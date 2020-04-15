疫情之下网上约会变了：美国男性说话更甜了

4月15日消息，据国外媒体报道，随着新冠病毒疫情不断蔓延，美国各地纷纷实施居家令。在这样不能出门的时期，他们的网上约会又发生了怎样的变化呢？变得更好了？

以下是翻译内容：

在旧金山湾区实施居家令一周后，50名使用在线约会应用Coffee Meets Bagel的陌生人登上了一个视频聊天室。他们在那里结识新朋友，幸运的话，还能找到恋爱对象。

他们大都坐在家里的办公桌前或客厅的沙发上。但有一个人很快吸引了整个聊天室的注意。“有人在骑摩托车?”有人问道。

果然，在其中一个视频对话窗口，出现了一个戴着一顶全罩式头盔的男人，他穿着摩托车皮衣，在旧金山的街道上飞驰。短暂下线后，他重新加入了聊天并道歉，说他真的很想加入聊天，但得先开车回家。

随着疫情在全球各地持续蔓延，面对面的约会变得几无可能，但一些在线约会者仍在寻找浪漫，只不过方式从亲身见面变成了视频聊天。他们必须变得更有创意，更有耐心，更好地与人交谈，而这些技能在以前并没那么重要。

28岁的温哥华居民贾丝明·埃利斯（Jasmyn Ellis）说，自从疫情暴发以来，男人们拿出了更好的表现。相较于疫情出现前，追求者对待匹配对象似乎变得更忠诚了，也变得更浪漫了。“有个我之前约见过的男生，他是个DJ，有天晚上他弹钢琴给我听。” 她说，她指的是最近的一次视频约会。

在通过视频会议服务Zoom进行的Coffee Meets Bagel聚会上，一名男网友向群聊组表示，他可能会给下一个约会对象叫外卖，然后一起在镜头前共进晚餐。目前还不清楚他是否真的实施了这个计划。

不管是因为无聊、孤独、更多的空闲时间还是兼而有之，许多在线约会者都在越来越多地使用约会应用。他们说，除了寻找约会对象以外，也想借此缓解孤独情绪。“现在真的没什么可做的。”纽约居民贾丝明·肯尼迪(Jasmine Kennedy)说，她通常使用一款名为Ship的约会应用。

疫情下的新功能

Coffee Meets Bagel在疫情暴发后对1140名用户进行的一项调查凸显了一些行为变化。调查发现，对于匹配对象，39%的受访者打算多给他们发短信，29%打算多打电话，28%说会多进行视频聊天。

对此，Coffee Meets Bagel在3月份推出了群组通话服务（现在叫做“咖啡谈话”），从那以后，每周都会举办一两次这样的交流活动。除了想要约会的人以外，活动的参与者还包括Coffee Meets Bagel的一名主持人，他会在那里活跃气氛，同时确保没有出现骚扰或裸露的情况。虽然上线不久，但这些活动目前还没出现过问题。“人们只是渴望与人联系，”Coffee Meets Bagel联合首席执行官Dawoon Kang说道，“这个时候就需要跳脱出原有的思维来进行思考，我们考虑的是，该如何帮助我们的用户在这样的时期保持联系，确保他们不会感到孤单。”

一名33岁的匿名旧金山居民借助Coffee Meets Bagel的视频群聊功能来扩大她的朋友圈，因为在居家令撤销之前，她无法去酒吧和餐馆。在最近的一次群聊中，她结交了两个新朋友。“我平常都会出去结识新朋友，”她在谈到疫情暴发前的生活方式时说，“新常态则可能是找到新的方式去结识新朋友。所以我很喜欢Coffee Meets Bagel的视频群聊服务。”

4月7日，约会服务Hinge推出了一项名为“在家约会”的新功能，让用户可以告诉它，他们已经准备好将跳出应用内的对话，转到视频通话当中。如果两个约会者都选择了这个选项，他们都会收到通知，然后就可以安排进行视频通话。

上个月，Match Group旗下的约会服务Plenty of Fish允许用户通过90秒的视频通话，来与匹配对象聊天，或者与潜在的匹配对象进行闪电约会。疫情期间，该公司还将原来的一项付费服务变成免费，让用户可以在线接触到世界各地的用户，而不是只能接触到他们所在地区的人，由此扩大了他们的选择范围。

对未来关系有帮助吗？

27岁的洛杉矶居民丹尼尔在过去的一年里使用过Tinder、Hinge和Bumble。他说，自从疫情暴发以来，他与女性的匹配数增加了10倍。虽然有了更多认识他人的机会，但对他来说，相比于依靠看电影或吃饭之类的消遣活动，通过视频约会来交流互动更有难度。“这对我来说是件新鲜事，”丹尼尔说，“我有点不知所措。”

至于视频约会是否会让人们在居家令撤销以后更有可能在线下发展出实质性的恋情，还是未知之数。一方面，到了终于能面对面交往的时候，约会者将能够更好地了解彼此，但另一方面，等待线下见面那一天到来的时间越长，他们越有可能对彼此逐渐失去兴趣。

尽管如此，来自温哥华的埃利斯说，这种新的约会方式在某种程度上是一种解脱，因为平常在线下约会她时常会很“仓促”，也觉得有压力。在发现和她同龄的男人可以拿出更好的表现以后，她说她对约会的看法已经发生改变了。“现在我知道每个人都有能力表现得那么好，到时候会对约会对象提出更多的要求，毕竟标准变高了。”