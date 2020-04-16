亚马逊将关闭法国所有6个仓库，工会称万人工作太挤

4月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周三美国电商亚马逊表示将关闭其在法国的所有仓库，至少要等到下周初才会再次开放。此前，一家法国法院下令亚马逊只能交付食品和医疗用品等必需品。

在周三下午的会议之前，亚马逊向法国工会发送了一份内部文件，称计划从4月16日关闭该国的6个仓库，再度开放至少会在至4月20日之后。据悉，这些亚马逊仓库雇佣了1万名各类员工。

亚马逊在文件中表示：“公司被迫暂停所有配送中心的所有生产活动，以评估新型冠状病毒疫情的内在风险，并在此期间采取必要措施确保员工安全。”

公司还在内部文件中表示，在当地仓库暂停运营期间，亚马逊将利用一项部分失业计划来支付员工工资。

亚马逊法国子公司没有立即置评。

亚马逊在应对激增的在线订单时，为保护员工免受新型冠状病毒感染而采取了各种健康措施，但正面临欧美政府机构越来越多的审查。

为了控制疫情，法国大多数商店都处于关门状态，亚马逊仓库的关闭可能会影响到为全国各地的客户提供发货服务。

在周二的一项裁决中，一家法国法院表示，亚马逊必须对其仓库感染新型冠状病毒的风险进行更彻底评估，并应在此期间限制发货，否则将面临罚款。

亚马逊在一份声明中表示：“鉴于我们已经提供了有关保护我们员工安全措施的确凿证据，我们对法院的裁决感到困惑。”

公司还表示：“我们的情况说明，我们可能被迫暂停在法国配送中心的活动。”亚马逊补充称，将对这一决定提起上诉。

此前，法国工会组织对亚马逊提出了申诉。其中一些人曾呼吁完全叫停亚马逊在法国的经营活动，或至少进行一次打击。此前，他们对亚马逊仓库的卫生标准表示担忧，称这些地方太拥挤了。

根据法院的裁决内容，亚马逊目前在6个法国仓库雇佣了近1万人，其中6500人签有正式合同。

据报道，美国至少有19家亚马逊仓库的员工感染了新型冠状病毒，当地几家仓库都发生了备受瞩目的抗议活动。