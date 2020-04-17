被多屏协作种草？让任意Windows电脑操控手机的神器

“多屏协同”一直是很多网友的梦想，尽管微软已经在Win10中内置了一款名叫“你的手机”的多屏协同工具，But……太多的非主流限制，让众多国内用户望不可及。

除此之外，国内的华为公司也推过自己的多屏方案HUAWEI SHARE，而且据用过的小伙伴称，效果还不错！不过目前这套方案，只能在华为笔记本和华为手机中实现，至于其他品牌的小伙伴么，就只能在旁边流哈喇子了！

Dell Mobile Connect理论上可以在任何笔记本和手机中实现协作

不过近日有网友发现，一款名叫Dell Mobile Connect的第三方工具，也能实现上述功能。尽管实际效果和华为的还有一定差距，但至少对品牌没有限制了。只要你的手机和电脑支持WIFI与蓝牙，就能使用这项功能。好了，废话不多说，咱们马上开始。

1.安装

Dell Mobile Connect来自戴尔，是一款通过电脑，远程接打电话、收发短信、看消息、传文件的小工具，并且可以将手机屏幕直接投射到电脑屏幕上来。换句话说，装上它之后，你大可以将手机扔到一边充电去，而不分心地在电脑旁完成绝大多数操作。

电脑端安装过程：

1) 打开“设置”→“更新与安全”→“开发者选项”，勾选右侧的“开发人员模式”；

打开“开发人员模式“

2) 浏览器打开相应网址（文末），下载Dell Mobile Connect Driver的最新驱动，安装它；

下载最新版Dell Mobile Connect Driver驱动（最后更新日期：2019.09.12）

3) 接下来是软件安装，这里分为两种情况，如果你当前使用的是DELL电脑（2018年以后出厂），那么就可以直接到Win10应用商店搜索“Dell Mobile Connect”下载并安装。如果不是DELL电脑，则要手工下载一份Dell Mobile Connect的提取版；

非DELL用户需要下载独立版软件，但装好后需要手工升级

4) 打开Win10应用商店，点击右上角“…“→”下载与更新“，正常情况下商店会对Dell Mobile Connect自动完成更新。如果没有弹出更新界面，那就手工点击一下右上角的”获取更新“按钮，看到下面这个界面就对了；

Win10商店会自动对Dell Mobile Connect进行升级

5) 更新完成后的Dell Mobile Connect，应该是下图这个样子，接下来我们开始安装手机端；

这才是新版的界面，看到它就OK了！

手机端安装过程：

1） 打开手机应用商店（以某米应用商店为例），搜索“Dell Mobile Connect”；

2） 将结果页拉至最下方，点击“去豌豆荚搜索”；

手机搜索下载“Dell Mobile Connect”

3） 点击“Dell Mobile Connect”右侧的“安装”按钮，根据提示完成安装。APP支持Android和iPhone两种机型，同时也不会像“你的手机”那样需要提供Google框架支持；

这是手机端界面

2. 配对

当手机与PC端完全配置好后，就可以开启连接了。连接的过程其实就是蓝牙配对，勾选复选框后点击“开始使用“，接下来软件会询问你使用的是Android还是iPhone手机，点击下一步，进入代码输入页。然后启动手机APP，将APP生成的连接码填写进去，再点击下一步，就可以开始配对了。

电脑端配对过程

配对过程并不复杂，玩过蓝牙的小伙伴应该都清楚。首先电脑端会弹出一个PIN码，接下来手机会弹出配对提示，按照要求将PIN码填入到手机中，即可完成匹配。为了后面操作方便，这里也可以先将“允许访问您的通讯录和通话记录“打勾。当然不打也没问题，后面还可以统一授权。

填入手机代码后，电脑端开始向手机申请配对

配对好的手机会出现在PC上，但并非大家想像中那样，直接以一个屏幕形象出现。首次使用时会需要开启很多权限，比如读取联系人、读取消息、读取屏幕、主动控制屏幕方向等等，大多都要点击同意。不过后续就不用这么麻烦了，软件支持自动连接。

3. 功能体验



Dell Mobile Connect采用窗口式设计，你可以根据喜好，将它摆放到屏幕上的任何区域。最小化也没问题，只要连接完成，Dell Mobile Connect就能随时随地向你提示信息！

