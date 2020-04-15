富士康 100 亿投资成画饼，“世界第八大奇迹”沦为一地鸡毛

在放鸽子这件事情上，富士康是真的秀，连特朗普的鸽子都敢放。

要知道，当年给富士康站台，美国总统特朗普可是给足了面子。为了力挺富士康，他不仅亲自跑去给富士康站台，还在致辞中用了 "世界第八大奇迹" "美国正在上演激动人心的故事的一部分" "伟大经济成就" 等词汇来赞美富士康，特朗普还称赞郭台铭是 "世界上最伟大的商人"。

但如今，特朗普所谓的世界第八大奇迹，已经变成了梦幻泡影。

富士康在美国的 "创新中心"，依旧是空空如也

富士康这次放的鸽子，是它在美国威斯康辛（Wisconsin）州 Eau Calire 的创新中心。

这个被美国总统特朗普给予厚望并亲自站台的企业，一直处在外媒的关注之中，尤其是美国科技媒体 The Verge。早在 2019 年 4 月，The Verge 报道称，富士康位于威斯康辛的创新中心基本上是空的，而且翻新停滞。

当时，The Verge 还配上了一张图片，图中的建筑室内空空如也，如下：

雷锋网(公众号：雷锋网)注：图自 The Verge

对于这则报道，富士康很快在 2019 年 4 月 12 日举办了一场新闻发布会，宣布自己已经买下了另外一栋建筑，并表示 The Verge 的报道是不正确的。其中，富士康的 Alan Yeung 宣称 The Verge 的报道有很多不确切之处，而富士康也将发出声明来纠正（但这个声明直到今天都没有到来）。

这位 Alan Yeung 还表示：

我可以向你们保证，它们不是空的。但是我们也不希望有人爬到树上去确认我们是否已经在使用。我们实际上并没有购买建筑物，然后使之留空。我们确实有一个计划，实际上我们会在把人搬进来之前，确保这座建筑足够大且设备齐全。所以在接下来的几个月里，在接下来的一年左右，你会看到更多。

那么，一年过去了，情况如何呢？

2020 年 4 月 12 日，有人拍摄了这个创新中心的图片，显示建筑物内空空如也，就像毛坯房一样。

雷锋网注：图自 The Verge

这张照片的拍摄者是 Matt Jewell，他是威斯康辛大学 Eau Claire 分校的一位工程学教授，该分校正好处于这个创新中心附近。Matt Jewell 表示，富士康本来应该是打算从自己所在的分校中招募人才的，但是它却没有可见的动静。

不仅如此，富士康还缺席了该学校在 2020 年 2 月举办的招聘会。

同时，富士康原本计划中的另外一个创新中心——绿湾创新中心（Green Bay Innovation Center，Green Bay 是位于美国威斯康星州的一座城市）也没有任何进展。

2019 年 10 月，有媒体报道称，富士康位于 Green Bay 的项目进度看起来已经中止。几天后，富士康回应了，它表示依旧打算开发这个创新中心，具体来说，就是翻新 4800 平方英尺的空间来举办公司活动和招聘（尽管最初该公司计划在 16000 平方英尺的空间雇佣 200 名员工）。

根据 Green Bay 开发总监凯文·冯克（Kevin Vonck）的说法，富士康在 2019 年底之前提交了一个更小空间的计划：面积为 3500 平方英尺的办公室，可容纳 49 人，但是还没有拿到许可证，建设还没有开始。

Green Bay 社区与经济发展部项目经理 Wendy Townsend 表示：

我最近没有收到富士康团队的任何消息，他们倾向于站在安静的一边。

"世界第八大奇迹" 与 "创新中心"

富士康之所以被美国媒体特别关照，与它之前在美国画的大饼有关。

2017 年 7 月 26 日，在美国首都华盛顿，美国总统特朗普与富士康掌门人郭台铭在白宫宣布，富士康计划在威斯康星州建设一家新工厂，履行其在美国投资的承诺。

据报道，富士康将在 2020 年前投资 100 亿美元兴建制造业园区，园区将创造 13000 个新的就业岗位，每个岗位年薪达到 53000 元，该工厂将生产 8K 液晶显示器。

由此，鸿海（富士康）也因此成为中国台湾企业受美国总统邀请、在白宫召开记者会的首例——特朗普也宣称，这是美国制造业的 “伟大的一天”。

到了 2018 年 6 月，特朗普亲自来到威斯康辛州来出席了富士康面板厂的动土典礼，并再次与郭台铭同台，并号称这将是 "世界第八大奇迹"，并称这是自己通过复苏制造业、引进外资、调整贸易政策来创造就业机会的例证。

