想靠可折叠手机赚钱？手机厂商要先搞定软件和屏幕

近两年智能手机厂商纷纷在可折叠手机上大做文章。今年二月先是三星发布可折叠智能手机Galaxy Z Flip，随后华为也在西班牙发布了同类产品Mate Xs。可折叠手机似乎已经是未来智能手机的发展趋势，但其在屏幕材质以及软件方面还面临不少挑战。

软件兼容仍是障碍

过去十年中，各大厂商智能手机外观基本上统一的，诸如Galaxy S、iPhone以及Pixel等系列智能手机都是中规中矩的矩形。但随着可折叠屏幕等新技术的兴起，智能手机开始出现不同的形状。比如Galaxy Z Flip和Motorola Razr折叠后几乎成了正方形。

随着可折叠设备的兴起，屏幕尺寸和纵横比都可能会再次改变。比如Galaxy Z Flip就有一块6.7英寸、纵横比为21.9:9的显示屏，而1.1英寸的外屏用于显示通知和消息预览。相比之下，Motorola Razr的屏幕尺寸为6.2英寸，纵横比为21:9。

不管外形如何，可折叠智能手机在成为主流产品之前都存在一个主要障碍：软件。谷歌仍在开发可兼容可折叠屏幕的Android操作系统。

这使得开发手机软件时有太多的形状需要考虑。例如，同一个应用程序在Galaxy Fold上的工作方式应该与Z Flip不同，因为屏幕纵横比相差很大。当用户合上Galaxy Fold的屏幕时，应用程序会一刀4.6英寸的外屏上。但在Z Flip上，就不能以同样的方式使用相同的应用程序。

如果再加上三折叠或者可滚动屏幕的概念，情况就会更复杂。当用户打开可扩展的滚动屏幕时，正运行的应用程序会停留在原处吗？它是应该实时适应屏幕尺寸的变化，还是等待屏幕完全展开后再作调整。它该如何知道屏幕什么时候处于完全展开的状态？

目前看到的大多数可折叠手机运行的都是Android操作系统。可以肯定的说，在Android操作系统下表现最好的手机外形，最终才会成为成功的主流外形。

屏幕材质依旧脆弱

三星二月发布的Galaxy Z Flip是唯一一款采用玻璃材质屏幕的折叠手机。公司已经在可折叠屏幕领域酝酿了20年，其掌握的柔性玻璃技术无疑会让其领先于其他设备制造商，也有助于其通过提供更多的柔性玻璃显示屏来获得更多利润。

Z Flip显示屏采用的超薄玻璃是三星一个主要营销卖点。但随着手机被反复拆解，人们发现30微米的超薄玻璃层并不是覆盖柔性AMOLED显示屏的唯一材质。

对Z Flip的拆解也显示，在玻璃表面仍有一层塑料，如果用户使用不当，仍可能会导致其破裂。

三星显然已经从2019年发布Galaxy Fold可折叠手机的麻烦中吸取了教训，这一次在管理用户期望方面做得很好。Galaxy Z Flip的市场定位很明确：这是一款面向小众用户的手机，外观很酷，适合那些对最新智能手机技术感兴趣并想要纳入囊中的消费者。

无论在手机外包装还是第一次开机时，Z Flip都会告诉用户，为确保手机安全应该避免用力按压屏幕，避免可折叠屏幕夹杂或粘上任何东西。三星还表示这款手机也不防尘。

三星在接受采访时证实了“超薄玻璃顶部表面有一层类似于Galaxy Fold的塑料保护层”，并表示其目的是带来“光滑、优质的屏幕外观，并提供身临其境的观看体验”。

但是这层塑料完全会像聚酰亚胺显示器的表面一样容易被划伤且易燃。那么，如果要在玻璃屏幕上覆盖一层塑料，那么这款手机使用玻璃屏幕有什么意义呢?

设计和创新顾问，曾是三星高级设计师的马修·科克尔(Matthew Cockerill)说:“玻璃屏幕确实改善了外观和触摸体验。” 他指出,我们对智能手机的感觉和交互体验是建立在玻璃屏幕材质上的：再先进的塑料材质都不及玻璃坚硬表面更有触感，指尖滑动时玻璃产生的摩擦力也更小。

工业设计工作室Morrama创始人乔·巴纳德（Jo Barnard）表示,尽管玻璃的光学特性和抗划性比塑料更好，但由于超薄玻璃仅30微米厚,塑料层是为提供保护的必需品，否则“一个划痕就会变成一个巨大的裂缝”。

她还补充道:“对于那些极力反对没有完全采用玻璃的人来说，你真的认为它能是玻璃吗?”

