索尼拿 4 亿美元买个 B 站二次元小目标

“这届B站网友们的“觉悟”很高，索尼高层很满意，于是给了B站4亿美元的投资233333。”前不久B站宣布获得索尼4亿美元投资后，有网友这样评论。

的确，国内二次元领域最大的新闻，就是上周哔哩哔哩宣布获得了索尼4亿美元战略投资。

据了解，交易完成后索尼将通过子公司持有B站已发行股份总额的4.98%，成为其第六大股东。这么一看，如今B站的股东阵容绝对称得上是豪门云集：索尼之外，腾讯、阿里、高瓴资本等知名企业和投资机构均在其中。那么，一直给人刻板印象的索尼，为何要行此出格之举？

从平井一夫到吉田宪一郎的求变之路

作为日本大型企业的代表，索尼投资二次元、ACG氛围浓厚的B站，多少还是令外界惊讶的。这4亿美元的投资可以被视作转型路上的索尼，重新聚焦中国市场的一个重要决定。而这份看似妥妥双赢的投资背后，对于索尼而言依然有着难言的压力。

直到今天，国内大多数消费者提及索尼这家日本巨头，第一时间想到的依然是电视、游戏机和数码相机等消费电子产品。确实，成立70多年以来，索尼一直都是日本乃至全世界消费电子行业最具代表性的企业。但在移动互联网时代，日系科技企业“批量衰落“的浪潮中，日立、夏普、东芝等曾经耳熟能详的日系品牌都已逐渐淡出市场主流行列。索尼，也在逆水行舟。

索尼因连续多年亏损，一度被网友们调侃为“日常倒闭”。虽然在平井一夫的努力下成功走出了亏损泥潭，但其任内大刀阔斧的改革以及一系列资产的出售，也让索尼在消费电子领域逐渐失去了昔日辉煌。

去年6月18日，前任董事长兼CEO、“头号索吹”平井一夫正式退休，光荣地结束了自己35年的职业生涯。平井一夫退休之后，前任索尼CFO吉田宪一郎正式走马上任CEO，成为索尼新一代“掌门人”。平井一夫任内将移动、数码影像娱乐和游戏作为索尼的三大支柱业务，也开启了一系列转型之举。

但是作为移动互联网时代的基础载体，索尼移动通信部门和其他日系手机品牌一样，近几年在苹果、三星以及华米OV等中国手机品牌的冲击下，已经走到了市场边缘。

尽管索尼多次表示不会放弃手机产品线，但其市场表现很难给外界以信心。前不久，索尼又关闭了一座位于北京的手机工厂，将相关制造业务转移到了泰国，外界评论此举主要是为了进一步降低手机业务的经营成本。

与手机业务的挣扎相比，娱乐和游戏业务一直是索尼营收的绝对主力。

绝大多数国内用户对索尼的印象是固化的，很多人仍保留着“黑科技”代言人一代目的传统观念。但在消费电子之外，索尼也是全球最大的音乐版权商、最知名的电子游戏公司、影视出版公司。

只是在中国市场，索尼对于千禧一代的影响力一直在减弱。

或许，这也是其与B站进行“战略捆绑“，发力未来数字内容市场的重要原因。根据索尼官方的说法，投资入股之后双方将在影视、游戏、音乐、动画业务等领域展开深度合作。随之而来的一系列动作也很迅速，官宣后B站上就收纳了索尼音乐娱乐旗下曲库MV，同时还公布了即将上线MV的艺人名单。从名单的阵容可以看到，包括迈克尔·杰克逊、碧昂丝、玛丽亚·凯莉、A-Lin、黄绮珊、莫文蔚等海内外知名歌手都名列其中。

这些举措，可以视为是吉田宪一郎上任后一系列求变举措的中国版试水。

2019年初，吉田宪一郎对索尼提出了一个新的定位：“成为一家创意娱乐公司”。他逐渐将音乐、游戏、电影等娱乐业务整合，并列为索尼最优先发展的业务线。此后，游戏业务一马当先成为索尼现金流的主要支柱。

根据索尼2019年Q3财报显示，当季实现销售收入为24,632亿日元，其中游戏及网络服务业务实现销售收入为6321亿日元，占总收入的四分之一。游戏业务的成功主要归功于过去几年PS4及系列游戏作品的畅销，去年10月份索尼就宣布PS4 累计全球销量达 1.028 亿台，成为史上第二畅销的游戏主机。

当然，主机终究是要换代，2013年底正式发售的PS4也已经走到了生命周期的最后一程。第三季度6321亿日元的销售额较2018年就下降了20%，销量已经呈现明显放缓的趋势。

在2020年底，索尼下一世代的主机PS 5将正式发布。但是同时，这一代主机也面临着更为残酷的市场竞争：前有“年度最佳理财产品”任天堂Switch，后有微软的Xbox Series X，未来还要面对来自谷歌、苹果、亚马逊等互联网公司的云游戏服务杀手锏，这些因素都令索尼背负的压力日趋沉重。

