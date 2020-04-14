【IT之家众测作品】小米路由器AX3600“非正常”评测

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。
开篇前：全文分硬的部分、软硬结合部分、软的部分和非正常部分，看官佬爷根据喜好自选，图多，请耐心等待加载。
一、硬的部分
开个箱吧
常规开箱显然不适合我这种不会照相的，所以给观众佬爷上点细节图。常规参数哪里都能查到，有些细节没有实物却无法了解，我理解那种在网上搜索一些奇怪的参数找到结果时的那种欣喜，真的是一种愉悦的感受。
尺寸放在路由器中可以说是硕大，七根天线黑又粗，整体观感着实霸气，不过如此一来却限制了放置，弱电箱是别想了，好在放桌面上做个装饰倒也不违和。
天线不可拆，或者说不是常规意义上的不可拆，在主板上是IPX接口连接的，相对焊接的总要方便一些，说不准有挖掘机户型的玩家追求横向传播距离呢。
菊部地区：网口1WAN、3LAN，电源接口DC 40x17。Reset键凸起好评！再也不用担心家里没有牙签啦！
背面：螺丝隐藏在脚垫下，需要撕开双面胶粘贴的脚垫，中间贴纸下也有一颗。（网上拆机帖好几个愣是没人标下螺丝位置，心疼的撕开脚垫给观众佬爷看个清楚）
更多细节图
▲独立的AIoT天线，天蓝色指示灯，AIoT功能关闭时灯也灭
▲由于天线多，尺寸大，不太适合横向放置天线
▲暖橙色灯光，外网不通时点亮
▲外网联通后为天蓝色，包括AIoT天线指示灯也是如此，灯光柔和，颜色着实好看(三个指示灯均可一键关闭)
▲电源接口40x17，不是常见的55x21规格
二、软硬结合部分
做硬件从来不是单一堆配置就能有好体验的，还要看软件能不能把硬件的能力发挥出来，这就是为什么路由器有这么多第三方固件出现。所以这部分我们看看小米对AX3600固件的调教。
① 稳定性
这部分测试不打算做的太专业，平时看评测这部分我都是直接跳过的……我们就用最简单的普通玩家也能用的ping命令去测试，ping命令上手没有难度，普通玩家也可以轻松复测。小米路由器此前被吐槽最多的就是断流，莫名其妙的无线无法上网。所以我们同一时间ping五个网站，每个ping 一万次，看这其中是否有ping不通的现象。（在此对这几家网站说声对不起！命令：ping xx.com -n 10000 > D:\xx.txt）
测试环境：直连光猫MA5671，测试机无线连接。
▲测试环境
时间跨度两小时+，可以看到其中仅一次未ping通，同时测试的手机发包5W+丢包也是0
▲WiFi评测大师 一款不错的手机WiFi评测APP
你以为这就结束了？这岂不是更加无趣也太过正常了。本人从开始玩路由器到最后转投软路由，对硬路由最无奈的就是高温稳定性问题，网件的6300V2夏天热到死机，用皮筋绑风扇，热到皮筋逐渐软化断裂，拆机用纯铜散热贴贴芯片，热到双面胶软化，散热铜块掉落路由器短路。后又入手华硕66UB1，夏天热到上网一顿一顿的。所以高温稳定性是我非常看重的，再次对几家网站说声对不起！
可是江南地区这天气，我人还觉着冷，室内温度完全不够啊，难不成这部分测试得拖到夏天了？NONONO，上家伙！
▲米家取暖器๑乛◡乛๑
然后我们找个耐热、导热性差的物体架空下，让热气和红外辐射给AX3600暖暖身子，Duang~
▲@特仑苏，广告费结一下
▲米家插排，小米笔记本，米家取暖器，小米AX3600路由器，本是同根生，相煎何太急！
这次测试ping次数调整为5000（10000的时间太漫长了，你知道我那两小时是怎么过的吗！）
25000次ping，其中19次未通，从数据上来看我个人是不满意的，但是考虑到长ping确实会出现ping不通的情况，并且这个测试方式不够完善，只能说还有机会的话在后续使用过程中再次分享。