这就是最终效果了

1） 通知同步

无论手机收到一条短信、微信还是邮件，PC端都能同步得到通知。这个通知是可以点击的，比方说收到一条短信后，除了可以直接进入短信界面外，悬窗下方也会有一个快速回复面板。你可以通过这里，回复短信或者直接挂断电话。

各种信息提示窗口

隐私设置是我觉得比较有意思的一个地方，默认情况下屏幕右上角会弹出“新消息”、“来电…”的提示，但当鼠标悬停后，则变成了真实的姓名与信息。一来可以保证隐私内容不被他人看到，二来又能在需要时方便地处理信息。

隐私设置

点击通知可一键跳转至消息页面

通知消息被统一放置到第一个标签，以方便用户集中处理。不过Dell Mobile Connect收到的通知，是不会纳入到Win10通知中心的，这一点和其他软件有些差别。

2） 手机

“手机”对应于电话和通讯录，比方说我们要搜索联系人、拨打电话，或者收发短信，都可以利用这项功能。不过这里只提供了简单的拨号与挂断，实际通话还要通过手机完成，电脑端的麦克与音箱并不起作用，使得这项功能多少变得鸡肋了一些。

通讯录和拨号功能

3） 短信息

除了可以在电脑端查看短信之外，撰写与转发也能通过这个标签实现。其实我觉得这项功能的最大意义，就是能将短信内容直接拷贝到电脑上。没错！相比之前真的是方便多了。

短信息

4） 文件传输

Dell Mobile Connect默认提供了“照片”、“视频”、“音乐”、“文档”四组标签，我们可以分门类地查看与管理手机上的文件，只是不支持子文件夹。默认情况下，这里显示的是一个文件清单，如果要查看或下载某个文件，需要点击一下图标上方的“获取”按钮，下载完成后才能拖拽到电脑上。

文件传输功能

向手机上传文件也是一样，直接将文件拖拽到“文件标签”松手（不需要激活对应的文件类型标签），就可以直接将文件上传至“Dell Mobile Connect”文件夹，之后就能通过相关的手机应用找到它们了。

文件上传到手机中

5） 微信

微信其实是“镜像”功能的一个快捷方式，点击后会自动镜像屏幕并打开微信。由于是屏幕镜像，因此所有操作和手机端微信没有差别，我们可以借助键盘和鼠标，快速完成信息的显示与发送。不过实际应用中，这项功能却并没有想像中好用，主要原因是实体鼠标在操作时总有一段误差，使得点击不够精确。而且和打电话一样，语音信息也是发不了的，同样需要借助手机端操作。

微信功能

6） 屏幕镜像

Dell Mobile Connect提供了一个双向版屏幕镜像，一方面可以将手机画面实时同步到电脑，另一方面也能从电脑端直接操纵手机。

双向屏幕镜像

Dell Mobile Connect并不支持手机屏幕全屏，而且画面清晰度也比较一般，但看清屏幕文字还是没问题的。除了跟随手机自动旋屏以外，软件还专门提供了一项强制横竖屏功能，方便在电脑端观看视频与图片。

强制横竖屏功能

整个投影过程中，手机屏幕是一直亮着的（低亮度），多少会对手机的电量有些影响。而且如果你的手机设置了生物识别模式（面部、指纹、密码），那么登录过程也会成为一个坎，因为密码界面是不投屏的，因此开屏过程大多还是要到手机上完成。这一点显得有些遗憾，并未做到无缝式切换。

写在最后 最后说一下感受吧，整体连接很稳定，而且是出乎意料地稳定，连接过程中一直没有断过。中间有一次重启电脑，也是在重启后自动连接了。其次就是实时性，有网友反应Dell Mobile Connect的整体响应太慢，其实它使用的是Wifi Direct连接（类似于Win10那项将手机屏幕投影到电脑上的功能），如果周围没有干扰的话，延迟应该是很小的。

小问题也是有的，除了前面提到的投屏时鼠标位置略有偏差，以及无法在PC端接打电话之外。连接后手机屏幕会一直呈现暗色（不仅是屏幕镜像），只有断开后才正常，这对于一些需要临时使用手机的场景会很麻烦。此外没有电量提醒也是个小问题，这个……真的很有必要！

当然瑕不掩瑜，作为一款不挑盘的三方应用软件，这款Dell Mobile Connect还是很值得我们一试的，如果你正在寻找一款多屏协同工具，不妨试试它，也许就很适合你呢！