如果没进过飞信、沃友的坑，你不会理解“5G消息”的梗

5G时代，如果不去自我颠覆式创新，运营商的价值将被进一步稀释：一边是收入下降，一边是基础设施投入巨大，运营商到了必须要想方设法突围的关键时刻。

实际上，从2G、3G到4G时代，一众运营商都没少折腾诸如彩信、飞信、飞聊等互联网应用。然而，无奈的现实却证明，运营商仍然是运营商，管道化成了三大运营商一路走来蜕不下的皮。

或许，打造出一个“网络+终端+产品”完美融合的产品，是运营商最大的梦想。

随着5G场景迅速落地，运营商再次按奈不住去寻求互联网内容应用向的谋变。近日中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，共同发布了《5G消息白皮书》。

三方宣布将5G时代传统的短信业务升级到RCS(Rich Communication Services & Suite,富媒体通信服务,简称RCS)。对此，业内有声音认为是三大运营商抱团对标微信、支付宝。那么，此举背后究竟是运营商怎样的考虑？运营商举“5G消息”为短信续命能否梦想成真？

“5G消息”能否为短信续命？

据了解，“5G消息”支持文本、图片、视频、表情等内容，支持在线和离线消息，可向用户提供消息状态报告和消息历史管理。

消极的观点，主要集中在对运营商做融合通信（RCS）产品的不看好。

具体来看，三大运营商力举的RCS，是将短信升级为RCS消息，并将高级消息传送功能与标准接口，整合于聊天机器人和插件中，能够以无应用程序模式，让用户在消息窗口内就可进行搜索、交互等业务体验。产品形态是以图文、流量红包、视频等富媒体形态展示。

的确，与3G、4G相比，5G通信技术具有带宽更宽、速度更快、信号更好等特点，这势必使得5G的应用场景更为多元化。换言之，5G消息不再基于2G、3G、4G信令通道发送短信，而是类似于VoLTE一样，采用媒体通道发送富媒体信息。

然而，值得注意的是5G消息并未超越微信这样的杀手级应用。这样一款极为考验运营商“运营功底”的产品，同样是让个人用户通过文字、图片、表情包、视频等方式交流，同时也在效仿微信那样打通公众号、服务号，连接企业与个人用户。

说到这里，令人啼笑皆非的是，有专业人士指“5G 消息”并不是什么新技术，它的本质——RCS是早在 10 多年前就已存在的概念。

其实，概念新旧并不值得长篇累牍，但“5G消息”的诉求如果仅仅对标微信，或是电信运营商在5G时代对曾经的OTT磨难进行反击，其发展前景不能不打个大大的问号。毕竟，如果只是模仿而无超越，数以亿计的用户又何必抛开微信、支付宝等转而使用“5G消息”？

毕竟，社交资产的迁移意味着巨大的成本。

除非一位用户八成以上的好友都转投“5G消息”，否则，5G消息只能望梅止渴。对于三大运营商而言，5G其实是挑战大于机遇，如果不能拿出超越微信的创新，其管道化的困境仍然是一个难解的题目，为短信续命更无从谈起。

之所以这么说，是因为前有飞信（飞聊）等败笔为鉴，让我们能藉此窥见运营商的过分优越感和盲目自信带来的大坑。

彩信昙花一现，飞信飞聊难解运营之困

彩信的败笔自不必说。单在微信出现以前，运营商们尤其是一哥中国移动开发的飞信，一度曾让人们相信这就是运营商时代最好的即时通信工具。

然而，尽管运营商以为自己拥有世界上最大的用户群体，只需要将飞信这样的即时通信工具摆在那里，就能坐等用户上门甚至付费。但一个不容忽视的问题却是，运营商的自我封闭，以及社交和内容运营方面的不作为，让其以为飞信是“天选之子”，不会有终结其命运的新应用出现。而且，彼时中国联通也火急火燎地推出了自己的应用，目的只是为了做一款聊天工具而已。

