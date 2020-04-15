大江大河——通信设备商们的2019年

引言

近20年来，通信行业风起云涌，大浪淘沙。

阿尔卡特、西门子通信、马可尼、朗讯、摩托罗拉、北电……这些曾经叱诧风云的国际通信巨头，都已经湮没在历史长河之中，难寻踪迹。处于第一阵营的通信设备商，只剩下中国的华为和中兴、瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚。

不久之前，这四大设备商纷纷发布了自己的2019年年报。本文将对这些年报展开盘点，主要目的有两个：一是用数据说话，展现各家公司的整体表现及差异，总结2019年的得失；二是通过对数据进行分析，尝试探究2020年行业发展的脉络和态势。

注：财报审计方都来自于四大会计事务所。为便于比较，本文统一用美元作为单位，采用年报中的2019期末汇率进行换算。

5G元年，多收了三五斗

移动通信自1G以来，按照每十年更新一代的速度向前演进。

2019年4月，韩国三大运营商宣布5G正式商用，打响了全球5G建设的第一枪，为略显疲态的通信市场注入了新的活力！

在此大背景下，我们来看看四大设备商2019年的整体经营业绩。

销售额

华为已经冲到了惊人的1230亿美元（8588亿人民币），是第二名的4.7倍。就体量而言，它已经和后面三家拉开了相当大的差距。

2019年，美国对华为采取了列入“实体清单”等出口管制措施，在此前提下，华为仍然能达到这样的业绩，实属不易。

去年的财富500强名单，华为排在第61位，诺基亚排在第466位，爱立信已经跌出榜单。今年，华为极有可能迈进世界前50强俱乐部。

销售额趋势

华为和爱立信连续三年实现增长，其中，华为在2019年同比增幅达19%。诺基亚和中兴2018年有一定幅度回落，但在2019年实现了小幅增长。

净利润

华为最高，为89.77亿美元。诺基亚最低，只有0.12亿美元。总体而言，几家设备商差别较大，但都实现了盈利。

净利润率

即使是势头最猛的华为，也只达到了7.3%。这并不是一个很高的数值。中兴次之，为5.7%。而爱立信和诺基亚的净利润率甚至低于1%。

不知道从什么时候开始，通信设备行业已经迈入了薄利的区间。数十万员工辛苦一年，账面上也就那么一点净利。这反映出整个行业激烈的竞争状态。

净利润趋势

华为近三年都是稳步增长，而另外三家都在盈亏线附近徘徊。

诺基亚和爱立信在连续两年亏损后，终于双双在2019年实现了扭亏为盈。诺基亚自2016年合并阿尔卡特朗讯后，连续几年亏损，反映出整合对其经营业绩的影响。爱立信由于违反美国“反海外贿赂法”，在2019年底支付了10.6亿美元的和解金，抵消了很大一部分利润。

中兴在2018年因违反美国“出口管理条例”，支付了10亿美元的罚金，受此事件影响，当年净利润大幅下滑至亏损10亿美元，但在2019年恢复了盈利。

在通信设备行业，美国对大部分核心元器件拥有垄断地位，并且对全球证券及金融体系都有强力的掌控。各大设备商，不论中西，身处全球化的市场环境中，或多或少都处于美国的监管之下，稍有差池，都将遭受严厉的制裁。

总而言之，在2019这个5G元年，虽有种种不确定性，但四大设备商的销售状况都显示出了积极向好的趋势。

地主家的余粮

通信设备行业的主要客户是电信运营商，其网络的投资具有一定的周期性。在投资的低谷期，各大设备商必将承受销售放缓的压力，以及经营上的种种风险。充足的现金流将是行业严冬时期的小棉袄，即所谓的现金为王。

截止2019年底，华为的现金及等价物最为充裕，为245亿美元；中兴最少，为41亿美元。

相比于2019年初，华为的现金及等价物减少了0.19亿美元，主要因为投资活动现金流出现显著的负值。诺基亚减少了3.93亿美元，主要因为筹资活动现金流出现显著的负值。爱立信和中兴同比都有明显的增长。

除了现金流之外，资产负债率也是衡量经营稳健性的一个指标。中兴的负债率最高，达到73.1%；诺基亚最低，为60.6%。

21世纪什么最重要——人才

通信设备行业属于典型的技术密集型行业，各大设备商都需要充足的人才储备，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

