【IT之家众测作品】小米路由器AX3600“非正常”评测

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

开篇前:全文分硬的部分、软硬结合部分、软的部分和非正常部分,看官佬爷根据喜好自选,图多,请耐心等待加载。



一、硬的部分

开个箱吧

常规开箱显然不适合我这种不会照相的,所以给观众佬爷上点细节图。常规参数哪里都能查到,有些细节没有实物却无法了解,我理解那种在网上搜索一些奇怪的参数找到结果时的那种欣喜,真的是一种愉悦的感受。

尺寸放在路由器中可以说是硕大,七根天线黑又粗,整体观感着实霸气,不过如此一来却限制了放置,弱电箱是别想了,好在放桌面上做个装饰倒也不违和。

天线不可拆,或者说不是常规意义上的不可拆,在主板上是IPX接口连接的,相对焊接的总要方便一些,说不准有挖掘机户型的玩家追求横向传播距离呢。

菊部地区:网口1WAN、3LAN,电源接口DC 40x17。Reset键凸起好评!再也不用担心家里没有牙签啦!

背面:螺丝隐藏在脚垫下,需要撕开双面胶粘贴的脚垫,中间贴纸下也有一颗。(网上拆机帖好几个愣是没人标下螺丝位置,心疼的撕开脚垫给观众佬爷看个清楚)

更多细节图

▲独立的AIoT天线,天蓝色指示灯,AIoT功能关闭时灯也灭

▲由于天线多,尺寸大,不太适合横向放置天线

▲暖橙色灯光,外网不通时点亮

▲外网联通后为天蓝色,包括AIoT天线指示灯也是如此,灯光柔和,颜色着实好看(三个指示灯均可一键关闭)

▲电源接口40x17,不是常见的55x21规格

二、软硬结合部分

做硬件从来不是单一堆配置就能有好体验的,还要看软件能不能把硬件的能力发挥出来,这就是为什么路由器有这么多第三方固件出现。所以这部分我们看看小米对AX3600固件的调教。

① 稳定性

这部分测试不打算做的太专业,平时看评测这部分我都是直接跳过的……我们就用最简单的普通玩家也能用的ping命令去测试,ping命令上手没有难度,普通玩家也可以轻松复测。小米路由器此前被吐槽最多的就是断流,莫名其妙的无线无法上网。所以我们同一时间ping五个网站,每个ping 一万次,看这其中是否有ping不通的现象。(在此对这几家网站说声对不起!命令:ping xx.com -n 10000 > D:\xx.txt)

测试环境:直连光猫MA5671,测试机无线连接。

▲测试环境

时间跨度两小时+,可以看到其中仅一次未ping通,同时测试的手机发包5W+丢包也是0

▲WiFi评测大师 一款不错的手机WiFi评测APP

你以为这就结束了?这岂不是更加无趣也太过正常了。本人从开始玩路由器到最后转投软路由,对硬路由最无奈的就是高温稳定性问题,网件的6300V2夏天热到死机,用皮筋绑风扇,热到皮筋逐渐软化断裂,拆机用纯铜散热贴贴芯片,热到双面胶软化,散热铜块掉落路由器短路。后又入手华硕66UB1,夏天热到上网一顿一顿的。所以高温稳定性是我非常看重的,再次对几家网站说声对不起!

可是江南地区这天气,我人还觉着冷,室内温度完全不够啊,难不成这部分测试得拖到夏天了?NONONO,上家伙!

▲米家取暖器๑乛◡乛๑

然后我们找个耐热、导热性差的物体架空下,让热气和红外辐射给AX3600暖暖身子,Duang~

▲@特仑苏,广告费结一下

▲米家插排,小米笔记本,米家取暖器,小米AX3600路由器,本是同根生,相煎何太急!

这次测试ping次数调整为5000(10000的时间太漫长了,你知道我那两小时是怎么过的吗!)

