【IT之家评测室】手感和屏幕再次升级，一加8 Pro快速上手体验

回想起来，去年的一加7 Pro是一款令人印象深刻的机器，无论是真全面屏的设计，还是AG磨砂工艺后壳，都让人眼前一亮。2K/90Hz的屏幕也提升了不少消费者对于屏幕素质的要求，高刷新率+高分辨率开始在各大品牌的旗舰产品上流行起来。今天，一加正式发布了全新的一加8系列，只有中杯和大杯，但颜色上的选择十分丰富。IT之家这次第一时间拿到了蓝调配色的一加8 Pro，下面就跟着水水一起来看看它的表现究竟如何吧。

设计与屏幕

一加8 Pro这次依旧采用亮面的镜面玻璃和AG磨砂雾面玻璃两种不同的工艺，像水水手上的这台蓝调，还有青空都是第五代的AG磨砂玻璃工艺。不同的是，一加这次在AG玻璃的雾面程度上，又更进了一步，将这种磨砂的触感打磨成了和正面屏幕一样滑的玻璃，拿在手上确实很有质感。据说，它是目前同款玻璃工艺中，雾面程度最高的。另外，虽然主打款基本都是纯色设计，但在不同光线的反射下，还是会呈现出深浅不一，亮暗交错的特殊色彩，用久了既不会觉得平淡，也不会审美疲劳。

一加8 Pro对图标和字母Logo都进行了细节上的调整，而且采用了全新的工艺，在一定的角度侧看过去，Logo仿佛有「重影」的现象。而且两个Logo镂空的部分又采用了一种半透明且带有镜面效果的处理，当反射到不同物体倒影的时候，会呈现出一定层次的质感，看起来还是有点帅气的。

一加8 Pro背部的镜头模组设计和今年的主流设计趋势有所不同，采用了分体式的排布，左侧单独摘出了一枚3倍光学变焦镜头、光线和距离传感器以及多色温补光灯，右侧则是单列纵向排布的三摄镜组，而且是居中设计，表面也没有任何纹理和文字标签。另外，传感器和补光灯之间的衔接处也做了类似Logo部分的工艺处理。

机身的中框顶部是一个特别的凹陷设计，可以在一定程度上增强视觉层次感。

右侧的三段式情景按键再次得到保留。这组按键已经成为一加手机重要的身份标识，配合更大的X轴线性马达，体验独此一家。值得注意的是，一加在振感反馈的细节上比较讲究，只有在拨动到振动模式时才有振感，静音模式没有任何的声音和振动，而响铃模式只会模拟嗡嗡的振动声，也是没有振感反馈的。

一加8 Pro的机身更修长，横向宽度进一步收窄，曲面的弧度更大，机身更加的圆润，重量也有206克减少到了199克，别看数值不大，这一系列的调整让它的握持手感好了不少。而在去掉了升降式机械镜头结构之后，在整体的重量分配上也更加均匀，不再有「头重脚轻」的感觉。

一加这次依旧是立体声双扬声器，不过顶部的听筒兼扬声器开孔面积略有收减。

一加8 Pro的正面搭载了一块6.78英寸的AMOLED流体屏，并采用了前置单挖孔的设计。随着屏幕左右两侧弧度的增大，物理黑边也进一步收窄，同时下巴部分也更细了。从参数上看，它拥有3168*1440的2K分辨率、120Hz刷新率、240Hz触控采样率、1300nit峰值亮度、513PPi，色准达到了Delta E < 1和JNCD ≈ 0.4的标准；技术方面支持HDR/HDR10+技术、10.7亿色色彩显示、10Bit色阶、MEMC动态补偿插帧技术，还联合了国内一众的手游厂商，适配了王牌战士、穿越火线、QQ飞车、崩坏3等 12 款热门主流游戏的高帧率模式。

由于现在90Hz-120Hz的高刷新率屏幕越来越多，一加8 Pro屏幕上最突出的一点就是其拥有2K+的分辨率，不仅在日常的文字和图片显示上更加细腻，在游戏中也能为用户呈现最出色的画质。举个例子，就拿水水最常玩的崩坏3来说，当你登陆游戏站上舰桥调戏看板娘，或者在新服装试玩关卡里点击小心心预览老婆的新衣，一加8 Pro在细节和人物边缘的观感上都要比1080P的屏幕更加的清晰。