在写完这篇文章的时候，路由器使用了已经有48小时+了，设备数20+，其中假期家人下午一直在看电视，个人打游戏，查资料、看电影也有5小时+，一次卡顿都没遇到，打游戏也没遇到460，一直稳定在30ms以内的延迟（比原来的ACRH17要稳，真是让人欣慰）
关于这部分测试，我个人是想创造一个恒温的环境来测试的，只是恒温箱这东西都是金属的，所以耐热性还需要到了夏天进一步验证。(不过从我的使用经验来看，由于AX3600的固件暂时不具备可扩展功能，想要CPU烫起来也不是件容易事，之前的网件和华硕机器都是开了各种插件才会发热惊人)然后是测试方式，单独ping外网不够科学，要用软件完善下逻辑，外网不通时ping其他外网以及内网，判断是外网服务器问题还是真的是遇到了断流。
赶在交稿前把测试逻辑稍微完善了下，做个补充测试（再再次对几家网站说声对不起！），测试环境依然采用米家取暖器，测试命令如下：
for /l %%i in (1 1 10000) do ping x1.com -n 1 > nul & if errorlevel 1 (ping x2.com -n 1 >> d:\x2.txt & if errorlevel 1 (ping 192.168.31.1 -n 1 >> d:\router1.txt))
测试时间2小时+，测试完D盘没有生成任何文本文档，可以，稳定性测试暂且过关。
②速率
先展示下目前配合WiFi6设备的最高速率（160MHz频宽没更新，最高只有1.2Gbps，更新160Mhz频宽后此处数据将是2.4Gbps，真香~ 现在的风气不好，发布点产品还要分期给功能，不好不好）
这部分测试我们加入对照组，测试方式均为最新固件恢复出厂设置-设置无线部分参数，默认加密方式，同密码，同信道，同频宽，最大功率。分为A、B两点。A点：同水平面隔墙一堵。B点：隔一层楼+隔一堵墙(垂直一堵墙，水平一堵墙)注：K2P与ACRH17均刷集客固件，非原厂固件。
开始前几点说明：
对于信号和速率的参数查看，本测试采用WiFiAnalyzer软件，尽管系统设置中也可以看到相关参数，但是可能是系统级APP，没有第三方APP在安卓9.0之后的刷新时间限制，这部分参数在系统设置中比较鬼畜，所以统一采用WiFiAnalyzer 2.1.1版本，软件开源（项目地址）。该软件乃是安卓平台一款神器，比如漫游协议的支持只有该软件有显示，感谢并推荐！
测试方法：每次在APP中查看参数后退出所有后台，关闭Wi-Fi，再打开APP，APP会提示开启WiFi，此时开启并连接，APP可以即时刷新参数。
集客固件支持802.11KVR协议，小米路由器不支持，故在K2P与ACRH17中该功能关闭。（测试这款路由器的时候我倒是突然想到一个为什么小米路由器不支持802.11r协议的原因：部分智能设备不支持这种带协议的SSID，比如老款智能插座、米家云台摄像头。所以小米以后会有支持802.11KVR协议的路由器产品吗？）注：关于802.11KVR，可以查看这篇苹果的文档（链接），英文不错的同学还可以看看这篇三星的文档（链接 ）。
▲802.11KVR协议关闭
ACRH17支持160MHz频宽，但AX3600尚未更新160MHz频宽，故ACRH17的5GHz信号频宽为80MHz。
在B点，所有机型的5GHz信号均已不能在系统设置中搜索到，无法主动连接，故没有B点5GHz信号速率。
▲信号太弱时，系统设置中不再显示该信号
所有测试机，天线采用竖向放置，因集客固件为纯AP固件不带DHCP，使用AX3600关闭无线后作为DHCP服务器。
▲路由器放置示意图
首先是一代神机K2P A1（MTK机型）：
▲K2P A点
▲K2P B点&设置
然后是ACRH17（高通机型）：
▲ACRH17 A点
▲ACRH17 B点&设置
然后，小米AX3600 AIoT关闭：
▲AX3600 A点 AIoT OFF
▲AX3600 B点 AIoT OFF&设置
最后，小米AX3600 AIoT开启：
▲AX3600 A点 AIoT ON
▲AX3600 B点 AIoT ON
汇总表格：