25000次ping,其中19次未通,从数据上来看我个人是不满意的,但是考虑到长ping确实会出现ping不通的情况,并且这个测试方式不够完善,只能说还有机会的话在后续使用过程中再次分享。

在写完这篇文章的时候,路由器使用了已经有48小时+了,设备数20+,其中假期家人下午一直在看电视,个人打游戏,查资料、看电影也有5小时+,一次卡顿都没遇到,打游戏也没遇到460,一直稳定在30ms以内的延迟(比原来的ACRH17要稳,真是让人欣慰)

关于这部分测试,我个人是想创造一个恒温的环境来测试的,只是恒温箱这东西都是金属的,所以耐热性还需要到了夏天进一步验证。(不过从我的使用经验来看,由于AX3600的固件暂时不具备可扩展功能,想要CPU烫起来也不是件容易事,之前的网件和华硕机器都是开了各种插件才会发热惊人)然后是测试方式,单独ping外网不够科学,要用软件完善下逻辑,外网不通时ping其他外网以及内网,判断是外网服务器问题还是真的是遇到了断流。

赶在交稿前把测试逻辑稍微完善了下,做个补充测试(再再次对几家网站说声对不起!),测试环境依然采用米家取暖器,测试命令如下:

for /l %%i in (1 1 10000) do ping x1.com -n 1 > nul & if errorlevel 1 (ping x2.com -n 1 >> d:\x2.txt & if errorlevel 1 (ping 192.168.31.1 -n 1 >> d:\router1.txt))





测试时间2小时+,测试完D盘没有生成任何文本文档,可以,稳定性测试暂且过关。

②速率

先展示下目前配合WiFi6设备的最高速率(160MHz频宽没更新,最高只有1.2Gbps,更新160Mhz频宽后此处数据将是2.4Gbps,真香~ 现在的风气不好,发布点产品还要分期给功能,不好不好)

这部分测试我们加入对照组,测试方式均为最新固件恢复出厂设置-设置无线部分参数,默认加密方式,同密码,同信道,同频宽,最大功率。分为A、B两点。A点:同水平面隔墙一堵。B点:隔一层楼+隔一堵墙(垂直一堵墙,水平一堵墙)注:K2P与ACRH17均刷集客固件,非原厂固件。

开始前几点说明:

▲802.11KVR协议关闭

ACRH17支持160MHz频宽,但AX3600尚未更新160MHz频宽,故ACRH17的5GHz信号频宽为80MHz。

在B点,所有机型的5GHz信号均已不能在系统设置中搜索到,无法主动连接,故没有B点5GHz信号速率。

▲信号太弱时,系统设置中不再显示该信号

所有测试机,天线采用竖向放置,因集客固件为纯AP固件不带DHCP,使用AX3600关闭无线后作为DHCP服务器。

▲路由器放置示意图

首先是一代神机K2P A1(MTK机型):

▲K2P A点

▲K2P B点&设置

然后是ACRH17(高通机型):

▲ACRH17 A点

▲ACRH17 B点&设置

然后,小米AX3600 AIoT关闭:

▲AX3600 A点 AIoT OFF

▲AX3600 B点 AIoT OFF&设置

最后,小米AX3600 AIoT开启:

▲AX3600 A点 AIoT ON

▲AX3600 B点 AIoT ON

汇总表格:

这部分测试结果清晰没争议,确实非常OK!

③测个速跑个分

▲测速&测速时测试丢包

▲跑个分,娱乐一下,略作参考

1.2Gbps的连接速率跑满宽带轻轻松松。

三、软的部分

①AIoT

这款路由器名字中还有个AIoT,是啥意思呢,就是说如果你新买了可以连WiFi的米家设备,通电以后,该路由器可以扫描到这个新设备,然后在米家APP中快捷添加。

▲开启AIoT后,新米家设备添加提醒

常规添加则是手动点击米家APP右上角“+”来添加设备

▲常规添加方式在点击“+”按钮之后的页面中发现新设备

原本想录屏演示下添加流程,试了几次老是添加失败,反而手动多点下“+”能添加成功,然后根据上面的测试结果,这根AIoT天线简直就是自带的干扰信号,会对无线信号及速率产生影响。开启这个功能以后仅仅是打开米家APP时多了一个类似各品牌耳机添加时的弹出动画,好鸡肋…

