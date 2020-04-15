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荣耀 30/30 Pro/30 Pro+ 正式亮相：首次采用70度超曲飞瀑屏

2020/4/15 15:04:40来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月15日消息 今日下午，在荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀30系列手机正式亮相。

荣耀30系列首次采用70度超曲飞瀑屏，搭配流线的中框与8.38毫米机身，拥有约190克的重量。

IT之家了解到，荣耀30系列采用6.57英寸OLED屏，搭配万阶调光和电影级色彩渲染，除采用AG磨砂工艺的钛空银，拥有霓影紫、流光幻境、幻夜黑与绿野仙踪等颜色。

荣耀30系列背面拥有独创的大写HONOR，特定角度下，还有独特悬浮视觉效果。

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关键词：荣耀

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