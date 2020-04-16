海信发布30余款电视新品：旗舰款U9 主打8K HDR，峰值亮度1000nit

IT之家4月16日消息 4月16日晚，海信举办线上发布会正式推出2020年全系电视新品阵容，包括激光电视L系、超画质电视U、潮科技X系、AI电视A系四大系列共30余款产品，其中75英寸以上大屏产品就有10多款。

IT之家了解到，海信U9为年度旗舰产品，有65英寸、75英寸、85英寸三个规格。75和85英寸U9主打8K HDR超画质影像，清晰度是1080P的16倍，峰值亮度高达1000nit，官方称可以精准还原HDR高动态影像。65英寸U9是全球首台观星级叠屏电视，官方称可以达到观星级显示效果。

U8系列主打零框感全视屏，拥有55、65、75、85英寸四大尺寸。U8采用全球最窄的零框感屏幕工艺，屏占比接近99%，4K HDR和信芯H3画质芯片加持。U7系列为体育和游戏爱好者量身打造，应用100级分区控光技术，官方称细节表现是同价位产品2倍。U7新品同时支持4K HDR和4K 120HZ高刷新率，配备HDMI 2.1接口，支持4K 120Hz信号输入与VRR专业游戏模式，U7系列也有55、65、75、85英寸四款大尺寸可选择。

海信X系列主打创新体验的未来潮科技，官方称首个代表产品社交电视首创了支持六路视频通话的大屏社交新场景。用户可以在社交电视云聚会、云K歌、云游戏、云健身等。海信公布社交电视已正式成为“腾讯START云游戏首家官方内测合作伙伴”，并在行业内首次通过了腾讯START云游戏银标认证标准，目前已支持NBA2K Online 2、FIFA Online 4等热门游戏。

海信AI电视A系新品包括75、85英寸A7系列大屏电视，应用信芯H3画质芯片和量子点技术，同时搭载了星光级的摄像头，支持6路视频、AI健身私教等丰富大屏娱乐体验。海信A7系列新品今年5月份还将推出55吋、65吋两个规格新品，增配WiFi6。

在激光电视方面，官方称海信75L9S全色激光电视应用激光显示最高标准的三色激光光源，是唯一达到BT.2020顶级色域标准的产品，这不仅远超市场上的同类产品，也是现在液晶电视都无法触及的新高度。

海信表示，全色激光电视在护眼舒适度方面进一步提升，比纸质阅读舒适度还要高20%。海信这款75英寸全色激光电视市场售价11999元。

海信88英寸全声屏激光电视88L5V首创蜂窝仿生屏幕发声技术，官方称相当于在88英寸屏幕里集合10万级振动发声单元，让每个像素都声动。