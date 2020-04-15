一加 8 手机正式亮相：骁龙 865 ，4300mAh 电池

IT之家4月14日消息 4月14日，在海外直播发布会上，一加科技正式发布了2020年两款最新智能手机产品：一加8和一加8 Pro。继一加8 Pro亮相之后，一加8手机也来了。

从设计角度来看，一加8看起来很像一加8 Pro。最明显的区别是它更紧凑，具有更小的6.55英寸显示屏，与iPhone 11 Pro宽度相似，手感相当舒适。在技术方面，该显示器具有2400 x 1080的Full HD +分辨率，90Hz屏幕刷新率，AMOLED面板并支持HDR。

IT之家获悉，在颜色方面，除了和一加8 Pro相同的玛瑙黑和冰绿色。一加8独有的星际光（Interstellar Glow）版本，可根据光线的照射方式显示多种颜色。

一加8的其他规格包括三个后置摄像头（48MP主摄像头，16MP超广角镜头和微距摄像头），高通骁龙865处理器，高达12GB内存，高达256GB的UFS 3.0存储，支持带有Turbo写入和HPB，搭载4300mAh电池以及Warp Charge 30T的30W有线充电。遗憾的是，一加8不支持无线充电。

一加8手机支持USB 3.1、WiFi 6、Warp Charge 30T有线快充，杜比全景声（Dolby Atmos）双立体声扬声器、触觉振动2.0等。