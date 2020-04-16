深度操作系统 20 Beta 版更新详情：全新设计及交互体验

IT之家4月16日消息 深度操作系统 20 Beta版已经发布，深度操作系统 20 Beta采取统一的设计风格，从桌面环境和应用重新进行设计，其中底层仓库、内核分别升级到Debian 10、Kernel 5.3，全新的设计带来不一样的交互体验，同时不断优化系统各个方面，带来更加丰富的应用生态和系统稳定性，本次深度应用家族也带来全新的设计和新的应用。

IT之家了解到，深度操作系统是一款针对普通用户而发行的开源桌面系统，用户可自由下载、分发、修改和使用。

官方给出的更新详情如下：

令您耳目一新的deepin桌面环境

焕然一新的图形界面，具备独树一帜的圆角窗口设计，自然、平滑的动画过渡效果，精美绝伦的多任务视图，别出心裁的配色与图标设计，处处精心，只为令您心动的操作体验。

全新打造的桌面应用 | 全家桶

预装大量精心设计的原创应用程序，贴心的设计，交互逻辑更贴合国人的使用习惯，使您的桌面操作体验更加丰富充盈、完整、一致、统一。

支持更多硬件的新版稳定内核

新版自带内核升级到最新Kernel 5.3版本，系统稳定性和兼容性方面得到了大大的提升，支持更多的硬件设备。

稳定可靠的Debian 10软件仓库

提升深度操作系统底层的稳定性和安全性，对软件安全漏洞的处理更加及时，对第三方应用的支持（兼容性）更好。

官方下载点：

64位：点此下载