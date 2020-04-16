不再只用QQ/微信传文件！手机传文件到PC的神器

大家平时怎么传手机的文件到电脑上？直接插数据线？还是用QQ微信？插数据线很麻烦，毕竟数据线不一定会随身带；而QQ微信传文件也不一定那么顺手，如果传的文件比较多而且处于不同目录，QQ微信点选起来还是非常麻烦的。今天，就给大家推荐一款非常给力的传文件工具，希望大家喜欢！

这款文件闪传APP来自国内的个人开发者，除了有开屏广告，其他一切方面都非常干净，没有多余的后台，也不需要多余的权限。它的使用很简单，将手机和电脑连上同一个Wifi，然后开启APP，你会看到如下提示。

主界面&设置菜单

这时候，在电脑上打开任一浏览器，输入手机显示的IP地址以及端口（注意冒号是小写的），就可以从浏览器中，浏览手机的全部文件了！

在浏览器输入IP地址和端口，就可以浏览手机所有文件！

可以看到，浏览器的确可以显示出手机上的全部文件，而且分门别类，整理得井井有条。你可以在其中浏览相册、音乐，也可以随意进入存储目录选定特定的文件夹。

查看相册很方便

和QQ微信相比，文件闪传的一大优势在于选定文件非常方便，你可以选择多个文件夹和文件，随后点击下载，文件传输就开始了。

可以选中整个文件夹

点击“下载”，即可传输到电脑

在将文件传输到电脑时，文件闪传APP会自动帮你打包文件，然后统一传输，速度还是非常非常快的，笔者传输一个几十M的相册，连进度条都来不及显示就完成了传输，这可比QQ快多了。

而文件闪传APP的功能还不止于此。除了传输文件，它也可以让你直接查看、删除手机中的文件。当你拍摄了很多照片、想要整理的时候，利用这款工具，就能够借助电脑大屏幕的优势，慢慢端详照片，如果不满意直接删除，筛选照片的效率大大提高。

能够直接浏览图片

文件闪存还支持手机、PC相互复制粘贴。你可以在PC上输入文字，在手机上粘贴，活用PC键盘的优势，还是很有用的。

支持共享剪贴板

此外，文件闪传APP甚至还支持将手机屏幕投射到电脑上。只需要在主界面开启相应的开关，然后点击Web界面的“屏幕投影”就可以了在浏览器中看到手机画面了。不过这个画面只能看，不能操作，只能说比较好玩，实用性有限。

能够在PC浏览器中观看手机屏幕

除此以外，文件闪传APP还存在其他一些局限，例如需要开屏才能操作，锁屏会中断连接等等。但总的来说，这仍是一款非常好用的工具，简单的步骤、高效的传输效率给笔者留下了深刻的印象。如果你经常需要在手机、电脑间捣腾数据，这款文件闪传APP绝对值得一试！