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苹果谷歌推追踪新冠病毒新技术，仍有难题待解

2020/4/16 8:13:01来源：新浪科技作者：星海责编：懒猫评论：

北京时间4月16日消息，据外国媒体报道，谷歌、苹果等科技巨头准备联手开发新技术，帮助健康官员追踪新冠肺炎感染者，它们准备将技术直接植入iOS和Android。5月份公共健康组织就会拿到新技术，然后利用新技术开发App。

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其实用数字技术追踪接触者并不是什么新技术，不过如果真的想用这种技术减缓病毒传播，必须具备一些要素：

1、公共健康组织要开发App

苹果谷歌只是提供技术，让技术部署变得更简单，最终还是需要官方健康组织开发App。谷歌苹果将会向健康组织提供支持，协助开发App，它们甚至有可能提供样本App，然后让组织进一步开发。

2、新技术要广泛测试

就算有了App，也先要测试。如果某人检测结果是阳性，App将会通过蓝牙找到过去几周近距离靠近过的其它手机，然后发送通知。因为有加密技术，所以App无法识别两端的个体是谁。为了防止错误报警，只有当阳性检测结果获得确认时App才会发送通知。

3、民众必须相信新技术

民众必须积极参与项目，使用App和系统。政府是无法强制用户使用的，所以用户主动参与很重要，参与的用户要分享地理位置及接近数据。用户使用系统越频繁，效率越高。研究机构认为，如果希望数字接触追踪技术阻止病毒扩散，需要某个区域60%的用户下载App。

4、无法完全取代人工接触追踪

数字接触追踪技术不太可能在全球普及，甚至连全国普及也有难度，技术到底效果如何现在也还没有定论。新加坡已经有类似的App，但全球还没有哪个地方用数字接触追踪取代人工接触追踪。

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关键词：苹果谷歌

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