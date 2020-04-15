贝索斯更富了：因疫情其身家今年猛增240亿美元，至1385亿美元

4月15日消息，据外媒报道，由于新型冠状病毒疫情促使更多人留在家里，导致他们比以往任何时候都更依赖亚马逊。美国当地时间周二，这家零售商股价攀升5.3%，创下历史新高，报收于每股2283美元。

图：亚马逊创始人兼首席执行官杰夫·贝索斯

随着亚马逊股价创下新高，其首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的净资产增加了近5%（64亿美元），增至1385亿美元。贝索斯目前持有亚马逊11.2%的股份，早已是当下世界上最富有的人。自进入2020年以来，贝索斯的净资产已经增加了近240亿美元。

作为离婚协议的一部分，贝索斯的前妻麦肯齐·贝索斯(MacKenzie Bezos)获得了4%的亚马逊股份，她的净资产也在最近的股价上涨中攀升了82亿美元，达到453亿美元。

由于疫情在美国爆发，美股10天出现4次熔断，股市重挫。而亚马逊是第一家反弹创新高的大公司。尽管受到疫情影响，企业纷纷倒闭，但亚马逊的股价在2020年还是一路飙升，迄今为止涨幅超过了20%。与之相比，标准普尔500指数的跌幅超过12%。

由于消费者比以往任何时候都更依赖于网上购物，亚马逊从需求飙升中获益。Ritholtz财富管理公司首席执行官乔什·布朗（Josh Brown）谈到亚马逊股票的表现时说:“亚马逊在这场危机中成了最关键的工具，它具有可靠和不可或缺的功能。”

亚马逊是世界上市值第二高的科技公司，市值达1.14万亿美元，仅次于微软的1.32万亿美元。2月初，贝索斯出售了价值超过40亿美元的亚马逊股票，税后净赚31亿美元。