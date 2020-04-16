经济数据打压美股收跌，iPhone SE第二代也没能救了苹果股价

北京时间4月16日消息，受美联储褐皮书称美国经济活动急剧萎缩，以及3月零售销售锐减等消息和数据影响，星期三美股收跌。截至收盘，道指跌445.41点，跌幅为1.86%，报收23504.35点；标普500指数跌62.7点，跌幅为2.20%，报收2783.36点；纳指跌122.56点，跌幅为1.44%，报收8393.18点。

图：纳指跌1.44%，报收8393.18点

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌0.67%，亚马逊涨1.07%，苹果跌0.91%，NetFlix涨3.19%，Alphabet跌0.53%，微软跌1.05%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨2.33%，爱奇艺涨2.22%，拼多多涨2.0%，微博跌0.96%，腾讯音乐跌2.61%，阿里巴巴涨1.66%，京东涨1.69%，百度跌0.05%，趣头条跌7.54%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：团车（涨14.29%），唯品会（涨6.46%），人人公司（涨6.36%），蔚来（涨6.31%），兰亭集势（涨5.56%），途牛（涨4.94%），乐居（涨3.87%），老虎证券（涨3.7%），品钛（涨3.2%），优信（涨3.14%），汽车之家（涨3.08%），UT斯达康（涨2.97%），达内科技（涨2.79%），哔哩哔哩（涨2.26%），寺库（涨2.17%），蘑茹街（涨2.0%），凤凰新媒体（涨1.72%），金融界（涨1.67%），小赢科技（涨1.65%），中芯国际（涨1.44%），网易有道（涨1.38%），小牛电动（涨1.06%），1药网（涨0.94%），前程无忧（涨0.85%），触宝（涨0.71%），新浪（涨0.6%），宝尊电商（涨0.36%），迅雷（涨0.3%），欢聚集团（涨0.28%），宜人贷（涨0.27%）。

下跌的公司包括：畅游（跌0.19%），华米（跌0.23%），虎牙（跌0.24%），百世（跌0.38%），好未来（跌0.48%），58同城（跌0.77%），富途控股（跌0.94%），云米（跌1.1%），斗鱼（跌1.23%），无忧英语（跌1.41%），正保教育（跌1.6%），携程网（跌1.63%），搜狐（跌1.68%），陌陌（跌1.8%），信也科技（跌1.81%），中通（跌1.96%），易车网（跌2.37%），世纪互联（跌2.43%），搜房网（跌2.61%），搜狗（跌2.62%），新东方（跌2.67%），360金融（跌2.75%），猎豹移动（跌3.35%），乐信（跌4.03%），跟谁学（跌4.9%），云集（跌4.97%），信而富（跌5.12%），微贷网（跌6.16%），趣店（跌7.82%），流利说（跌8.6%），简普科技（跌8.66%），如涵控股（跌8.79%），500彩票网（跌8.82%），嘉楠科技（跌9.78%）。

图：过去1个月中通股价上涨约4.2%

自上次发布财报约1个月以来，中通股价上涨了约4.2%，在下次发布财报前，这一趋势能否持续下去呢？中通去年第四季度每股收益为30美分，比分析师预期高出1美分，比上年同期增长25%；中通营收增长了20.2%至9.834亿美元，超过分析师预期的9.571亿美元。中通营业费用下降了约5.4%至人民币1.864亿元。毛利率由上年同期的27.5%攀升至29.2%。考虑到全球宏观经济情况和新冠肺炎疫情影响，中通预计第一季度包裹数量将超过上年同期。它还预计今年包裹数量将比业内平均水平增长至少15%。过去2个月，分析师对中通业绩的预期有所降低。中通VGM评分为B，这意味着，如果没有专注于一种投资策略，这支股票值得考虑。市场研究公司Zacks对中通股票评级为“买入”，预计未来数月它的回报率将高于平均水平。今天常规交易中，中通股价下跌0.53美元，跌幅为1.96%，报收于26.56美元。