截止2019年底，华为的员工数近20万，爱立信和诺基亚近10万。和上年相比，只有诺基亚人数有所削减。

华为和中兴作为中国高科技企业的代表，成立三十多年，能在全球市场排上座次，原因之一是享受到了中国高等教育发展的红利。国内每年数以百万计的大学毕业生，尤其是985和211高校的理工科毕业生，成为其稳定且优质的人才来源。当然，两家外企同样是这一红利的受益者。

人均销售额

华为达到了63.4万美元，约是诺基亚和爱立信的2.5倍，中兴的3.5倍，反映出其整体的产出效率较高。

人均薪酬

华为最高，70万人民币。这也符合其高收入的标签。诺基亚和爱立信的水平相当，而中兴排在最末。重赏之下必有勇夫，一个公司如果提供极具竞争力的薪酬，能够激发员工的积极性，同时吸引到这个行业的顶尖人才。

各兵种协同作战

四家设备商的主营业务到底有什么样的差异？这里将结合年报以及官网的信息，全景式地展现各家公司的产品线。

华为 产品线最全面，形成了芯片+网络+软件+云+终端的全覆盖，并且触角还伸到了新兴业务（光伏和汽车）。在客户群方面，形成了To B(运营商，企业) + To C (消费者)的全覆盖，已经超越了传统通信设备商的范畴。

中兴 产品线划分和华为比较类似，也形成了芯片+网络+云+终端的布局。

爱立信 产品线相对单一，主要是无线+传输+核心网+云，以及一些新兴业务（比如媒体业务）。前几年爱立信效益处于低谷时，陆续抛掉了诸如索尼爱立信（手机），意法爱立信（芯片）等业务，聚焦于无线，取得了显著的成效。

诺基亚 经历了几次大的并购之后，产品线也很全面，包括无线+固网+传输+核心网+光网络+海缆。另外，它拥有音视频技术+手机品牌+智能电视品牌的授权业务，诺基亚手机还活跃在市场上。

纵观这几家设备商，在业务的发展方向上，形成了两个派别：一派是爱立信，全力收缩到最具竞争力的无线产品，提升盈利能力及现金流，同时，谨慎地试探新兴业务；另一派即另外三家，维持着一个庞大的产品家族，形成百花齐放的格局。一收一放，各有章法：若收，则轻装上阵，但应对市场波动的能力不足，后劲也稍为欠缺；若放，则协同作战，既能拥有多个机会点，做到此消彼长，也能顺应目前固移融合、云网融合的趋势，做到手中有牌，心中不慌。

四家公司的业务线占比如下：

华为的运营商业务只占到35%，消费者业务过半达到了54%。华为一向提倡把“管道”做好，把它撑大撑厚，如今消费者业务占据了半壁江山，使其远远超越了传统设备商的范畴。

在5G建设没有大规模启动之前，网络设备市场的增长已经遇到了瓶颈，各家的竞争也日趋白热化。华为只有通过消费者业务的异军突起，才能保持销售额的高增长，并获取宝贵的现金流。

然而，作为消费者而言，其对产品的喜好以及品牌的忠诚度具有较大的波动性，占比如此之高的消费者业务，给华为的总体营收带来一些不确定性。

中兴的业务构成要保守得多。运营商业务占据绝对的大头，达到73%。而消费者业务只占到17%, 基本上处于助攻的位置。政企业务和华为类似，占据着一个较低的比例。

诺基亚的无线产品占据了半壁江山，是当仁不让的主力。其余的产品线种类较多，势均力敌。这样就形成了一个主攻加若干个助攻的格局，其发展的空间和机会点还是比较多的。

爱立信的网络业务占据了68%的份额，主要是无线产品，这也是最核心的家底，数字业务和管理服务基本依附于无线设备。新兴业务的占比只有3%，显示出开辟新格局的步伐还很缓慢。一旦运营商的无线投资产生波动，爱立信的业务组合将很难有缓冲的空间。

这里估算一下全球运营商市场的规模。

爱立信和诺基亚都没有把政企业务单列，粗略地将其网络业务加上华为中兴的运营商业务，总和为991亿美元。考虑到还有其它设备商，估计全球运营商市场可达到每年1000亿美元的规模。

