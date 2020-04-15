美股大幅反弹：亚马逊股价创历史新高，特斯拉再涨9%

4月15日消息，据外媒报道，美国时间周二，美国股市收盘走高，从上个月的低点大幅反弹，原因是投资者对美国新冠疫情前景持越来越乐观的态度。

道琼斯指数收于23949.76点，上涨558.99点，涨幅2.39%；标准普尔500指数收于2846.06点，上涨3.04%；纳斯达克指数收于8515.74点，上涨3.95%。自今年2月初以来，以科技股为主的纳斯达克指数首次实现连续四天上涨。

在美国股市周二交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于287.05美元，上涨了5.05%；谷歌母公司Alphabet股价收于1269.23美元，上涨了4.24%；亚马逊收于2283.32美元，上涨了5.28%，盘中股价创历史新高2292美元；微软收于173.70美元，上涨了4.95%；Facebook收于178.17美元，上涨了1.93%；甲骨文收于54.00美元，上涨了1.94%；IBM收于123.91美元，上涨了2.28%；奈飞（Netflix）收于413.55美元，上涨了4.24%；特斯拉收于709.89美元，上涨了9.05%；优步（Uber）跌0.86%；Lyft跌0.52%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于60.66美元，上涨了3.34%；英伟达收于283.95美元，上涨了5.23%；德州仪器收于110.95美元，上涨了3.05%；博通收于267.63美元，上涨了2.97%；高通收于77.55美元，上涨了5.8%；AMD收于54.93美元，上涨了7.83%；美光科技涨3.14%；应用材料公司涨5.19%。

在美国上市的中概股涨跌不一，阿里巴巴收于204.78美元，上涨了2.68%；京东收于43.86美元，上涨了2.52%；拼多多收于43.03美元，上涨了3.89%；哔哩哔哩收于27.48美元，上涨了4.85%；好未来收于52.44美元，上涨了1.24%；爱奇艺收于18.05美元，上涨了3.56%；跟谁学收于31.2美元，下跌了0.64%；微博收于35.24美元，上涨了2.47%；新浪跌0.42%；搜狐跌1.65%；搜狗跌1.15%；携程跌0.79%；前程无忧涨1.62%；汽车之家涨2.75%；58同城跌0.27%。

雷神技术公司（Raytheon Technologies）是道琼斯指数中表现最好的股票，上涨5.2%。标普500指数因科技、非必需消费品和必需消费品板块上涨4%而走高。亚马逊股价创下历史新高，引领纳斯达克指数走高。

美国知名财经主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）表示：“当你审视事实时，我认为我们有理由比之前更有信心。（疫情）最坏的情形已经过去，如果苹果和谷歌能够开展我们都能接受的联系追踪……虽然我们将继续进行更多的测试，但经济重启的时间可能要比我们之前想象的要早得多。”

美国时间周一晚上，美国总统特朗普在白宫记者会上表示，新的感染新冠病毒病例的增长已趋于稳定，这提供了“明确的证据”，表明美国正在采取的隔离措施有效。

投行高盛首席经济学家简·哈祖斯（Jan Hatzius）在一份报告中表示：“金融市场已开始对（疫情发展）前景持更为积极的看法。股市最初的增长主要是由政策推动的，但市场过去一周的乐观情绪似乎至少部分与疫情本身有关。”

他说：“需要明确的是，就绝对数字而言，疫情状况仍然非常糟糕，尤其是在美国，目前与新冠病毒相关的死亡人数领先于意大利和西班牙（尽管人均死亡人数仍低得多）。”

全球新冠肺炎确诊病例数仍继续上升。来自美国约翰·霍普金斯大学的数据显示，全世界新冠肺炎确诊病例已有190多万例，其中美国超过59.8万例。

与3月23日创下的低点相比，标准普尔500指数已上涨了27.5%。美国投资者一直在为抗击新冠病毒的明显进展以及美联储史无前例的刺激措施而欢呼。

投资公司Smith Capital的创始人吉布森·史密斯（Gibson Smith）表示：“在保持市场流动性方面，美联储真的是竭尽全力。我的期望是在未来三到六个月，如果我们让疫情得到控制……回顾这段时间，我们会意识到这只是一段有很多波动的时期，迎接我们可能有的更好未来。”