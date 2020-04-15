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百度发布“云手机”：可实现安卓App的云端运行

2020/4/15 16:20:26来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月15日消息 百度今天下午正式发布了智能云“云手机”，用户可以远程实时控制云手机，实现安卓App的云端运行。

据介绍，百度云手机=ARM服务器×云计算×Android OS，是一台所有应用都运行在云上的虚拟手机。它基于百度自主研发的ARM服务器及ARM虚拟化技术；在云端提供虚拟手机的集群化管理和控制平台；远程实时控制云手机，实现Android App的云端运行，也就是说，百度云手机让用户手机或其他终端设备“里”多了另一套Android程序，其在云上运行并将“画面”实时同步到手机上。

目前百度云手机覆盖了四大应用场景，分别是云游戏、云应用、云VR和云办公。

百度方面介绍，云游戏场景下，百度云手机可以让用户摆脱硬件性能限制，包括老旧手机、电视大屏、智能手表、带屏智能音箱等，都能玩大型3D游戏，所有游戏在云端运行，即点即玩，用户的游戏设备不需要配备任何高端处理器和显卡，只需要有基本的视频解压能力

此外，百度云手机支持“云VR”在云端服务器上运行，将运行的显示输出、声音输出编码后经过网络实时传输给终端，终端进行实时解码后显示输出。玩VR不再需要买主机和头显，终端设备只需要能提供网络能力、视频解码能力和人机交互能力即可。

IT之家了解到，目前百度云手机支持4K分辨率、4096视频码率、60帧率，兼容32位和64位系统，实现对原生Android和GPU硬件加速支持。

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关键词：百度云手机

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