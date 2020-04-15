走向5G大风口，边缘计算进入小规模落地阶段

4月15日消息，随着5G逐渐商用，与5G密切相关的边缘计算走向大风口。

据了解，边缘计算通过把数据处理由云端推向离数据和应用更近的边缘，减少系统响应时延、节省网络带宽、保护数据安全。

而5G三大典型应用场景都与边缘计算紧密相连，例如：URLLC对超高可靠低时延通信的要求、eMBB对高带宽的要求、 MIoT 对大连接的要求，这都需要边缘计算的引入。

根据IDC预测：到2020年将有超过500亿个终端与设备联网，而有50%的物联网网络将面临网络带宽的限制，40%的数据需要在网络边缘分析、处理与存储。

另外，5G SA原生支持MEC，MEC成为5G核心能力。可以说，5G时代离不开边缘计算。

如今，在软硬产品上，80%的顶级云厂商的边缘计算产品正式商业化，以及芯片巨头密集发布边缘计算硬件。在边缘云运营和管理上，运营商在加速5G商用、落地边缘计算；在需求上，工业互联网、自动驾驶、物联网的发展对边缘计算的市场需求旺盛。因此，处在5G大风口的边缘计算，正逐渐走向小规模落地阶段。

抢占风口的云计算企业

现在全球运营商都非常重视边缘计算。日前，全球诸多电信运营商在GSMA的支持下正合作构建电信边缘云平台。

除了运营商，云计算企业也在抢占风口，纷纷布局边缘计算：

日前，微软收购专注5G和边缘计算公司Affirmed Networks。今年春季，将携手AT&T在洛杉矶推出首个Azure Edge Zones，该服务旨在为边缘、物联网、5G等新兴技术提供支撑，其中许多设备和程序可提供几乎无延迟的应用体验。

谷歌近日发布了全球移动边缘云平台GMEC，GMEC是一个开放的云平台5G解决方案，可供各大电信业者开发各种以网络为中心的应用，也是一个可部署相关解决方案的分散式边缘。据悉，率先加入GMEC的是AT&T。

另外，亚马逊在2019年底也发表了基于5G的AWS Wavelength边缘运算服务，且与全球主要的电信业者结盟，包括Verizon、Vodafone、SK Telecom与KDDI等。

国内，还有一些云计算公司也在努力发展边缘计算，当然首先要说的就是BAT：

过去6年阿里云全球市场份额迅速增长，成为全球第三大云计算服务商。其对于边缘计算也布局谋深，早在去年，阿里云就已经完成国内30多个省份300+边缘计算节点的全域覆盖，接下来会具体围绕边缘芯片/设备、边缘计算平台（操作系统）、城市边缘中间件、城市边缘应用及服务这4个边缘技术栈进行布局。

去年8月，腾讯云推出物联网边缘计算平台，该平台可以帮助用户实现就近计算和分析数据，快速的给出分析结果。这将彻底打通物联网应用落地的最后一公里，让云端强大的计算能力快速延伸到用户的边缘，数以亿计的物联网设备将可以随时随地畅享云计算带来的海量数据处理能力和前沿AI技术。

同样也是去年，百度智能云宣布继续扩大开放，发布国内首个物联网边缘计算AI能力并开源。同时，百度智能云正式将智能边缘计算开源框架定名为BAETYL。

而作为后起之秀的华为云也在紧跟步伐。由于2020年云原生将在混合云、人工智能、边缘三个方面进一步与企业业务结合，全面应用快速发展。因此，华为云容器服务也将围绕这些场景，持续提供高质量的解决方案和服务，加速企业落地云原生战略。

据悉，去年华为云开源了KubeEdge项目，对Kubernetes模块化解耦、精简，使KubeEdge最低运行内存仅需70M，并且实现了云边协同通信、边缘离线自治等功能。2019年3月该项目正式被云原生基金会接纳，成为CNCF首个云原生智能边缘项目。

2020年4月8日，华为垂天5G边缘计算实验室正式揭牌，该实验室致力于5G边缘计算领域的技术研发，为全球用户提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务。

另外，为解决自建边缘基础设施的问题，京东智联云基于成熟的公有云计算产品研发能力，借助核心数据中心基础设施交付和运维服务能力，将计算能力延展至边缘计算节点，推出 "边缘云"形态的边缘计算产品组合，包括侧重人工定制化交付的"边缘物理计算服务"、以自动化弹性交付为主的"分布式云物理服务器"产品。

三大运营商间的"军备竞赛"

早在2018年中国移动就成立边缘计算开放实验室，结合5G推动边缘计算试点，包括内容缓存类、本地分流类、定位运用类、跨层优化等，并布局了智慧城市、智能制造、直播游戏、车联网等重点领域。

在MWC 2019上，中国移动发布边缘计算"Pioneer 300"先锋行动，按照当时的计划，2019年中国移动会评估100个可部署边缘计算设备的试验节点，开放100个边缘计算能力API，引入100个边缘计算合作伙伴，助力商业应用落地。

中国移动边缘计算将打造全面的软硬件体系，目前已经发布了Sigma平台、BC-Edge、OTII边缘定制服务器。据了解，这三类产品涉及了PaaS、IaaS、硬件等领域的技术，是中国移动在边缘计算领域新的服务模式的探索，借助统一的软硬件体系，中国移动力争为垂直行业提供端到端的解决方案服务。

在去年世界互联网大会企业家高峰论坛上，中国电信董事长柯瑞文表示中国电信将要加强的一些重点技术，特别是要强化网络切片、边缘计算、网络AI等关键核心技术的自主创新。

如今，中国电信已经完成了基于边缘计算的技术版本的研发，发布了MEC平台。该平台具备包括固定移动，多种网络接入能力，并支持多种网络访问边缘计算节点，能够为第三方提供便捷的部署环境，以及提供统一开放能力服务第三方。后续中国电信将逐步迭代完善MEC平台，未来重点聚焦工业互联网、高清视频、车联网等行业，打造共创共赢的MEC边缘生态。

以MEC边缘云为锚点，促进"云网边端业"五位协同已经成为中国联通5G重要战略。中国联通表示：基于"网、边、端" 的优势，加强与"业、云" 的生态合作，使能5G千行百业。

近日，为了同步5G商用步伐，中国联通与英特尔等生态合作伙伴一起推出MEC边缘云端到端解决方案--EdgePOD制胜边缘。目前，已经推出基础网络产品、基础平台能力、增值服务产品、N种Edge-SaaS应用产品4大类EdgePOD产品；50多家生态合作伙伴已进入实验室测试阶段，20多家生态合作伙伴产品已入库上线，多家合作伙伴产品已实现商用落地。

同时，为了进一步拓展生态，中国联通将以"1+1+N+X"模式共振边缘，即：设立1个集团BU、1个运营中心、N个孵化基地与X个省分专项组，全国联动，共振边缘。

如今，中国联通已在MEC智慧港口、智慧医疗、智能制造、新媒体、智慧交通等8个领域取得突破，成功孵化出端到端行业产品和解决方案。