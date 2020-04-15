蓝牙技术联盟：至2024年，全球蓝牙设备总出货量将达到62亿

4月15日 ，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，简称SIG）发布了《2020年蓝牙市场最新资讯》。
从无线音频传输和可穿戴设备，到位置服务及设备网络解决方案，蓝牙技术联盟成员公司持续满足着消费者、商业及工业市场的需求。《2020年蓝牙市场最新资讯》公布了蓝牙技术联盟成员社区的发展与前景，以及蓝牙技术的发展轨迹，其中包括各主要蓝牙解决方案领域的趋势、统计数据及预测：
音频传输 ——蓝牙技术免去了连接线的烦扰，为音频领域带来了使用体验的变革，并彻底的改变了人们通过多媒体交流的方式。凭借低功耗音频（LE Audio）的推出，蓝牙技术将再次改变体验音频的方式，并让人们以前所未有的方式与世界相连。预计至2024年，蓝牙音频传输设备年出货量将达到15亿，较2019年增长40%。
数据传输——从家用电器和健身追踪器到健康传感器和医疗创新，蓝牙技术连接着数十亿台日常设备，并推动了无数的发明创造。至2024年，蓝牙数据传输设备年出货量将达到15亿。
位置服务——蓝牙是开发者的首选技术，可助力创建用于地标信息和物品追踪的接近类解决方案，以及用于资产跟踪和导航的定位系统。至2024年，蓝牙位置服务设备年出货量将达到5.38亿，较2019年增长4倍。
设备网络——随着经认证的蓝牙mesh相关产品数量每六个月增长一倍，以及家居自动化和商业照明领域创新企业的迅速采用，蓝牙mesh已有力证明了其在创建控制、监测及自动化系统方面的适用性，使成百上千台设备能够进行可靠、安全地通信。至2024年，蓝牙设备网络设备年出货量将达到8.92亿。
报告指出传统蓝牙市场主要趋势包括：
音频及娱乐——通过蓝牙音频的变革，未来蓝牙音频市场将呈现巨幅的增长态势，预计仅在2020年内，蓝牙音频及娱乐设备出货量就将达到15亿台。
汽车 ——无钥匙开锁系统、轮胎压力监测和状态警报等解决方案，成为近期在汽车领域的热门及创新应用，这些用例都在创造并提升了对无线传感器的需求，预计未来每辆汽车中将加装4至6个蓝牙传感器。
手机、平板电脑及个人电脑——至2024年，蓝牙位置服务将覆盖超过18亿部手机，用于室内导航、寻物、地标信息等解决方案，成为智能手机体验中不可或缺的一部分。
互联设备——随着位置服务对日常生活的影响力日益提升，用于寻物、人员及宠物追踪的标签使用也日益增长。至2024年，用于定位和位置服务的标签年出货量将增长3.4倍。