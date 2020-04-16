云日历安卓版 1.21 重磅更新：日程管理/自动定位城市等21处新增和改进

云日历 安卓秒开版 1.21 重磅更新！

又是一次很大的更新，虽然版本号只是小小变化，直接看更新日志吧——



云日历安卓版 1.21 更新日志

新增：功能 - 「日程管理」（“我”页面中），支持按类型和日程组筛选，支持倒序排列

新增：功能 - 「我的日程卡片」支持排序，基础时间信息卡片支持排序及删除

新增：功能 - 「自动定位城市」，天气支持跟随定位城市

改进：界面 - 优化首页动画和交互效果

改进：界面 - 选中日期无日程时隐藏日程卡片

改进：界面 - 倒数日与纪念日在日程卡片中展示排序后的结果

改进：界面 - 调整日程管理的滑动删除动画

改进：功能 - 从其他界面返回app时刷新系统日程

改进：微件（小物件） - 月历微件支持横向拉伸

改进：微件（小物件） - 天气微件一小时更新一次

改进：微件（小物件） - 天气微件点击逻辑改进，时间区域->系统闹钟 日期区域->App首页 其他区域->天气详情

修正：功能 - 天气卡片数据解析失败变空白的问题

修正：功能 - 首页可能出现无法加载内容的问题

修正：功能 - 部分机型循环请求权限的问题

修正：功能 - 系统推送开关状态错误的问题

修正：功能 - 日程详情页未判断日程权限问题

修正：界面 - 日期选择器的农历日期可能显示错误的问题

修正：界面 - 未登录状态下订阅日历显示来自null的问题

修正：界面 - 未登录情况下订阅日历筛选状态无法保存问题

修正：界面 - 断网状态下首页卡片不显示的问题

修正：微件（小物件） - 微件更新可能不及时的问题

云日历安卓版 1.20 更新日志

新增：界面 - 全新红色图标、全新红色主题

新增：功能 - 「日程管理」（“我”页面中），支持搜索日程，列表项可左滑删除

新增：功能 - 「日历筛选」：首页右上角菜单加入支持我的日程组、系统日历、订阅日历的筛选功能

新增：微件（小部件）-「月历」

新增：微件（小部件）-「天气」



新增：微件（小部件）-「世界时间」

改进：微件（小部件）- 小部件支持设置主题和透明度

修正：功能 - 添加或修改日程时选中农历年份可能显示不正确的问题

修正：功能 - 分享微博报错的问题

修正：界面 - 退出登录时日历控件可能显示不正确的问题

云日历安卓版后续计划

首先，原生开发以及数月的针对性优化，云日历 安卓版/iOS 版开启速度提升了几十倍，基本上大家在用的苹果机型，都可以秒开。没有对比就没有伤害，这儿还是用更新日志的形式来和大家说一下吧——



集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 —— 安卓版大量小组件不断上新中，iOS版/iPadOS版已经集成12个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的。

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/iPadOS/安卓/Windows/macOS/Linux，接下来按照时间顺序，将陆续支持 Linux 和 Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

接下来，云日历完成秒开版之后，会对界面和功能上还会进行较大的改革，目前的体验还不是太满意，包括订阅体系等，云日历构架很大，会逐步掀开它的面纱，基础打好了，我们下面就跑的会快些了。请大家关注IT之家通知或云日历App更新历史。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS、Linux。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

一、关于云日历

云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS、Linux系统。

二、云日历部分界面截图

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始

▲ 登录账户，开启多设备同步（支持IT之家账户授权登录）

三、下载信息

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS、Linux。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

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软媒 - 存在，创造价值。