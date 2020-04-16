树莓派销量猛增，疫情期间居家工作学习、医疗领域都需要它

树莓派基金会负责人 Eben Upton 近日在推特上公布，树莓派在三月份的销量达到 640,000 套，三月也成为有史以来销售量第二高的时期。

Eben 认为，这大概是由于受 COVID-19 冠状病毒影响，在居家隔离期间，树莓派能够以低廉的成本供人们家庭工作和学习使用。

根据 Eben 提供的数据图表，访问树莓派镜像系统的 IP 地址数量从三月中旬开始加快上涨幅度，并超过 2019 年同期数据，在三月底达到顶峰，一天中的访问量超过 90,000。四月初的上涨幅度虽然有所下降，也远超去年同期销量。

除了居家工作学习需求，树莓派也被用到了医疗领域。Eben 透露仍在接洽许多有关呼吸机的需求，并正在极力保持供应链的畅通。

前两日，BBC 报道 哥伦比亚的一个团队尝试使用树莓派和一些易于获取的零件来制造呼吸机，并且该机器将很快在当地两所医院进行测试。

树莓派在这台呼吸机中起到关键作用，因为必须拥有一台计算机来对呼吸机进行控制。它可以设置气压、打开和关闭阀门，并可以调节患者是否需要呼吸帮助。树莓派体型便捷，成本又低，也很适合呼吸机的批量生产。目前，该团队已将呼吸机代码开源，方便更多人获取和修改使用。

根据 ZDNet 提供的消息，最终会有多少树莓派被用于生产呼吸机还尚待观察，树莓派基金会已做好准备，将季度产量从第一季度的 192,000 个单位提升到了下一季度的 250,000 个。

对于这一切，Eben 在推文中写道：“我宁愿一个也卖不出去，也不愿因为这些原因卖出这么多。但是，我们能够提供一些小小的帮助，感觉还是好的。”