我们来自五湖四海

在全球化的市场下，几家公司在各大洲都有布局。

华为

中国区销售额达到了59%, 为726亿美元。从国内三大运营商近期的招标结果来看，华为基本上都是排名第一，份额远超后面几家。

中国面积辽阔，运营商的网络从城市到乡村都有深度的覆盖，对于通信设备特别是无线基站的需求巨大，牢牢抓住国内市场，才能形成一个稳固的后方。

欧洲中东非洲这些传统海外市场占比为24%，销售额达295亿美元，甚至超过了爱立信或者诺基亚的全年收入。

美洲的份额只有6%, 在美国的制约下，北美这个大粮仓很难突破。

中兴

中国区销售额达到了64%, 为83亿美元，只有华为中国区的10%左右，两家的差距非常大。欧美及大洋洲占比15%, 为20亿美元。其在美国市场和华为的处境相似。

爱立信

北美市场占比最高，为31%，销售额达75亿美元。美国的几大运营商，比如AT&T, Verizon以及T-Mobile都是它的客户，所以北美是爱立信绝对的大粮仓。

东北亚占比只有12%，为28亿美元，其中包括中国市场。这比华为和中兴要低很多。

诺基亚

北美市场占比最高，为30%，销售额达78亿美元，和爱立信相似。这两家的总和基本代表了北美运营商市场的规模，即2019年达到153亿美元以上。大中华区占比只有8%, 为21亿美元。

总的来说，华为和中兴在本土市场的份额都占到六成，并以此为依托，拓展另外四成的海外市场，美国市场则很难突破。爱立信和诺基亚的本土市场都很小，和两家中国友商相比，缺乏一个充足体量的大后方，这是天然的劣势，但它们都抓住了北美这一高价值地区。由于种种原因，这两家北欧企业在中国所占份额都较少。

所谓“东方不亮西方亮”，在国际政治经济的大背景下，预计四大设备商将继续保持各自的市场格局。

5G到底谁家强

纵观整个2019年，通信行业出现频率最高的词就是5G。

在这十年一遇的新技术开启之际，没有哪一家愿意落后，谁都想证明自己是带头大哥。于是乎，各大设备商频频高调宣布自己拿到了多少5G合同，和多少客户展开合作，就是为了抢占先机。

截止2019年底，各家官宣的5G合同情况如上表。华为和爱立信占据榜首，都斩获了70多份合同。诺基亚紧随其后。中兴没有提到商用网络数量。

自2013年华为的销售额首次超越爱立信并成为行业第一以来，爱立信始终不愿公开承认这种领先地位的更迭，也一直宣称自己的无线实力仍然是业界领先。

这两家的技术实力差异这里先姑且不论，我们能看到的是，在5G这个主赛道上，爱立信于内部通过整合后的无线产品组合，集中资源并提升了产品竞争力；于外部借助于美国对华为的制约，在北美、西欧，日韩等高价值地区攻城略地。其CEO近期也豪言：“爱立信正在引领5G的发展，我没看见任何人在我们前面。”

通信网络作为一个国家的骨干基础设施，具有极高的战略地位。在5G时代，通信的范畴扩展到各个行业，做到了万物互联，信息传送和交互的复杂性超越了以往任何时期。

在这样的大背景下，各国对通信网络的敏感度与日俱增，使得这个行业融入了更多政治经济的因素。四大设备商都是顶着石头过河，就看谁能在各种约束下走得既快又稳，抓住这次行业洗牌的机会。

没有金刚钻，莫揽瓷器活

通信网络是一个由各种复杂协议、架构、产品组合在一起的较为封闭的系统。尤其是无线通信技术，从1G到5G，每一代技术的演进都是基于之前的厚重积累。新来的玩家想要一夜之间崛起，基本不可能。

