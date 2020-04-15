入侵梦境！MIT：当梦被破解，现实生活将受益

译者注：我们一生中约有三分之一的时间是在睡眠中度过的，于是有人暗叹虚度光阴，为了不浪费生命甚至缩减睡眠行各种可行之事。睡眠真的是在浪费生命吗？很可能，这种想法是错误的！事实上，睡眠时我们的大脑也没闲着，我们的思想仍然牢牢占据着潜意识中那片未知的区域。人类对未知的好奇心和求知欲，也一直督促着科学家们在探索的道路上砥砺前行。

我们都会做梦，尽管我们不完全知道其中的原因。睡梦中出现在人类意识中的那些画面和故事情节已经吸引了几代人的想象力，由此催生了《盗梦空间》、《催眠大师》等电影，解梦秘籍《周公解梦》以及黄粱一梦的典故都是其中的典型。尽管如此，现代科学在很大程度上相信，梦对我们的日常生活没有影响。

电影《盗梦空间》海报

当然科学探索就是一个去伪存真的过程，即使是遍布荆棘也总有勇敢无畏的逆行者，比如说，麻省理工学院（MIT）的入梦实验室。该实验室的一个研究团队就有不同的想法，他们正在开发一种能够挖掘潜意识的技术，为的就是证明梦的价值。

为探索梦的价值应运而生的入梦实验室

麻省理工学院媒体实验室流体界面团队的博士生、入梦实验室的研究员亚当·霍洛维茨称：“做梦其实就是在大脑在晚上的思考过程，当你早上梦醒的时候就会有所变化。但我们从未被对那种信息转换的经历或引导信息转换的思想进行探索。”霍洛维茨和他的同事们希望能够揭开谜底。

尽管之前的研究已经表明，梦可能有助于巩固记忆、调节情绪和整体的心理健康，入梦实验室想要进行更深入的探索。研究人员不是简单地探索梦在我们生活中的作用，而是想知道当梦干扰我们的生活时会发生什么情况。

入梦实验室

为了实现这一目标，这个研究团队于2017年成立了“入梦实验室”，开始研发一种新颖的开源可穿戴设备，能够以各种方式追踪梦境并与之互动。跟现实版的盗梦空间有的一比，当然暂时还是简易版的。

做梦其实就是大脑在晚上思考

这项研究的目的之一是证实这样一种说法：梦不仅仅是头脑中随机的想法，而是通往更深层次认知的入口。研究更大的目标是要证实，当梦可以被破解、增强和影响时，我们现实中的生活将会受益。

霍洛维茨说:“人们并不知道他们生命中看似浪费的三分之一人生，是他们可以改变、构建或改善自身的三分之一人生。无论你是想增强记忆、增强创造力、改善第二天的情绪还是提高考试成绩，你都可以在晚上完成这些重要的事情。”

发明家提升创造力的小窍门？

霍洛维茨在入梦实验室打造了一款名为多米欧（Dormio）的手套型设备，可以帮助人们进入半入梦状态来提高创造力。(注：半入梦状态指的是半清醒和睡眠之间的状态，此时意识脱离现实，开始进入梦乡。)多米欧能够帮助用户延长、影响和捕捉这种过渡状态，使他们能够进行灵活思考和自由联想。

霍洛维茨设计的多米欧

说实话，多米欧背后的原理并不新鲜。据说，托马斯·爱迪生、尼古拉·特斯拉和萨尔瓦多·达利等多位发明家都曾拿着钢球打过盹，为的就是能够在钢球落地后从睡眠状态中醒过来。在这个意识与潜意识的交替中，他们的创造性思维会得到强化。发明家都青睐的小技巧，那肯定是没错了！

当然用钢球就有点OUT了，多米欧可不会采用。它是通过用户手腕和手指上的传感器，跟踪肌肉张力、心率和皮肤电导性，从而识别睡眠的不同阶段。当用户陷入临睡状态时，该设备会播放预先录制好的音频提示，通常是一个词语，它会同时记录下用户可能做出的任何反应。

在一项50人参与的实验中，霍洛维茨发现音频提示的内容成功地出现在人们的梦中。比如说，当播放“老虎”这个词语时，用户声称梦到了一只老虎。除了改变梦的内容，霍洛维茨还发现，这种与梦境状态的延伸和互动，能够提高了用户的创造力表现。换句话说，他的团队有了新发现。这可能就是我们常说的“心有所思日有所梦”了。

让味道入梦的BioEssence

另一位入梦实验室研究员、麻省理工学院媒体实验室的博士生朱迪斯·阿莫雷斯正在研究通过嗅觉进入更深层次的潜意识，从而改变梦境。她打造了一款可穿戴的香味扩散器—BioEssence，可以通过监测心率和脑电波追踪睡眠的各个阶段。