性能与续航

在一些细节的显示功能上，一加8 Pro也进行了系统的调整。比如支持4096级的亮度调节，并且新增了前后双光线传感器和一枚环境光色温传感器，进一步提升了自动亮度调节的准确性，也可以配合显示设置里的舒适显示，自动根据环境光的变化调节合适的屏幕色温。而这个鲜明视效Pro，则可以在本地播放视频时，自动提升画面的对比度和饱和度，加强视频的观感。

其它配置方面，一加8 Pro升级到了高通骁龙865处理器，最高12GB LPDDR5的内存和256GB UFS3.0的闪存组合，新增了双模5G全网通和Wi-Fi 6+的支持，4510mAh电池，30W的Wrap有线闪充和30W的无线闪充，支持反向无线充电，IP68级防水防尘，Haptic线性马达，杜比全景声等等。通过实际的跑分测试来看，安兔兔得分高达579729分，而在GeekBench 4处理器跑分上，单核达到了4273分、多核达到了13088分，比较符合今年主流旗舰手机的水平。不过，考虑到这台机器默认的测试都是在2K分辨率+120Hz的刷新率下进行，所以数据上一加8 Pro其实是有点「吃亏」的。

比如在IT之家实际的游戏测试中，以2K/120Hz的模式运行崩坏3，在画质最高和全特效的情况下测试「后崩坏书」副本中的遗迹和剧情模式，从30分钟时间所得到的帧数曲线图来看，它的平均帧数只有40.3帧，相比主流骁龙865旗舰的52-55帧是有些低的，但如果把分辨率调到1080P，帧数立刻就上去了。所以之前我在评测一加7 Pro的时候就说过，一加手机玩游戏是那种玩得很爽，但数据不亮眼的类型。但这也说明了有时候数据并不是那么重要，相比之下一加8 Pro能在2K分辨率下，带给你最好的画质，同时流畅度也没有损失，我觉得是值的。

至于大家所关心的另一点耗电问题，我们也进行了测试。在游戏类软件比如崩坏3、和平精英的耗电上，同时开启2K和120Hz比只开启其中一项要多耗电3%-5%，比如双开高刷和高帧玩崩坏3半小时耗电15%，单开的话半小时耗电11%-12%。同理，在视频类软件比如Bilibili、爱奇艺的耗电上，同时开启2K和120Hz比只开启其中一项要多耗电2%-3%，而其它日常的应用方面，同时开启2K和120Hz比只开启其中一项要多耗电1%-2%，结合它4510mAh的电池，大家平时在使用的时候，可以根据自己的实际需求进行选择。

拍照与影像

最后说说拍照。一加8 Pro这次搭载了双4800W四摄镜头。其中主镜头是和索尼共同研发的IMX689，拥有1/1.4英寸超大感光元件和f/1.78的光圈，支持OIS + EIS双防抖和全像素全向对焦技术；120度超广角镜头则采用了IMX586，支持3mm微距拍摄；左侧那枚独立的镜头则是800W像素的3倍光学变焦镜头，同时负责记录人像。最下面还有一颗500W像素的辅助镜头。具体的表现我们直接看样张。顺便说一句，由于一加已经全面支持了全屏比例模式，这次会加入很多的「长图」。

下午三点的五四广场，太阳已经开始向西边撤退，一加8 Pro的整体色彩比较真实，没有任何的「美化」。得益于4800W的高像素，不放大就可以看出后面的楼宇细节十分清晰。当然，全屏取景会将上下的景物裁切，但却可以展现出类似全景照片的大气感。

在3倍的光学变焦下，你可能会觉得画面比较发灰。但实际上，此时的天空正笼罩着一层薄雾，而且还是稍稍背光的状态，所以拍出的景物不够通透。在画面的细节上，一加8 Pro的表现依旧出色