②固件

基于OpenWrt定制,中规中矩。介绍几个值得说的:

中继模式

这是一个差点被我忽略的功能,交稿后经群友提醒想起来我曾经对无线中继是如此的有需求,更对有线中继十分需求。有线中继就不说了,相当于把路由器当AP使用,只用它的无线部分,这正是我的需求!无线中继这边小米做的值得表扬,容我说与各位看官听。

▲无线中继

先说缺点批评一番:一是不支持带KVR协议的信号,配置页面没有实际尝试连接所选择信号就提示配置成功,实际上如果选择的信号带KVR协议,是无法中继成功的,还会导致重启后本身信号丢失,需要恢复出厂。二是不支持手动输入信号名称,对于隐藏信号中继需要先把隐藏信号取消隐藏。

接下来说说为什么这个功能做的不错,一是这个中继不经过路由器WAN区,采用上级路由的子网以及DHCP,这样的中继才有实际意义。二是这个中继双向可访问,就是连接AX3600时可访问局域网其他设备,连接上级设备信号时可访问AX3600,尽管这样的中继像TP这些厂商也是如此设定,但折腾过原生OpenWrt的就会知道原生OpenWrt想要这样的单一局域网,双向可访问无线中继有多麻烦。这个功能给个好评!

IPv6

支持原生IPv6以及其他方式的IPv6,好评!

▲原生IPv6

QoS

个人认为如果你打算购买该路由器,怎么也不能配100Mbps以下的宽带,那么100Mbps以上的宽带,这个功能家用是不太用得上的,QoS主要是流量排序调度然后智能限速,这需要流量达到一定带宽才会触发,比如200Mbps下行,50Mbps上行,同时打游戏看电影都跑不满上行下行,Q不Q的也没什么说法了。

但是这个功能需要对流量协议识别,倒是希望小米可以在这个功能上和一些商业路由公司合作,做到更精细的识别流量类型,比如游戏是什么游戏,聊天是什么APP,这样的话可以扩展更多的功能。

▲QoS功能

DDNS

目前支持四家,希望并建议加入阿里云、腾讯云的支持,可以把自己购买的域名绑定在路由器上。

▲DDNS

UPnP

对挂CDN这些设备的玩家很有用

▲UPnP

③手机端APP

最新开发版才对AX3600有适配,挑几个扩展功能介绍

▲手机APP

红包Wi-Fi

Emmm,配合WAN口速率调成100Mbps,物理限速赚零用。我这没啥使用场景,给看官佬爷们做个介绍。

▲红包Wi-Fi

好友Wi-Fi

和红包Wi-Fi类似,都是认证上网的变种,放到家用路由上来也是个不错的扩展。

▲好友Wi-Fi

安全中心\儿童上网保护

这东西老司机没有需求,开车技术非常熟练,家有萌妹萌娃建议开一个,以免下载一些垃圾软件。

▲安全中心

三、非正常部分

①AX3600的传输距离

一点趣味测试,我们来看看AX3600可以传输多远的距离。

首先上测试环境:

▲测试点最远端

▲路由器放置位置,图示建筑中窗台上,相对上图10倍变焦拍摄

测试中以信号-80dBm或速率10Mbps为下限,先到为准。(根据实际经验,家用环境信号低于-80dBm或速率低于10Mbps,移动设备换个握持方式都可能导致断连)

▲AX3600 5G频率最远传输距离

▲AX3600 2.4G频率最远传输距离

鉴于工业用电以及周边零星信号的干扰,整体测试结果可以上浮3%。该测试不证明任何路由器性能,可用于路由器放置位置的参考。(因为选了三个路由器对比,带了两个电源,结果AX3600是40x17,测试前注意到了,但是K2P居然是个55x25的…我带的电源是网络设备常见的55x21的,中间孔径对不上,硬怼不进去只好作罢)