值得一提的是，作为在美国投资的一部分，2018 年 11 月，富士康子公司也斥资近 1200 万美元，购买了位于 Eau Claire 和 Green Bay 的房地产，并表示将其打造成 "创新中心"。富士康表示，这些中心的目的是让富士康和全美国各地的公司和企业家进行接触。

正如上文所言，目前，这两个 "创新中心" 都不过空房子。

不过，富士康承诺投资的 100 亿美元也不是白掏钱的；为了新建工厂，威斯康星州也要付出代价。

有报道估算称，到 2032 年，当地纳税人或要为设厂与建园区支付 13% 的费用，另外还包括 17% 的富士康员工薪资。威斯康星州州政府为富士康建厂所提供的公共开支补贴预计高达 7.6 亿美元。

然而，后来的事实证明，富士康这个饼画的太大了——自从 2018 年 6 月动工以来，这座工厂的负面消息接二连三，先是被曝 “生产线降级”，随后又有 “从中国调用工程师” 一说，疑似在美招人的进程遇到坎坷。

2019 年 1 月，情况再次发生了变化。

当时，富士康表示，有关在耗资 100 亿美元园区生产先进液晶面板的计划，自己正在重新考虑，并表示计划招聘的主要是工程师和研究人员，而不是最初承诺的制造业工人。

同时，郭台铭的特别助理胡国辉也表示，富士康仍在评估威斯康星州项目的方案。他指出，在人工费用相对较高的美国，制造先进电视显示屏的成本非常高昂。他表示：

就电视面板领域而言，我们在美国没有立足之地，我们无法竞争。

在新的计划之下，胡国辉表示，富士康希望在威斯康星州建立一个 “技术中心”，涵盖研究设施、包装和组装业务，而不是专注于液晶显示屏制造，此外，该公司还打算为工业、医疗和专业应用生产专门的技术产品。

他表示，富士康最终的工作岗位中，约四分之三将在研发和设计领域，而不是蓝领制造业。

胡国辉最终还表示，与其在美国生产液晶显示面板，不如先在大中华地区和日本生产，然后运往墨西哥进行最终组装，再将成品进口到美国，这样利润会更高；而这种供应链符合富士康 "流畅、良好" 的商业模式。

当然，富士康位于 Mount Pleasant 的工厂仍在建设中，只是该工厂的规模比该公司与该州达成的协议要小得多。

说白了，还是能不能赚钱的问题

其实，富士康在美国的一系列运作，也与当地政治环境的变化有关。

在此前宣布的 100 亿美元投资中，富士康的项目本身遇到了很多批评，但该项目仍然得到了威斯康辛州时任州长 Scott Walker 的支持。值得一提的是，Scott Walker 本人是一名美国共和党人。

但是 2018 年 11 月，Scott Walker 离任，威斯康辛州迎来了一位新州长 Tony Evers，他本人是一名民主党人，也是富士康上述项目的批评者——这就为富士康的 100 亿美元投资增加了变数。

雷锋网注：Tony Evers

实际上，富士康要获得税收抵免，必须达到一定的招聘和资本投资目标。由于在 2018 年富士康未能实现 2018 年的就业目标（招募 260 名员工），只聘用 178 名全职员工，因此富士康没有获得最高 950 万美元的税收减免。

2019 年，富士康宣称雇佣了 189 名全职工人，但审计发现，只有 113 名符合合同标准。

除了上文中提到的 "创新中心"，在富士康位于 Milwaukee（ Milwaukee 是美国威斯康星州的最大城市和湖港）的总部大楼，原本应该还设有一个创新中心。

然而，到目前为止，该公司申请的最重要的许可证是翻新电梯和一个出口——2020 年 1 月份，爱沙尼亚银行 （ Ixonia Bank）搬入了该大楼的第一层。

不仅如此，按照 Green Bay 开发总监凯文·冯克（Kevin Vonck）的说法，富士康还继续将它在 Green Bay 的建筑出租给其他公司。

富士康的一名前员工告诉 The Verge ，该公司永远无法弄清楚如何使用创新中心，这才是关键。他表示，该公司曾经计划将它们转变为 WeWork 风格的联合办公空间。

雷锋网注：富士康美国总部大楼

这名员工认为，这些租赁也是富士康在威斯康星州拥有的少数几个创收项目之一。他还补充称：

在整个富士康期间，唯一能获利的就是那些我们拥有租户的空间。没有其他的带来利润或收入，对于像 Eau Claire 这样完全空无一物的地方来说，显然我们什么都没带进去。那是一种损失。

所以，归根结底，还是能不能赚钱的问题。

参考