通常，通信设备商会从以下维度来掌握技术的主动权：

标准 — 积极参加国际协会，比如3GPP, ITU等，影响未来技术标准的制定。

专利 — 不断提交和获批专利，特别是核心专利，以此形成技术上的护城河。

基础研究 — 加大对通信基础理论的研究，对科研学者进行投入和资助。

产品开发 — 加强工程产品的开发能力，不断推出符合市场需求的产品。

下面来对比一下各家研发体系的情况。

研发员工华为达到9.6万人，占总人数的49%；中兴、爱立信人数相当，但中兴占比40%，研发人员的资源配比更优。（诺基亚没有披露研发员工数）

从2019年研发投入来看，华为是189亿美元，比另外三家的总和都要高出一大截，销售额占比达到15%。诺基亚其次，为49亿美元，销售额占比最高，达到19%。中兴的投入金额最低。

总的来说，四大设备商的研发投入都在年销售额的14%以上。

几家公司的专利都是数以万计，各自修建着牢固的护城河，并通过交叉授权，做到互有攻防。

每天都要见客户

销售体系是一个公司直接面对客户的窗口。销售的过程，就是调用公司内部最精华的资源，向客户展示自身的实力并获取相应的机会点。

作为直接为公司创造收入的环节，销售必须保证足够的投入。

就销售及管理费用而言，华为最高，2019年达到了163亿美元，远超另外几家，体现了其以市场为导向的策略。舍得花钱，把钱花在刀刃上，才能形成期望的市场格局。

四大设备商该费用占销售额的比例在12%~14%之间。

兵工厂灯火通明

对于通信设备行业而言，硬件产品是一个主要载体。

硬件产品的背后，对应着一个庞大的供应链体系，包括对上游供应商的管控，对自有工厂及代工厂的管控，以及对整个供应链的集成能力。自产+外包的制造模式是一个趋势，以灵活应对市场需求的波动。

制造基地分布（华为和中兴没有披露国家信息）：

爱立信 — 中国、印度、爱沙尼亚、波兰、巴西、墨西哥、美国。

诺基亚 — 中国、印度、芬兰、法国、德国、英国、巴西、美国、澳大利亚。

工厂的选址一般要考虑成本、交通、人力等多重因素。以爱立信为例，其于2016年宣布关闭瑞典的最后两家工厂，压缩成本是一个主要因素；又于2019年宣布在美国建立智能工厂，目的在于增强对北美这个核心市场的支持。

存货 华为和中兴的存货占总资产比重较高，分别为19%和20%，华为的存货总额达到237亿美元。爱立信和诺基亚的存货比重较低，反映其资产的使用效率更高。

库存周转天数 华为是111天，爱立信是77天。爱立信的库存周转效率更高。（中兴和诺基亚没有披露相关信息）

敢问路在何方，路在脚下

在这新的一年里，四大通信设备商将展现出怎样的发展态势呢？这里笔者抛砖引玉，做一个初步的预测。

华为 — 重重阻力，乘风破浪

华为近几年的财务状况都非常稳健，保持着极高的增长速度和较强的盈利能力。以运营商业务为主，做强管道；继续拓展消费者业务的蓝海，凭借性能优异而价格亲民的产品，在这个近乎没有上限的市场充分获取销售额及现金流；持续发力企业业务以及新兴业务，培育新的增长极。发展脉络非常清晰。华为国内市场的占比达到59%，庞大的本土市场给其提供了稳定的收入来源，也能保持基本盘面的稳定性。

以市场为导向的策略，集中优势兵力突破的战术，对员工高压力高回报的管理模式，使得这台庞大的机器能够在各个领域持续发力，并维持业界领先的地位。

然而，华为所面临的不确定性依然存在。

2019年，美国对华为的制裁愈演愈烈，包括对核心元器件实行出口管制，以及给盟国施压禁用华为的设备等。其中，对华为供应链的打压影响最大。通信设备的很多关键部件，包括射频器件、芯片、设计软件等，大部分都被美国企业所垄断。虽然华为可以从其它国家购买或者用自研备胎替代，但相关的验证和切换是需要周期的。如果美国继续加大管制力度，预计华为所面临的交付压力将持续增大。

另外，华为的运营商业务作为传统的主航道，所占销售额比例已经下降到35%，而消费者业务已经超过了50%。这可以说是一个比较激进的配置，考虑到消费者市场的特殊性，其产生的波动将直接影响到华为的营收及利润。