这部分测试结果清晰没争议，确实非常OK！
③测个速跑个分
▲测速&测速时测试丢包
▲跑个分，娱乐一下，略作参考
1.2Gbps的连接速率跑满宽带轻轻松松。
三、软的部分
①AIoT
这款路由器名字中还有个AIoT，是啥意思呢，就是说如果你新买了可以连WiFi的米家设备，通电以后，该路由器可以扫描到这个新设备，然后在米家APP中快捷添加。
▲开启AIoT后，新米家设备添加提醒
常规添加则是手动点击米家APP右上角“+”来添加设备
▲常规添加方式在点击“+”按钮之后的页面中发现新设备
原本想录屏演示下添加流程，试了几次老是添加失败，反而手动多点下“+”能添加成功，然后根据上面的测试结果，这根AIoT天线简直就是自带的干扰信号，会对无线信号及速率产生影响。开启这个功能以后仅仅是打开米家APP时多了一个类似各品牌耳机添加时的弹出动画，好鸡肋…
②固件
基于OpenWrt定制，中规中矩。介绍几个值得说的：
中继模式
这是一个差点被我忽略的功能，交稿后经群友提醒想起来我曾经对无线中继是如此的有需求，更对有线中继十分需求。有线中继就不说了，相当于把路由器当AP使用，只用它的无线部分，这正是我的需求！无线中继这边小米做的值得表扬，容我说与各位看官听。
▲无线中继
先说缺点批评一番：一是不支持带KVR协议的信号，配置页面没有实际尝试连接所选择信号就提示配置成功，实际上如果选择的信号带KVR协议，是无法中继成功的，还会导致重启后本身信号丢失，需要恢复出厂。二是不支持手动输入信号名称，对于隐藏信号中继需要先把隐藏信号取消隐藏。
接下来说说为什么这个功能做的不错，一是这个中继不经过路由器WAN区，采用上级路由的子网以及DHCP，这样的中继才有实际意义。二是这个中继双向可访问，就是连接AX3600时可访问局域网其他设备，连接上级设备信号时可访问AX3600，尽管这样的中继像TP这些厂商也是如此设定，但折腾过原生OpenWrt的就会知道原生OpenWrt想要这样的单一局域网，双向可访问无线中继有多麻烦。这个功能给个好评！
IPv6
支持原生IPv6以及其他方式的IPv6，好评！
▲原生IPv6
QoS
个人认为如果你打算购买该路由器，怎么也不能配100Mbps以下的宽带，那么100Mbps以上的宽带，这个功能家用是不太用得上的，QoS主要是流量排序调度然后智能限速，这需要流量达到一定带宽才会触发，比如200Mbps下行，50Mbps上行，同时打游戏看电影都跑不满上行下行，Q不Q的也没什么说法了。
但是这个功能需要对流量协议识别，倒是希望小米可以在这个功能上和一些商业路由公司合作，做到更精细的识别流量类型，比如游戏是什么游戏，聊天是什么APP，这样的话可以扩展更多的功能。
▲QoS功能
DDNS
目前支持四家，希望并建议加入阿里云、腾讯云的支持，可以把自己购买的域名绑定在路由器上。
▲DDNS
UPnP
对挂CDN这些设备的玩家很有用
▲UPnP
③手机端APP
最新开发版才对AX3600有适配，挑几个扩展功能介绍
▲手机APP
红包Wi-Fi
Emmm，配合WAN口速率调成100Mbps，物理限速赚零用。我这没啥使用场景，给看官佬爷们做个介绍。
▲红包Wi-Fi
好友Wi-Fi
和红包Wi-Fi类似，都是认证上网的变种，放到家用路由上来也是个不错的扩展。
▲好友Wi-Fi
安全中心\儿童上网保护
这东西老司机没有需求，开车技术非常熟练，家有萌妹萌娃建议开一个，以免下载一些垃圾软件。
▲安全中心
三、非正常部分
①AX3600的传输距离
一点趣味测试，我们来看看AX3600可以传输多远的距离。
首先上测试环境：
▲测试点最远端
▲路由器放置位置，图示建筑中窗台上，相对上图10倍变焦拍摄
测试中以信号-80dBm或速率10Mbps为下限，先到为准。（根据实际经验，家用环境信号低于-80dBm或速率低于10Mbps，移动设备换个握持方式都可能导致断连）
▲AX3600 5G频率最远传输距离
▲AX3600 2.4G频率最远传输距离