制作工艺如此复杂

制作薄而柔韧、可以对折的玻璃过程受到严密保护。然而，三星确实在与德国玻璃和陶瓷技术集团肖特合作，肖特“可以确认将公司的SCHOTT超薄玻璃交付给三星”，但“不能对原材料或显示技术本身的任何加工细节发表评论”。

肖特申请和持有的一些专利显示了化学方法强化的超薄玻璃以及用于提高强度的聚合物涂层信息。其中显示“显示器，由厚度在10微米至500微米的玻璃以及厚度为1微米至200微米的聚合物层组成，聚合物至少覆盖玻璃的一面。”

肖特利用下拉法制造的超薄玻璃只有30微米厚，公司已经公布了基本的机械细节。

虽然三星公司证实,“从来没有合作将超薄玻璃技术商业化的其他韩国公司”，但其可能选择的是Dowoo Insys。2019年12月三星显示器成为其最大的股东，当时有报道称收购是出于“投资可折叠手机业务”。

Dowoo Insys持有许多为移动设备制造钢化玻璃的韩国专利，其中包括2016年一项“玻璃的抗弯强度改进方法”专利,从而将“100微米或更薄的超薄玻璃用作可折叠设备的显示屏幕”。

这涉及多个制造工艺。包括对玻璃进行化学处理和热处理，最终将弯曲强度提高1000%，允许玻璃的曲率半径达到2毫米。对于设计精良的智能手机而言，这一弯曲度足够接近于平折，也是目前超薄玻璃技术的典型代表。

同时，三星专利还包括一种沿折线强化的“保护膜”细节，这种保护膜可以应用于“柔性玻璃基板、柔性聚合物基板或上述材质组合”。

图示：三星的一项柔性显示技术专利包括强化的折叠“保护膜”细节

“这种可折叠屏幕技术已经被三星酝酿了20年，”科克尔表示。“从15年前三星SDI首次推出曲面屏幕，到几年前Galaxy Edge屏幕的单曲面，再到当代Galaxy智能手机无边屏幕的双曲面。”

三星显示器宣布，它正在将可折叠设备超薄玻璃的生产商业化，这意味着我们有望在其它制造商的设备中看到它们。毕竟三星为苹果和其它智能手机制造商提供显示屏早已经是众所周知的事情。

三星移动显示器营销团队副总裁Dennis Choi表示，30微米的玻璃是“一种极具吸引力的量产选择，是我们致力于技术进步和卓越制造的另一个重要例子”。但目前尚未有相关外部交易的细节。

科克尔表示，表明三星打入可折叠屏幕市场构建起相应的技术能力和生产能力,这种获得竞争优势的新技术可能最终应用在汽车、零售、工作和家庭等领域的一系列产品中，也有助于提高三星作为先进消费技术产品制造者的声誉。“然后他们肯定会通过三星SDI向其他设备制造商提供这种基础产品组件，以进一步提高利润。”

三星显示器则称，“当需求上升时，这种玻璃有望被其它可折叠电子设备所采用”。

三星、肖特和Dowoo绝不是柔性玻璃显示领域的仅有参与者。2019年韩国独特技术集成公司发布的一段视频展示了具有类似性能的柔性玻璃显示材料的性能，而日本AGC也在2018年展示了自家的柔性玻璃。

大猩猩玻璃制造商康宁出品的Willow Glass也是最著名的柔性显示材料之一，但目前还没有出现在可折叠手机上。

在可折叠智能手机和平板电脑领域，科克尔认为华为是三星的主要竞争对手。科克尔表示华为Mate Xs是一款真正令人兴奋的手机，但其独特的外部显示折叠方式可能意味着“无法达到与三星当前可折叠屏幕技术相当的弯曲度”。

至于智能手机市场最大的参与者苹果，巴纳德说，“有传言称苹果会将先于iPhone在iPad使用可折叠屏幕技术。”但他预测,“在实现完美可折叠手机的竞赛中，显然三星会一马当先，但大多数公司很乐意坐看三星先把所有的错误犯上一遍。”