中兴 — 低调经营，闷声发财

对于中兴而言，在2018年被美国处以巨额罚款之后，财务状况被一夜打回解放前。但2019年不仅扭亏为盈，利润率也仅次于华为，显示出积极向好的趋势。

中兴是四家设备商中规模最小的，产品线非常齐全，各业务所占比例也比较传统，整体风格稳健而有后劲。中兴依托国内市场这个占比达64%的大粮仓，能够保持自身基本盘面的稳定性。在此基础上，如果能继续扩大海外市场的规模，提升公司的体量，将会进一步增强其竞争力。

和华为一样，中兴也处于美国的监管当中，稍有不慎，受到新制裁的风险依然存在。并且，中兴在整体规模以及技术实力上和华为有明显的差距，在供应链受到限制的情况下，很难通过自身的驱动扭转局面。中兴是上市公司，很难像华为那样采取比较长线的发展战略，整体风格中规中矩。

爱立信 — 乘胜追击，未雨绸缪

自2017年更换CEO之后，爱立信经历了一系列大刀阔斧的改革，包括聚焦核心的无线业务，提升利润率等，在连续两年亏损之后，终于在2019年扭亏为盈。其被美国处以巨额罚金后，净利润还能有1.97亿美元，释放出非常积极的信号。

作为曾经的无线领域王者，爱立信能在短短三年内，从巨额亏损到略有盈余，并且在全球5G市场斩获非常可观的合同，显示出依然扎实的功底和技术实力。

北美是爱立信最大的粮仓，销售占比达31%, 美国几大运营商未来几年的5G投资，将给其贡献源源不断的收入和净利，这是非常关键的战略依托。另外，在美国限制华为和中兴的背景下，爱立信将持续在欧洲及日韩获取可观的市场份额，其自身的基本盘面是比较稳固的。在中国市场，爱立信的份额不高，但也算稳定。

所谓成也萧何，败也萧何。相比于另外三家，爱立信比较大的风险点是略显单一的产品线。网络业务的占比达68%，主要是无线业务。而数字业务和管理服务基本依附于无线业务而存在，新兴业务的占比只有3%。

一方面，爱立信需要精简产品，集中资源，以维持公司的盈利能力；另一方面，对无线业务的重度依赖，会降低应对市场波动的能力。在5G的投资高峰过后，如果未能及时挖掘出新的业务增长点，很可能面临营收乏力的窘境。

诺基亚 — 底蕴犹存，绝地反击

自2016年合并阿尔卡特朗讯后，诺基亚就一直遭受整合阵痛的困扰，在连续几年亏损之后，终于在2019年扭亏为盈，虽然净利润只有1200万美元，但这已经释放出了积极的信号。其2019年的销售额仅次于华为，位居行业第二。

诺基亚产品线的配置很全面，除了占比50%的无线产品外，还有固网、IP路由器、光网络等等。值得一提的是，诺基亚是除华为之外，另一家拥有海底光缆业务的厂商，这是垄断性极高的一块蛋糕。这些业务互相配合，提供多个增长点，能够增强抵抗行业波动的能力。

诺基亚拥有通信行业的殿堂级圣地—贝尔实验室，这里共获得过9项诺贝尔奖，是晶体管、蜂窝通信和C语言等发明的诞生地。信息论的创立者克劳德·香农曾在此工作31年。如今的贝尔实验室虽然不复往日的辉煌，但仍倔强地坚守着传统科技界那股创新的文脉。诺基亚在2019年的研发投入占比是四家公司中最高的，其在技术领域的底蕴和后劲仍然很足。

北美是诺基亚最大的粮仓，占比达30%。美国运营商未来的大规模投资，将为其提供稳定的营收和利润，其全球5G合同的数量也仅次于爱立信。总体而言，基本盘面是比较稳定的。在中国市场，诺基亚的份额不高，近期的市场表现有所波动。

有别于另外三家设备商，诺基亚曾经合并过多家大型公司。它的净利润是几家当中最低的，仍然处于盈亏线附近，并购后带来的阵痛还会持续多久，仍不得而知。今年3月份，诺基亚宣布更换CEO，未来的发展方向如何调整，也需拭目以待。

激荡变幻的2019年已经过去，新的征途业已开始，大江大河，奔腾不息。

“曾记否，到中流击水，浪遏飞舟？”