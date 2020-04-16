老爸被5G传播病毒阴谋论洗脑，我潜入秘密组织卧底，发现摧毁基站只是个开头

新冠病毒闹得满城风雨，阴谋论说得人心惶惶。

相信大家都有所耳闻，一周前，有英国人把5G信号基站的建设和新冠病毒的传播联系在了一起，认为信号基站推动了病毒的传播，甚至有理有据地进行了解释，比如他们认为，正是因为中国如此大力地推行5G，才导致了病毒在武汉暴发。

听起来很荒唐是不是，但是英国真的有一群人信了这个歪理，并且非常暴力地采取了行动。于是，英国接连三座5G基站遭到纵火破坏，甚至只提供4G服务的基站也中枪。

这样的趋势不减反增，迅速蔓延到了更多国家。根据荷兰《电讯报》消息，过去一周，荷兰至少6座5G信号塔被纵火、蓄意破坏。

虽然迷惑行为指数很高，但文摘菌对整个反5G活动还是相当好奇，他们到底是怎么兴起的，反5G运动真的是在反5G吗，他们的领袖是怎样的一个人？

最近，和文摘菌有着同样疑惑的vice记者就“深入虎穴”，秘密潜入了英国最大的反5G运动组织之一Stop5GUK的Facebook群聊中，对部分群员进行了深入访谈，也挖到了这个名叫Mark Steele的领袖的不少猛料。

和文摘菌一起看看这位酷炫的记者到底经历了什么。

我老爸被5G阴谋论洗脑了？！

2019年，我爸加入了一个有2.7万成员的Facebook群组，整个群散发出一股古怪的邪教气息。

群组的唯一目的就是揭露5G对人体健康的危害，大多群成员都是中年爸爸，他们普遍相信，5G已经威胁到了他们的家庭，5G会导致精神疾病、癌症、不孕不育、阿尔兹海默症、自闭症等，最重要的是，5G还能让你易感上新冠病毒。

为了防止上述情况的发生，他们也纷纷拿出反5G辐射工具——锡纸。他们都着了迷一样地相信，锡纸能够防辐射，群里的日常对话也基本上是关于“刷墙的时候应该先刷墙漆还是先贴锡纸”的讨论。

在组内，时不时会有人会分享如何保护家人不受5G伤害的小贴士，以及在哪可以买到最好的能检测恶意电波的电磁检测仪的薅羊毛教程。

于是乎，在整个群聊气氛的影响下，我爸就从一个支持工党的工薪阶级，摇身一变，成为了一个痴迷“科技”的真理追求者，甚至在日常生活和社交网站上，他也开始转发、评论、积极传播着这些信息。

逐渐地，这些每天晚上都会花好几个小时刷Facebook的中年爸爸们就被洗脑了。

不入虎穴焉救虎爸

要说反5G运动，应该是从2018年末开始逐渐壮大起来的，那个时候大型移动运营商刚开始在世界范围内试点5G。没想到，短短一年时间，5G就成了“杀人凶手”。

为了更好地了解反5G运动群体，我向全英最大的反5G群组之一Stop5GUK提交了入群申请，没想到这为我打开了新世界的大门。

有一个叫Mark Steele在组里出镜率十分高，应该可以算作是这个组织的领袖了。

他在YouTube上发布了一系列的反5G宣言视频，在这些视频里，这位自称没有被洗脑的科学家及武器专家声称，“5G就是罪魁祸首”，他还说已经有四百多人在这一事件中丧生了。

这些视频每天都被组员们转发传播。

但为什么是Mark Steele呢？中国有句古话，有钱能使鬼推磨，就是这个理。

翻完整个Facebook群组帖子之后，我发现了一个GoFundMe上的众筹页面，这个众筹的项目名称就叫，“5G就是大屠杀——请支持合法的反抗吧”，这个页面于2018年下半年成立，已经筹集到了约8000镑，目前已经下架。

注意到，除了“支持反5G”以外，这个项目并没有其他明确的诉求，而且，这也并不是Steele唯一向被洗脑的爸爸们伸手要钱的平台。

在GoFundMe上，我还搜索到了其他挂着Steele名字的众筹项目。其中有一个是为他的法律团队“在全国开一个先例，起诉Gateshead地方政府”筹集资金，这个页面内并没有给出任何具体描述，但已经有529名支持者捐赠了2万英镑了。

随后，我和组里一位成员简单聊了一下，他告诉我，自从他在众筹平台CrowdJustice上捐款之后，就再也没有听到过任何消息。另一位成员Jasper说，他去年在伦敦参加了Steele的一个反5G的演讲，活动上，自称曾是音乐家的Sacha Stone在公开售卖反辐射工具。

这些反5G工具在网上到处可见，但价格就不那么友好了，比如200镑的反辐射油漆，70镑的反辐射伞，900镑的看起来像路由器的神秘物体，绝大多数物件都没有科学依据。从这次活动后，Jasper开始觉得反5G运动的目的可能没有那么单纯。

领袖Mark Steele不能说的事儿

与Jasper聊过之后，我对Mark Steele这号人物越来越感到好奇。

于是我做了一件最简单的事，在谷歌上搜了一下他的名字。大英博物馆档案室的链接吸引了我的注意，点开之后发现，这是一则刊登在1993年11月纽卡斯尔晚报上的新闻，新闻报道称，来自Percy Gardens的Mark Steele因对一位青少年女性开枪射击而遭到起诉。

最开始我怀疑这篇新闻可能是在说一位重名的人，但是根据政府官网公司Reevu的信息页面显示，他确实是1960年生，并且，在Chronicle Live报纸上一则新闻表明，2018年一次庭审确认了他现在依然住在Percy Gardens。

种种证据表明，被起诉的那位Mark Steele正是这位反5G运动的领袖。

而且，Facebook群组里竟然没有人就这一新闻发帖，但Jasper表示，“就算有也很快就会被删除”。

其实，我不是第一个搜索到这篇报道的人。另一位著名反5G运动领袖Annie Logical曾试图指责Steele与Gateshead地方政府在私下也有联系，想借此推翻他。但随后，她被SUN组织冠以“压根不知道自己在说什么的疯子”和“巫婆”之名。

SUN组织是一个捐助网站，全称是Save Us Now，他们声称支持反5G的政治运动。巧合的故事来了，SUN组织与Stop5GUK关系十分紧密，不少Stop5GUK的管理员都明里暗里地支持着SUN。

阴谋论不会就这么轻易地被打败

从不同众筹平台的数据来看，Steele至少筹集到了3万镑。

我很好奇我老爸有没有参与为他打钱。组里其他成员如Jasper都有捐助，但随后发现Steele并非那个他们以为的领袖，但碍于管理员们，他们不敢在群里表示质疑，只能继续保持沉默。

就跟地球平面论或者90年代后期天天戴锡纸帽的阴谋论者一样，反5G运动群体并没有表面看上去那么简单。而且科学家们早已确认，就目前来看，5G不会对人体健康产生任何影响。

那么这些阴谋论到底是怎么开始的呢？

阴谋论专家Andy Thomas表示：“当公众的知识水平有着非常明显的漏洞时，人们会不可避免地试图用猜疑进行填补，有人会比别人走得更远，有的时候，走的可能太远了。”

随着越来越多的爸爸们被拉进这些反5G运动Facebook群组中，我们自然会担心他们会心甘情愿地捐赠大笔金钱。如果说的就是你的老爸，或者周围的人有这样的倾向，请一定三思，因为你永远不知道加入这些运动的风险有多高。