Linux 桌面 GNOME Shell 全新用户体验界面公布：改进网格启动器

GNOME 是一个完全由自由软件组成的桌面环境 , 可以运行在包括 GNU/Linux、Solaris、大多数 BSD 系统上，由志愿者组成的 GNOME Project 开发，是 GNU 工程的一部分。

GNOME 3.36 刚在上个月发布，GNOME 用户体验团队现在就已经努力为将于秋季发布的 GNOME 3.38 进行改进，希望进一步完善桌面的用户体验。

GNOME 用户体验团队成员 Allan Day 分享了他们一直在合作的一些领域，以便在 GNOME Shell 中进一步改进。其中一些正在讨论的进一步改进的领域包括：

改进应用程序的网格启动器

改进 GNOME Shell 上 Activities Overview 的空间组织

改进系统启动后 GNOME 桌面的显示内容

改进触摸板导航和手势处理

应用启动

改进应用程序网格启动器，确保最常用/可能使用的应用程序首先出现，而不是按字母顺序进行排列。此外，用户体验设计师还希望让它“更具吸引力和个性化”。

改进 Activities Overview 的空间组织

熟悉的布局方式是：中间为当前运行应用的窗口缩略图、左侧为 dash 栏、顶部搜索框以及右侧的工作区。GNOME 用户体验团队希望进一步改进布局，为不同元素的排列更好地传达出它们之间的关系，特别是在导航方面。

改进初始状态的桌面显示

GNOME 用户体验团队希望避免在启动到新的 GNOME 桌面环境时出现空的 Activities Overview 和空桌面。

改进触摸板导航和手势处理

团队希望能够使用触摸板在桌面的不同区域之间使用同一套手势进行导航（尤其是应用启动和搜索）。

改进计划的详细内容查看

https://blogs.gnome.org/shell-dev/2020/04/15/gnome-shell-ux-plans/