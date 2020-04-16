一加 8/8 Pro官方渲染图赏：五代 AG 玻璃工艺，黑镜、青空、蓝调、银翼

IT之家4月16日消息 4月16日晚间，一加举行一加8系列新品发布会，2K + 120Hz 全新瞳孔屏，骁龙 5G 旗舰 865 平台，第五代高雾度 AG 工艺，Warp 无线闪充都是一加 8 Pro的亮点。

一加8 Pro搭载 2K+ 超清分辨率，120Hz 刷新率，4096 级自动亮度（前后双传感器），MEMC 插帧，10.7 亿⾊彩显示，每台出厂精准校色… #一加8系列「全系」获 DisplayMate A+ 认证。

现在一加公布了一加8/Pro的外观设计和配色。

一加8系列采用第五代 AG 玻璃工艺，平均雾度 72% 行业新高，细腻手感，唤醒渴望已久的触感记忆。全系整机重量＜200g，其中一加8手机重量180g，薄8mm，一加8 Pro重量199g，厚度8.5mm，和你的⼩拇指，来场不将就的和解。

IT之家获悉，一加8/8 Pro手机采用了新配色，点亮目光。黑镜 Onyx Black 经典深邃，精致纯粹；青空 Glacial Green 至美清新，一见倾心；蓝调 Ultramarine Blue 沉稳静逸，气质非凡；银翼 Interstellar Glow 采用了极为特殊的 OC0 镀膜工艺 —— 随光而变，梦幻之间。