索尼在游戏市场需要新的增长空间，因此主机游戏渗透率不高、但用户正在逐渐爆发的中国市场，显然是其最好的选择。根据伽马数据发布的《2019 中国游戏产业年度报告》显示，2019 年中国单机游戏销售额同比大幅增长了 341.4%，主机/电视游戏的硬件&软件规模同比也增长了 8.9%。

面对这样的一个潜力市场，索尼不仅看到了任天堂的竞争，还看到了任天堂与腾讯的战略合作成效。显然，相较于偏向硬核的索尼PS系列，频频出圈的任天堂Switch更是主机御三家中最火爆的存在，加上Switch在国内的代理商是腾讯，形成的合力更是不容小觑。

另外，腾讯也是二次元重镇——B站的第二大股东。随着Switch国行游戏阵容的逐渐丰富，未来任天堂和腾讯在中国市场势必会有更全面的开拓计划。这些因素，都在各个层面推动了索尼对B站的这一次战略投资之举。

B站锦上添花，索尼摸石头过河

在吉田宪一郎一系列的转型举措下，数字娱乐正成为索尼最主要的发力方向。虽然索尼贵为全球最大的数字娱乐企业，但近年来在中国市场的影响力似乎与之并不匹配。所以，索尼需要让国内年轻的用户群体逐渐熟知并接触到涵盖自家音乐、影视、游戏在内的相关数字娱乐业务。如今的B站，自然是最好的起跳板。

游戏之外，动画也一直是B站用户群体的最爱。索尼音乐旗下的子公司Aniplex除了《FGO》开发商这一身份之外，还是日本最顶尖的动画公司之一。二次元动漫爱好者耳熟能详的《刀剑神域》、《魔法少女小圆》、《钢之炼金术师》以及《FGO》的衍生剧《Fate/Zero》、《Fate/stay night》，还有去年的现象级作品《鬼灭之刃》等等，均是Aniplex旗下的著名IP。

对此，索尼中国官方还特意在微博进行了一番“科普”。不过，这次“科普”在拉近用户的同时，也反映出国内用户对其所知甚少的境况。

从游戏到音乐再到动画，这些B站用户非常喜爱的内容产品，将会引发更多千禧一代的共鸣。显然，索尼与B站的关系进一步“亲密“后，可以在游戏和动画方面赋予后者更多独家版权，对于曾经头痛于版权成本问题的B站而言，这些资源就是强大的竞争力。

进一步来看，本次投资对于B站而言更像是锦上添花。据相关报道显示，索尼投资B站获得的股份为投票权很低的Z类股票。也就是说所以即便作为第六大股东，索尼今后也难以干预B站的运营（腾讯方面持有的同样是Z类股票）。另外，索尼的加持在带来资金和资源的同时，其业务范围以及更加国际化的背景，也能为B站带来不同维度的支撑。所以无论从什么角度来看，B站都是稳赚不亏。

但是对于索尼而言，下一步的市场开拓则会面临不小的挑战。一下投入4亿美元，索尼显然不是为了单纯的财务投资，而是要通过B站进一步撬开整个中国数字娱乐市场。

从以往的例子来看，国内游戏和动画产业有着非常强的周期性，需要不断产出优秀的作品保证持续发展动力。但即便强如Aniplex，也无法打保票自己的每一个作品都是爆款。

如今，《FGO》每年虽然还能带来不错的收益，但产品生命期终究“人到中年”，营收能力开始逐年下降。早在2018年，索尼就在财报中表示：财年内Aniplex旗下《FGO》等手游的收入出现减少，预计2019年手游收入将继续降低。

对于Aniplex这样的公司而言，它的终极目标自然是要实现“影游联动”：从漫画、动画、手游、主机游戏以及各种衍生品的全面覆盖的。实际上，这也是包括完美世界在内众多国内游戏公司的终极梦想。

过去的索尼一直在为此不懈努力，我们可以看到此前类似《漫威蜘蛛侠》这样知名的电影IP，在登陆主机游戏平台后取得不菲成绩的案例。但成功毕竟只是少数，更多的时候市场只见折戟沉沙和马失前蹄。

对于索尼而言，打造出一款现象级的手游无疑是最具性价比也是首要的工作。毕竟，比起音乐和动画，游戏始终是最赚钱二代的存在。但打造一个超级爆款也是最困难的，特别是在国内主机游戏市场尚未成熟，手游市场竞争如此激烈的当下。

不谈索尼面临的机会与挑战，或许在不久的将来，我们会很快看到B站的各大股东在国内游戏市场激烈“厮杀”的场面。至于“哔哩哔哩无限矿业公司”又会有哪些大动作……除了更多海外剧集的版权，你最想要的还有什么？