鉴于工业用电以及周边零星信号的干扰，整体测试结果可以上浮3%。该测试不证明任何路由器性能，可用于路由器放置位置的参考。（因为选了三个路由器对比，带了两个电源，结果AX3600是40x17，测试前注意到了，但是K2P居然是个55x25的…我带的电源是网络设备常见的55x21的，中间孔径对不上，硬怼不进去只好作罢）
②我也看不懂的
因为家里的网络设备太多了，各种DC12V电源，每个电源重量大小都不一样，就好奇质量区别，于是就有了这个测试：
▲华为设备电源，长城代工
▲华硕ACRH17设备电源，共进代工
▲K2P电源 永浩代工（Emmm~）
▲网件WNDR3800V2电源
▲AX3600电源 雅晶圆代工
不太了解示波器如何测量DC电源的波纹，希望有大佬可以教我，主要学习新的知识，然后把这部分测试完善。
四、总结
①优点：
信号着实可以，稳定性初步测试过关。作为一款上网设备已然合格。
Reset凸起，支持IPv6。（勿以善小而不为啊，细节决定成败）
②缺点：
可玩性差，作为基于OpenWrt定制的系统，啥软件也没得，浪费这硬件（倒是避免了硬件负载高发热的问题），建议出个像MIUI那样的开发版，开放SSH，给爱折腾的玩家。
固件&APP逻辑不够清晰，网页端不能默认进电脑模式，不能默认就算了还不能记住密码，进手机模式输一次密码，切换成电脑模式还要一次……APP和网页各有各的独立功能，比如DDNS在APP上没有，红包Wi-Fi在网页上没有，APP还用功能假装广告，我还以为内置游戏加速功能想给个好评呢，谁知是个广告还安装失败…若是能和腾讯合作把游戏加速内置倒也是一桩美事。无线上建议加入弱信号剔除，对于信号小于设定阈值的设备从路由器端直接掉线，这样客户端会主动连接附近更强的信号，而不是像下图那样明明可以有更好的选择却不知道放手。
▲没有主动踢除或漫游协议 客户端设备不能及时切换更优信号
好在硬件暂且合格，缺点都是软件上可以解决的，希望小米路由器可以收编一些有经验的团队，把软件进一步完善。现在的小米路由器给我的感觉就像是传统TP这种厂商，没有小米手机那种为发烧而生的感觉。
我作为一个玩家，这么多年路由器玩下来，对这款路由器的评价就是，我想要它的无线部分，哈哈，还真有这样的模式，哈哈，美滋滋。
一点碎碎念：玩路由器到今天，一直没有一款或者说一套全方位没有短板的设备，硬路由无线强大，性能不如x86平台，软路由性能强悍但要另外配套无线并且硬件&软件入门门槛较高，小米公司在我眼里是一家搞软件出名的科技公司，然后就是整合供应商的能力很强，能在京东淘宝加上后来的拼多多中把有品做起来，足以说明小米公司的能力。小米第一款路由器似乎是想朝着发烧的方向去的，现在却是连基本的扩展插件功能都没有。说是评测体验，却也是吐露心声的一个好机会，真心希望小米可以出一套没有短板的网络设备，主设备x86平台，无线部分像AX3600这样的水平，固件上收编成熟团队，像什么漫游协议啦，弱信号剔除啦，插件扩展啦一步到位，那可真是做梦都笑醒了！
最后，如果你想要购入一款路由器，并且你并不想折腾，那么这款路由器还是很合适的（这个价位的AX3600，要什么自行车），如果你手头有Wi-Fi 6设备，那就更合适了(购买AX网卡前请确认你的设备支持更换无线网卡)，比有线还快的连接速率，摆在桌面上抛弃杂乱的网线他不香？如果你想要各种个性化的功能，听老玩家一句劝，硬路由没有出路，性能差距太大（随我一起给小米路由器团队提建议才是真的），还有不用纠结路由器有没有存储接口，一来外挂USB硬盘着实丑陋，二来USB和无线的干扰，传输速度也不够实用。路由器上的插件功能也不够丰富，想要NAS，想要远程下载请上独立设备。
看在为了这个测试买这么多设备的份上，看官佬爷们手下留情哈，这特殊时期，买个测温仪都是着实不易，工业测温仪都被买回去量体温了…
结束，给看官佬爷鞠躬！
相关阅读：
《【IT之家众测作品】小米路由器AX3600深度体验：路由器的口碑逆转？》
《【IT之家众测作品】 小米AIoT路由器AX3600评测：或成小米路由器系列翻身之作
《【IT之家众测作品】表里如一的大个路由——小米AX3600体验》