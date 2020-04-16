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Linux On iPhone 即将面世，支持 iOS 双启动

2020/4/16 8:27:37来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

据 FOSSBRTES 报道称，用户很快将可以通过双启动功能，像在 Android 设备上那样在 iPhone 上运行 Linux。目前，越狱者、开发人员 Raffaele 以及 mcg29 已在其 Github 页面上发布了详细说明，详细介绍了如何双启动 64 位 iOS 设备

这些说明内容包括有：用于对根文件系统进行分区和还原、创建自定义ramdisk、修改文件系统分区以及引导至设备的详细步骤。

尽管其列出的内容主要是针对 iOS 分区的步骤，但用户同样也可以使用相同的指令来双启动 Linux 和 Android 内核。

现如今，在已经有了合适的 Linux 内核可以启动的条件下，相信我们很快就可以在 iOS 设备中看到 Linux 双启动支持。距离使用 iOS、Android 和 Ubuntu Touch 进行三重启动的 iPhone 也不再遥远。

值得一提的是，Raffaele 最近还分享了一条推文表示，他已成功以 iOS 11.3.1 作为主要操作系统，四重启动了 iPad Mini 2。

不过，对于那些想要根据该说明来进行尝试的用户而言，保险起见还是建议在备用机上进行操作。

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关键词：Linux

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