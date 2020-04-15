IT之家 iOS 7.13 更新：适配 iPad Pro 2020、圈子编辑器大改进

IT之家 iOS版 7.13 更新！

这次的更新特别针对 iPad Pro 2020春季版做了适配，文章/帖子/评论页面底部工具栏位置异常等界面显示问题予以解决，同时，对圈子里面的帖子编辑器进行了较大的改进，性能上解决了字数过多带来的卡顿问题，还加入了字数统计，以及无格式粘贴等等。

上次 7.12 的更新文章没有发布，主要是修正了回帖时编辑界面异常以及回帖内容为“(null)”问题，以及使用默认的系统字体时评论页以及「我的评论」等界面英文字体修正为San Francisco。

这次还有其他问题修正，具体的大家看看更新日志吧。

IT之家的UWP 版本和 macOS 版本在本月会有比较给力的更新，力争功能等方面和安卓版/iOS版一致。

IT之家 iOS版 7.13 更新日志

改进：界面 - 修正文章／圈子详情页以及评论界面底部工具栏位置异常问题（iPad Pro 2020）

改进：性能 - 圈子编辑器界面字数多时打字卡顿问题



改进：界面 - 圈子编辑器界面顶部工具栏按钮文字替换为图标，增加字数统计



改进：功能 - 圈子编辑器界面粘贴复制的内容时只保留文本内容（清除css）



IT之家 iOS版 7.12 更新日志

修正：功能 - 回帖时编辑界面异常以及回帖内容为“(null)”问题

修正：界面 - 使用默认的系统字体时评论页以及「我的评论」等界面英文字体修正为San Francisco

IT之家 iOS版 7.11 更新日志

新增：功能 - 圈子编辑器回帖时定时自动存储草稿

改进：界面 - 使用默认的系统字体时文章详情页和评论页英文字体优先为San Francisco



改进：界面 - 评论支持、反对操作失败时添加提示

修正：界面 - 悬浮状态下文章页评论框被遮挡问题（iPad）

修正：界面 - 圈子编辑器未选择圈子分类时点击发表按钮，弹出的分类列表被遮挡问题

修正：界面 - 键盘悬浮和拆分状态下圈子编辑器页面工具栏被遮挡问题（iPad）

修正：界面 - 横屏状态下查看之家封面时图片显示不完整问题（iPad）

修正：界面 - 分屏悬浮状态下文章页和圈子详情页分享界面、设置界面底部被遮挡问题（iPad）

修正：功能 - 当设置为日本地区12小时制时，App内时间显示异常问题

修正：功能 - 圈子编辑器插入多张图片时不能预览问题

修正：功能 - 圈子编辑器直接复制或者直接拖动到编辑区的图片以及Memoji表情上传失败问题

IT之家 iOS版 7.10 更新日志

新增：功能 - 圈子编辑器发新主贴时定时自动存储草稿

修正：界面 - 文章详情页底部工具栏评论按钮显示异常问题

修正：界面 - 圈子编辑器回帖界面光标偏移问题

修正：界面 - 悬浮状态下首页底栏背景未到底部问题（iPad）

修正：界面 - 「我」界面在横竖屏切换时显示异常问题（iPad）

修正：功能 - 评论管理界面分享生成评论图片时，其中的二维码跳转链接错误问题

修正：功能 - 评论中的超链接识别异常问题

修正：功能 - 绑定支付宝界面不能使用第三方键盘问题

IT之家 iOS版 7.09 更新日志

新增：功能 - 圈子支持识别闲鱼链接跳转至闲鱼App



改进：功能 - 旁白下个人中心页面焦点整合，增加转子操作

修正：功能 - 发表评论成功后自己的机型小尾巴乱码问题

修正：界面 - 帖子详情页查看「热门」回帖时可以切换倒序问题

修正：界面 -「加号」菜单反馈入口发帖成功后，不能退出已发布帖子界面问题

修正：界面 - 帖子详情页顶部帖子分类按钮被遮挡问题（iOS 10）

修正：界面 - 文章详情页标题包含数字或者字母不能换行时，导致的排版异常问题

修复：功能 - 文章页面浏览图片滑动退出时可能闪退问题

修复：功能 - 从个人中心页面举报帖子时可能闪退问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一写时间；

“壁纸库” 立项；

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

记得在商店里给出五星评论，支持我们做的更好！





扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版