运营商在“最好的时代”一度只是彼此之间进行竞争，而且这种竞争并不足够市场化，以至于各自在一亩三分地里收获果实，丝毫没有感受到外来物种侵袭所带来的危机感。

事情总是不以人的意志为转移，更不可能以运营商的想当然而永远风平浪静。微信突如其来打乱了一切。其实，在微信刚出现之时，运营商们并未意识到这将是一个怎样的危险物种，因为他们几乎没有将微信放在眼里。

但是随着微信于2011年推出语音服务之后，运营商目瞪口呆，这个会灭掉语音通话和资讯服务的”怪胎“，正以迅雷不及掩耳之势蚕食原本属于运营商的利益空间，更将数以亿计的用户从运营商的怀抱中吸引到了自己的麾下。

其实，值得一提的是，飞信本来是具有相当大潜力的。但是由于当时中国移动和中国联通、中国电信之间的不互联互通，让相对封闭的飞信、沃友等最终销声匿迹。

“管道工”的角色 能否在5G重拾话语权

用管道工形容三大运营商过去多年的角色，其实并不夸张。这些年，运营商们一直在与微信、支付宝等互联网应用争夺移动互联网市场红利。但是事实却证明，运营商的刷子还是差了一截。

从2G时代的彩信的不温不火，到3G时代飞信先火爆又迅速归于平淡并退出市场，不能不说，以中国移动“领衔”的运营商在互联网内容向没有什么成就。

而导致这种惨淡结果的，其实还是要归结于运营商的优越感和对互联网内容、移动社交的运营无感。

正所谓精一行钻一行，运营商的本分是做好通信基础设施建设，让运营商去做更多移动互联网的应用研发和推广，只能是力不从心。而且，运营商像中国移动做飞信，无法与中国联通和中国电信的用户互联互通，这也凸显另一个问题，那就是运营商的各自封闭。而封闭的做法和思维，自然就会带来封闭的后果，让微信这样的开放式应用得以迅速壮大起来。

当然，无论是4G时代还是未来的5G时代，都讲究流量入口和场景渗透。微信、支付宝们早早地抓住了场景和流量。而像中国电信的翼支付虽然目前仍然可用，但是其影响力远远无法与前两者相提并论。

这也说明，在流量和场景的争夺上，运营商又一次后知后觉。而如今面临5G时代带来的巨大机遇，运营商们联合起来将“5G消息”作为排头兵，虽然可能在巨资投入后产生一时的快感，但是如果不能在流量、场景、入口上超越既有的微信、支付宝等应用，那么即便身处新时代，运营商的管道化标签仍然难以被揭掉。

翻阅十年前的资料，可以看到工信部相关数据显示，2010年3月，全国手机短信息发送量为665.3亿条，同比降4.5%（为首次大幅减少）。中国移动的财报则显示，其在2011年短信和彩信业务收入首次出现下降，为464.62亿元，低于2010年的468.89亿元。

这些数字在十年前或许没有引起运营商的警觉，而当下的一些数据变化或许依旧不会引发警醒。已经成为管道的三大运营商，虽然想靠5G消息争夺市场，但是用户习惯和产业生态不会以人的意志为转移。

2020年2月，工信部发布了《2019年通信业统计公报》显示，由于网络登录和用户身份认证等安全相关服务不断渗透，大幅提升了移动短信业务量，但是相关业务收入却未见上涨。2019年，全国移动短信业务量同比增长37.5%，增速较上年提高23.5个百分点；移动短信业务收入完成392亿元，则与上年持平。

显然，这正是管道化的运营商在增值业务上的无力。

【结束语】

我们可以笃定5G时代运营商的短信业务量将会只增不减，但“5G消息”到底能给运营商带来多大的”油水“和生态，又会如何对供需两侧进行重构，都要打个大大的问号，更别提为短信“续命”。

有句落俗套的话：大人，时代变了。还有一句不太俗的话：新瓶装旧酒，越喝越没有。