不过放大来看，还是能看出轻微的涂抹感。

停泊在港口边的青岛之星游轮，一加8 Pro对画面稍稍做了一些饱和度上的提升，使船身的部分更蓝，海水的部分更绿。船头底部的暗部细节也得到了体现，宽容度尚可。

放大看细节，船身的吃水线刻度数字、青岛之星几个字，船身倒映着海面被阳光照射形成的细碎波光以及浅浅的海面都一清二楚，看得出主摄的这枚索尼IMX689的解析力还是非常不错的。

在大逆光的场景下，一加8 Pro会优先保证画面测光，配合3倍光学变焦，能够清楚的拍到火炬暗部的细节，同时天空部分也不会过曝。一加基本不会对色彩、饱和度和对比度进行优化，所以画面观感就比较一般，但贵在真实。

十倍变焦下随风飘扬的五星红旗，天空的纯净度上略有下降，国旗和旗杆的细节保留的依旧不错，特别是旗杆右侧反射的高光、旗帜本身的褶皱以及边缘的破损和残缺都看得一清二楚。

在商场中灯光环境复杂的环境下，一加8 Pro的测光表现令人满意，在面对不同形状、不同亮度和不同照射区域的光源时都没有出现过曝的情况。它没有刻意增加画面亮度去提升暗部细节，但整体的观感还是不错的。

我们对着商场中的装饰小吊灯拍了一组3倍变焦特写，可以看到一加8 Pro对于灯泡细节的还原非常不错，发光的灯丝都看得清清楚楚，也没有出现眩光、鬼影或者曝光方面的问题，灯罩在光线照射下的质感更有层次，而看似漆黑一片的顶部，实际有很多的铁丝网，一加8 Pro也都拍了出来。

在黄记煌大快朵颐，由于拍的时候离得很近，一加8 Pro默认进行了一定的虚化，刚焖好的锅里不断冒出水汽，但是都被忽略掉了，距离我们最近的虾、蛋饺和香菜，都拍出了真实的质感，尤其是被特调酱汁刷过的表面油光和色泽，不禁让人食欲大增。

酒饱饭足，来到商场外透透气，疫情期间仍有很多商铺未开，显得有些冷清，只剩五彩的广告灯牌散布在各个角落，映得周围红红紫紫，一加8 Pro在弱光下的解析力依旧很棒，测光和曝光控制的也不错。

放大后，天空的纯净度和画面噪点都很自然，只有远处强光照射的地方微微有些噪点，但建筑的线条和轮廓依旧清晰。

而在3倍变焦下，广告灯牌上的字体和玻璃围栏上反射的光影都非常清楚，高像素和防抖算法让手持拍摄完全不糊。

走着走着就来到了五四广场。惯例的浮山湾灯光秀正在进行。我们首先用夜景模式拍了张大远景，可以看到无论是画面的纯净度，细节还是色彩，一加8 Pro都表现出了不俗的综合实力。

由于一加的夜景模式暂未支持1倍以上的变焦，所以我们用普通拍照模式分别在5倍和10倍的变焦倍数下拍了两张建筑的特写，一加8 Pro也是轻松应对，画面干净无噪点，楼宇的细节和灯带都清晰可辨，没有过曝和高光溢出的问题。所以，即使不用夜景模式，也可以拍出不错的夜景。

总结

一加8 Pro作为今年最新款的旗舰产品，它主打的卖点依旧是目前硬件和显示素质数一数二的2K/120Hz屏幕，所有其它的硬件升级也是围绕着为屏幕显示和触控操作提供最流畅、最快的操作体验和最好的画质来进行的。从刷新率、系统动画、动态壁纸甚至是亮度调节上，一加都能带来简单粗暴的感官刺激，用肉眼可见的细腻和触手可及的顺滑去打动你。另外，针对去年首款Pro产品的不足，一加8 Pro也都进行了完善，比如无线充电，IP68防水防尘，4510mAh电池等。设计上一加进一步打磨AG玻璃工艺，并且推出了极具个性和时尚的青空、蓝调等配色，都非常的漂亮。应该说今年的一加8 Pro称得上「西装暴徒」的名号。