官佬爷们做个介绍。

▲红包Wi-Fi

好友Wi-Fi

和红包Wi-Fi类似，都是认证上网的变种，放到家用路由上来也是个不错的扩展。

▲好友Wi-Fi

安全中心\儿童上网保护

这东西老司机没有需求，开车技术非常熟练，家有萌妹萌娃建议开一个，以免下载一些垃圾软件。

▲安全中心

三、非正常部分

①AX3600的传输距离

一点趣味测试，我们来看看AX3600可以传输多远的距离。

首先上测试环境：

▲测试点最远端

▲路由器放置位置，图示建筑中窗台上，相对上图10倍变焦拍摄

测试中以信号-80dBm或速率10Mbps为下限，先到为准。（根据实际经验，家用环境信号低于-80dBm或速率低于10Mbps，移动设备换个握持方式都可能导致断连）

▲AX3600 5G频率最远传输距离

▲AX3600 2.4G频率最远传输距离

鉴于工业用电以及周边零星信号的干扰，整体测试结果可以上浮3%。该测试不证明任何路由器性能，可用于路由器放置位置的参考。（因为选了三个路由器对比，带了两个电源，结果AX3600是40x17，测试前注意到了，但是K2P居然是个55x25的…我带的电源是网络设备常见的55x21的，中间孔径对不上，硬怼不进去只好作罢）

②我也看不懂的

因为家里的网络设备太多了，各种DC12V电源，每个电源重量大小都不一样，就好奇质量区别，于是就有了这个测试：

▲华为设备电源，长城代工

▲华硕ACRH17设备电源，共进代工

▲K2P电源 永浩代工（Emmm~）

▲网件WNDR3800V2电源

▲AX3600电源 雅晶圆代工

不太了解示波器如何测量DC电源的波纹，希望有大佬可以教我，主要学习新的知识，然后把这部分测试完善。

四、总结

①优点：

信号着实可以，稳定性初步测试过关。作为一款上网设备已然合格。

Reset凸起，支持IPv6。（勿以善小而不为啊，细节决定成败）

②缺点：

可玩性差，作为基于OpenWrt定制的系统，啥软件也没得，浪费这硬件（倒是避免了硬件负载高发热的问题），建议出个像MIUI那样的开发版，开放SSH，给爱折腾的玩家。

固件&APP逻辑不够清晰，网页端不能默认进电脑模式，不能默认就算了还不能记住密码，进手机模式输一次密码，切换成电脑模式还要一次……APP和网页各有各的独立功能，比如DDNS在APP上没有，红包Wi-Fi在网页上没有，APP还用功能假装广告，我还以为内置游戏加速功能想给个好评呢，谁知是个广告还安装失败…若是能和腾讯合作把游戏加速内置倒也是一桩美事。无线上建议加入弱信号剔除，对于信号小于设定阈值的设备从路由器端直接掉线，这样客户端会主动连接附近更强的信号，而不是像下图那样明明可以有更好的选择却不知道放手。

▲没有主动踢除或漫游协议 客户端设备不能及时切换更优信号

好在硬件暂且合格，缺点都是软件上可以解决的，希望小米路由器可以收编一些有经验的团队，把软件进一步完善。现在的小米路由器给我的感觉就像是传统TP这种厂商，没有小米手机那种为发烧而生的感觉。

我作为一个玩家，这么多年路由器玩下来，对这款路由器的评价就是，我想要它的无线部分，哈哈，还真有这样的模式，哈哈，美滋滋。

一点碎碎念：玩路由器到今天，一直没有一款或者说一套全方位没有短板的设备，硬路由无线强大，性能不如x86平台，软路由性能强悍但要另外配套无线并且硬件&软件入门门槛较高，小米公司在我眼里是一家搞软件出名的科技公司，然后就是整合供应商的能力很强，能在京东淘宝加上后来的拼多多中把有品做起来，足以说明小米公司的能力。小米第一款路由器似乎是想朝着发烧的方向去的，现在却是连基本的扩展插件功能都没有。说是评测体验，却也是吐露心声的一个好机会，真心希望小米可以出一套没有短板的网络设备，主设备x86平台，无线部分像AX3600这样的水平，固件上收编成熟团队，像什么漫游协议啦，弱信号剔除啦，插件扩展啦一步到位，那可真是做梦都笑醒了！

最后，如果你想要购入一款路由器，并且你并不想折腾，那么这款路由器还是很合适的（这个价位的AX3600，要什么自行车），如果你手头有Wi-Fi 6设备，那就更合适了(购买AX网卡前请确认你的设备支持更换无线网卡)，比有线还快的连接速率，摆在桌面上抛弃杂乱的网线他不香？如果你想要各种个性化的功能，听老玩家一句劝，硬路由没有出路，性能差距太大（随我一起给小米路由器团队提建议才是真的），还有不用纠结路由器有没有存储接口，一来外挂USB硬盘着实丑陋，二来USB和无线的干扰，传输速度也不够实用。路由器上的插件功能也不够丰富，想要NAS，想要远程下载请上独立设备。

看在为了这个测试买这么多设备的份上，看官佬爷们手下留情哈，这特殊时期，买个测温仪都是着实不易，工业测温仪都被买回去量体温了…

结束，给看官佬爷鞠躬！

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