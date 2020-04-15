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CNNIC：斗鱼、B站、花椒等部分直播平台青少年模式形同虚设

2020/4/15 13:10:26来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月15日消息 据中新网报道，近日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布报告称，部分直播平台青少年模式与一般模式无差异，形同虚设。

报道称，除了一直播和快手规定“每天使用时长不超过40分钟”外，其他7个直播平台，斗鱼、虎牙、抖音、哔哩哔哩(B站)、花椒、酷狗直播、TT语音均可以通过输入密码延长青少年模式下软件的使用时限

报告还称，所有直播平台体验样本均没有强制实名认证的规定，只需要通过手机号、邮箱等注册或第三方账号例如微信、QQ、微博等登录。抖音、斗鱼、TT语音的个人资料即使填写未成年人的年龄信息，系统也不会自动跳转青少年模式，必须手动设定。哔哩哔哩(苹果手机)在游客模式状态下可以充值、打赏。

在充值环节，大部分平台会在充值协议中注明“青少年特别提醒”，或在充值、打赏时小字标注“不提倡青少年充值”“禁止未成年消费”字样，以提醒家长或者青少年注意。但一直播、花椒直播除外。斗鱼和酷狗直播两大平台在各自充值协议中强调，“对于未成年用户使用本服务过程中的行为，以及因使用本服务产生的一切后果不承担责任”。

另外，各个平台退款流程复杂，要求提交手持户口本证明、监护人及未成年人身份证、出生证明等信息资料，体验员普遍存在个人信息安全担忧。

另外IT之家了解到，报告还对和平精英、王者荣耀、猫和老鼠、第五人格、开心消消乐、奥特曼传奇英雄、迷你世界、天龙3D、创造与魔法这9款手游进行了调查。9款游戏均可以通过其他账号，例如微信、QQ、邮箱、手机号码等注册或点击授权直接登录，实名认证流于形式

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关键词：斗鱼B站直播

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