②我也看不懂的

因为家里的网络设备太多了,各种DC12V电源,每个电源重量大小都不一样,就好奇质量区别,于是就有了这个测试:

▲华为设备电源,长城代工

▲华硕ACRH17设备电源,共进代工

▲K2P电源 永浩代工(Emmm~)

▲网件WNDR3800V2电源

▲AX3600电源 雅晶圆代工

不太了解示波器如何测量DC电源的波纹,希望有大佬可以教我,主要学习新的知识,然后把这部分测试完善。

四、总结

①优点:

信号着实可以,稳定性初步测试过关。作为一款上网设备已然合格。

Reset凸起,支持IPv6。(勿以善小而不为啊,细节决定成败)

②缺点:

可玩性差,作为基于OpenWrt定制的系统,啥软件也没得,浪费这硬件(倒是避免了硬件负载高发热的问题),建议出个像MIUI那样的开发版,开放SSH,给爱折腾的玩家。

固件&APP逻辑不够清晰,网页端不能默认进电脑模式,不能默认就算了还不能记住密码,进手机模式输一次密码,切换成电脑模式还要一次……APP和网页各有各的独立功能,比如DDNS在APP上没有,红包Wi-Fi在网页上没有,APP还用功能假装广告,我还以为内置游戏加速功能想给个好评呢,谁知是个广告还安装失败…若是能和腾讯合作把游戏加速内置倒也是一桩美事。无线上建议加入弱信号剔除,对于信号小于设定阈值的设备从路由器端直接掉线,这样客户端会主动连接附近更强的信号,而不是像下图那样明明可以有更好的选择却不知道放手。

▲没有主动踢除或漫游协议 客户端设备不能及时切换更优信号

好在硬件暂且合格,缺点都是软件上可以解决的,希望小米路由器可以收编一些有经验的团队,把软件进一步完善。现在的小米路由器给我的感觉就像是传统TP这种厂商,没有小米手机那种为发烧而生的感觉。

我作为一个玩家,这么多年路由器玩下来,对这款路由器的评价就是,我想要它的无线部分,哈哈,还真有这样的模式,哈哈,美滋滋。

一点碎碎念:玩路由器到今天,一直没有一款或者说一套全方位没有短板的设备,硬路由无线强大,性能不如x86平台,软路由性能强悍但要另外配套无线并且硬件&软件入门门槛较高,小米公司在我眼里是一家搞软件出名的科技公司,然后就是整合供应商的能力很强,能在京东淘宝加上后来的拼多多中把有品做起来,足以说明小米公司的能力。小米第一款路由器似乎是想朝着发烧的方向去的,现在却是连基本的扩展插件功能都没有。说是评测体验,却也是吐露心声的一个好机会,真心希望小米可以出一套没有短板的网络设备,主设备x86平台,无线部分像AX3600这样的水平,固件上收编成熟团队,像什么漫游协议啦,弱信号剔除啦,插件扩展啦一步到位,那可真是做梦都笑醒了!

最后,如果你想要购入一款路由器,并且你并不想折腾,那么这款路由器还是很合适的(这个价位的AX3600,要什么自行车),如果你手头有Wi-Fi 6设备,那就更合适了(购买AX网卡前请确认你的设备支持更换无线网卡),比有线还快的连接速率,摆在桌面上抛弃杂乱的网线他不香?如果你想要各种个性化的功能,听老玩家一句劝,硬路由没有出路,性能差距太大(随我一起给小米路由器团队提建议才是真的),还有不用纠结路由器有没有存储接口,一来外挂USB硬盘着实丑陋,二来USB和无线的干扰,传输速度也不够实用。路由器上的插件功能也不够丰富,想要NAS,想要远程下载请上独立设备。

看在为了这个测试买这么多设备的份上,看官佬爷们手下留情哈,这特殊时期,买个测温仪都是着实不易,工业测温仪都被买回去量体温了…

结束,给看官佬爷鞠躬!

