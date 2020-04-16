深陷负面旋涡，饿了么再成被执行人

4月16日消息 天眼查数据显示，4月13日，饿了么的运营主体上海拉扎斯信息科技有限公司被上海市普陀区人民法院列为被执行人，执行标的为125406。

上海拉扎斯信息科技有限公司成立于2010年7月，注册资本为417万人民币，法定代表人为公司CEO王磊，经营范围包括第三方物流服务（不得从事运输），仓储服务（除危险化学品），销售：针纺织品、服装鞋帽、箱包、五金交电、家用电器、电子产品等，由杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司全资控股。

近期，饿了么可谓负面缠身。近日，长三角地区市场监管部门联合发布了12起侵害消费者合法权益典型案例，其中安徽省市场监督管理局检查发现，天长市饿了么外卖服务站利用技术等手段限制交易。安徽省市场监督管理局表示，本案中的当事人利用技术等手段，限制商家“二选一”站队。当事人的行为不仅损害其他经营者的合法权益，也损害了消费者的合法权益，违反了我国《反不正当竞争法》规定的平等、自愿、公平的竞争原则。

这不是饿了么第一次因“二选一”被点名，去年12月，开在高校校区附近的餐饮店被多名饿了么工作人员告知，解除与美团的合作，并告知商家考虑清楚，只能“二选一”上线一个平台，否则饿了么将会以不同理由将其下线。

近期，河北省饭烹协、广东省餐协、重庆市工商联餐饮商会和南充市火锅协会等已相继发声，集体呼吁美团和饿了么降低外卖佣金。据广东省餐协外卖专委会方面分析，目前餐饮企业的净利润都非常薄，加之房租和人工很高，所以许多旺铺看上去生意很好，但其实不一定有利润。“外卖平台扣点在20%左右或以上，那餐企基本上就没有增量利润空间了。”广东省餐协外卖专委会相关负责人说。

针对相关问题，4月13日，饿了么则宣布在全国80个城市包下了近4万块户外广告、10万个酒店电视广告位和480万台互联网电视资源，全部免费开放给各地中小餐饮商家，帮他们播放广告。