跟谁学星期三发表声明，否认了做空机构香橼的指责，称对它的指责是错误的，没有事实依据，“我们坚信，香橼的做空报告存在诸多错误、没有事实依据的说法，以及对公司披露信息的曲解”。香橼做空报告存在不实内容，例如，认为跟谁学的K-12课程业务营收全部来自跟谁学品牌，事实是，公司旗下有两大K-12课程品牌：跟谁学和高途课堂。跟谁学表示，它在考虑采取必要和恰当的措施，以保护股东权益，公司一贯向投资者披露完整和准确的信息。跟谁学还表示，公司一贯“在企业治理方面保持着最高标准，并根据相关法律法规要求及时、透明地披露信息”。香橼在做空报告中称，跟谁学的业绩好到令人难以置信，约70%营收是虚构的。美国股东权益保护律师事务所Kehoe，代表跟谁学美国存托股投资者，对跟谁学展开调查。另外一家美国股东权益保护律师事务所The Schall也宣布对跟谁学展开类似调查。自被香橼在做空报告中称为“自2011年以来最大胆的中概股造假”后，跟谁学股价面临着下跌压力。今天常规交易中，跟谁学股价下跌1.53美元，跌幅为4.9%，报收于29.67美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：Slack（涨10.7%），动视暴雪（涨3.84%），赛门铁克（涨3.3%），Zynga（涨3.19%），特斯拉（涨2.81%），Spotify（涨2.1%），艺电（涨1.32%），eBay（涨1.26%），索尼（涨1.04%），AMD（涨0.11%）。

下跌的公司包括：Box（跌0.13%），Fibit（跌0.29%），英伟达（跌1.1%），iRobot（跌1.18%），Pinterest（跌1.22%），Uber（跌1.23%），Salesforce（跌1.32%），Snap（跌1.45%），Twitter（跌1.54%），甲骨文（跌1.56%），PayPal（跌1.67%），VMware（跌1.85%），高通（跌2.01%），爱立信（跌2.05%），戴尔科技（跌2.15%），Adobe（跌2.41%），美光科技（跌2.5%），摩托罗拉系统（跌2.73%），英特尔（跌2.95%），思科（跌2.95%），Groupon（跌3.59%），SAP（跌3.79%），博通（跌3.81%），诺基亚（跌4.15%），IBM（跌4.21%），Yelp（跌4.72%），西部数据（跌4.74%），速汇金（跌5.48%），恩智浦（跌5.57%），惠普公司（跌5.78%），LendingClub（跌6.91%），Lyft（跌6.92%），黑莓（跌7.5%），GoPro（跌13.64%）。

图：两大利好拉动特斯拉逆市上涨2.81%

汽车行业咨询机构LMC Automotive的数据显示，3月份中国市场特斯拉汽车注册量环比2月份增长450%。受疫情影响，3月份中国汽车销量下降43.4%。在星期二晚些时候发布的投资报告中，高盛分析师马克·德兰尼（Mark Delaney）将特斯拉纳入研究范围，并给出864美元目标股价，比星期三收盘价高出18%。投资报告称，“我们认为，以下多个因素将有助于特斯拉维持强劲的市场地位：产品领先优势（包括通过无线方式发布更新包提升汽车性能的能力）、先发优势、垂直整合，以及汽车产品开发周期较长。”长期以来，华尔街对特斯拉的看法就颇为不一致。支持者预计特斯拉将成为一家具有主导地位的全球汽车厂商，但也有许多人怀疑特斯拉能否盈利。高盛上一任特斯拉分析师大卫·塔姆伯林诺（David Tamberrino）对特斯拉股票评级为“卖出”，目标股价定为158美元（去年6月）。特斯拉股价与3月低点相比翻了一番，但仍然比2月份创记录的高点低20%。今天常规交易中，特斯拉股价上涨19.94美元，涨幅为2.81%，报收于729.83美元。

图：发布新款手机也没能阻止苹果股价下跌

苹果星期三发布了第二代iPhone SE，64GB版售价为399美元。此外，苹果还下调了iPhone 8和iPhone 8 Plus的价格。第二代iPhone SE显示屏尺寸、设计、用户身份识别等方面与iPhone 8颇有相似之处，但两者在硬件方面有一个显著差别：前者配置A13仿生芯片，而后者配置A11芯片。第二代iPhone SE的发布，正值越来越多迹象表明全球智能手机需求大幅滑坡之际，新冠疫情影响了零售和消费者支出。多家媒体都报道称，3月初发布的三星Galaxy S20需求，远低于去年的Galaxy S10。除智能手机需求疲软外，第二代iPhone SE还面临硬件配置更高的中档Android手机的竞争。不过，对于对价格敏感、可以接受尺寸较小显示屏的苹果粉丝来说，第二代iPhone SE还是有吸引力的。投资公司Wedbush称，潜在需求和第一代SE周期表明，未来6-9个月第二代iPhone SE出货量可能介于2000万至2500万台之间。虽然发布了新手机，但在今天常规交易中，苹果股价下跌2.62美元，跌幅为0.91%，报收于284.43美元。