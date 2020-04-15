用笔记本摄像头也能拍大片？这届摄影师的创意都是被逼出来的

全球爆发的新冠病毒影响了实体经济，也让摄影师无法出门工作，最近国外一些摄影师开始了新的尝试——用 FaceTime 进行人像摄影。摄影师在电脑的另一端指导模特寻找角度、摆出 POSE，通过视频通话来捕捉可以利用的画面，最终生成摄影作品。

不少摄影师已经靠这种方法开始重新营业，并且将收入的一部分作为捐赠，援助抵抗病毒的工作。有人分享自己用 FaceTime 摄影的方法，让更多摄影师可以在家工作，减少损失。正如那句话所说，「玩摄影，最重要的是相机后面的那个头。」

FaceTime 成为「摄影师救星」

Alessio Albi 是一名人像摄影师，住在意大利，所以他隔离在家的时间可能要比其他人更长。这段时间他无法出门和人约拍，转而采用 FaceTime 来指导模特拍照，虽然笔记本摄像头的成像效果要远逊于专业相机、手机，但 Alessio 却有足够的经验可以指导模特如何摆出姿势，而他要做的就是抓住时机进行截图。

「我平时是用尼康 D850 和 Prime 镜头来拍摄，但设备并不是最重要的。」Alessio 说，「如果你很清楚自己在做什么，你手边的任何一个设备，即使是一个简单的网络摄像头都能使用。」

以下图片来自：[email protected] Albi

Tim Dunk 是英国的婚礼摄影师，他在网上分享了自己使用 FaceTime 拍摄的方法。摄影师这端使用的是 MacBook，拍摄对象使用 iPhone（iPhone 6/iOS 11 以上），需要在 FaceTime 设置中开启实况照片。拍摄时按下屏幕上的快门按钮就可以捕捉 3 秒钟的实况照片，根据需要转成视频、GIF 或截图。

Tim 的 FaceTime 拍摄项目一次大约 30 分钟，价格为 50 英镑，其中 10 英镑会捐给慈善机构。

以下图片来自：[email protected] Dunk

更专业的玩法：用投影机更换背景

Jeremy Cowart 曾被福布斯和雅虎评为「互联网上最具影响力的摄影师」，他进行远程拍摄的流程要更为专业和复杂。他在自己的一个独立摄影工作室工作，借助两台佳能 WUX450ST 投影机，一台投影出自定义的的背景画面，另一台将视频通话的画面投影到一个旧相框上。

他利用的是一个叫做 Crowdcast 的直播互动平台，参与者需要付费进行拍摄。每次拍摄的时间大约是 3 分钟，价格为 10 美元（后面有提高）。摄影工作室中有一个助手负责直播拍摄流程，给 Instagram 等平台的观众免费学习，另一个助手远程来协助安排拍摄顺序。

Jeremy 提到，虽然不一定所有的摄影师都拥有高端的投影机、独立的摄影棚，但至少可以用 FaceTime 来进行收费拍摄，他所做的工作仅仅是提供一种思路。

以下图片来自：[email protected] Cowart

拍好照片，最重要的到底是什么？

除了上面讲的远程拍摄，还有很多摄影师想出了各种创意的拍摄方法，有人用无人机拍摄，有人隔着玻璃门给邻居拍摄全家福（在疫情还不那么严重时），有限的条件下反而激发了人们的创意。

图片来源：Paul Gero

在手机拍照越来越强大的今天，已经有很多人在疑问「手机的拍照性能是否过剩」，虽然现实条件已经不允许人们出门拍照，但这几个月的很多新机还是在相机能力上继续拔高。另一个发展趋势是复古相机 App 的流行，它将高像素、高饱和等优势通通抛弃，转而追求质感和体验。

也许这次的事件能让更多人重新思考：要拍好一张照片，最重要的到底是什么？