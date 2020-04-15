荷兰光刻机制造商 ASML ：疫情中公司订单依然强劲

4月15日消息，据外媒报道，由于担心新型冠状病毒疫情带来的不确定性，三星和台积电的半导体设备供应商ASML宣布撤回2020年第二季度的业绩预期。

不过，这家生产极紫外线(EUV)光刻设备的荷兰公司补充说，该公司的设备订单依然强劲，需求也没有变化。

ASML首席执行官彼得·温宁克（Peter Wennink）说：“需求前景没有变化，今年我们没有遇到任何推迟或取消交易的情况。尽管当前形势充满挑战，但到目前为止，我们能够继续保持正常业务。”

但温宁克补充说：“目前新型冠状病毒疫情将如何影响全球GDP发展、终端市场、我们的制造能力以及供应链，仍存在重大不确定性。”

ASML最新设备被称为极紫外线光刻系统，在提高容量和速度的同时可以蚀刻更小的电路。许多客户在这方面进行的投资都具有战略意义，可以支持他们的长期计划。ASML在本季度出货了四套极紫外线光刻系统，但目前只能确认两套系统的收入。

ASML今年第一季度营收为26亿美元，总预定收入为34亿美元，其中包括16.5亿美元的极紫外线光刻系统。该公司上月下调了第一季度营收预期，并暂停了股票回购计划，此前疫情曾引发供应链问题和发货延迟。该公司此前预测第二季度营收高达36亿美元，毛利率为47%。