当用户进入与记忆巩固相关的睡眠阶段时，这款设备就会释放一种预设的气味，让用户将其与记忆或学习行为联系起来。用户在睡眠中闻到这种气味，潜意识种会增强记忆。与听觉或触觉触发不同，嗅觉唤醒用户的可能性更小。换句话说，就是很少吵醒用户，这个设计就比较贴心了。

睡梦中的人大脑并未停工

阿莫雷斯称：“我们发现嗅觉特别有趣，它直接与大脑记忆和情感的部分联系在一起，也就是我们常说的杏仁核和海马体。它可以说是通往幸福的一个非常有趣的途径。”闻到一股幸福的味道可不是空口白话。

阿莫雷斯的研究显示，BioEssence可以作为一种工具来改变与创伤及创伤后应激障碍相关的糟糕记忆。她说：“在做噩梦时，吸入能够让人积极向上的气味，就可以在不完全清醒的情况下得到治愈。”做个梦就把病治好？心理医生们也要担心自己的饭碗了。

虽然这项研究会让人联想到《盗梦空间》，但在现实中，它其实非常很简单。想象一下，闹钟的声音融入到你的梦境中可能变成另一种声音，或者有人试图把你摇醒时，你可能会梦到房子在摇晃。入梦实验室所利用的正是我们在睡眠中塑造周围环境的这种自然倾向。霍洛维茨说:“在梦中，我们会把任何感官输入都会变成梦境的一部分。”

改变梦境？太自大了！

然而，在梦境研究的领域里，并不是每个人都对利用梦境利好现实世界的想法感到兴奋。亚利桑那大学综合医学中心的心理学家、睡眠与梦境专家鲁宾·奈曼博士就认为，梦的重要性和力量在于它们能够自我发展。他认为，对梦境进行修改有点太自大了。

奈曼说:“‘入侵梦境’是基于这样一种假设，即潜意识是无知的而且没有生命。但事实上潜意识是另一种智能。我们可以从中学习，也可以与它对话，而不是控制它也不是介入并且试图把它引向我们想要的方向。”

梦中的人可能无所不能

除此之外，奈曼还想知道改变梦境会对睡眠产生怎样的影响。毕竟，这种入梦状态是清醒和睡眠之间的短暂过渡。他说，如果我们延长或中断这种状态，我们最终可能会患上失眠症。

尽管入梦实验室的研究人员并不认为这种干扰会剥夺“梦的生命”，但他们确实意识到，侵入和控制梦境听起来可能有点令人毛骨悚然。阿莫雷斯称：“我们希望它能引发一场关于梦境修改相关的伦理讨论。”

研究梦境的初衷与目标

尽管入梦实验室打造出了多米欧和BioEssence等梦境增强设备，但研究人员也承认了一个事实，即大多数与潜意识互动的技术都是以一种我们无法控制的方式进行的。霍洛维茨和阿莫雷斯都清楚入梦实验室的意图不是控制梦境的方方面面，而是帮助我们访问该空间并以此更深层地了解我们自己。

霍洛维茨说:“这更像是‘我们给了你一个镜子，然后让你可以随心所欲’，而不是我们来操控你的行为。我们对创造出控制人们改变自我的工具没什么兴趣。这绝对不是我们所希望的。我们的研究是为了让人们意识到我们已经拥有了自我改变的能力。”

梦境是人类潜意识存在的地方

事实上，关于梦的探索已经有几十年的历史了，研究人员和心理学家都曾利用现有的低技术手段来影响梦，以达到研究或者帮助人们改写噩梦的目的。入梦实验室旨在为科学家和普通大众创造一种技术，并使其标准化和大众化。有了开源的硬件和软件，任何想要研究睡眠不足症或者想要破解自己梦中灵感的人，都可以构建自己的多米欧或BioEssence。

与此同时，阿莫雷斯和霍洛维茨正在努力将他们的设备送到尽可能多的科学家手中，以增加梦境研究的普遍性和方便性。哈佛大学教授、梦境研究者迪尔德丽·巴雷特博士正借助多米欧进行一项研究，看看这种催眠状态是否能帮助职业艺术家进入更深层次的创造力。除此之外，巴雷特对于梦境研究此类便宜、无缝而且可利用的工具的前景感到兴奋。

巴雷特说:“这个团队令人兴奋的地方在于，他们研发的设备非常便宜，不仅在家里也可以使用，而且不会让人从正常的睡眠中分心，因此研究人员能够在预算有限的情况下进行大规模的研究。不用进入实验室，我们就能获得关于梦境的更多数据。”

这也是霍洛维茨希望看到的，他和入梦实验室的研究人员并非想要创造可以控制梦的技术，而是可以顺势而为的技术。当然，这项研究尚处于起步阶段，随着研究的深入和技术的发展，未来《盗梦空间》那样的场景未必不会出现。