苹果 macOS 10.15.5 Beta 2 发布：新功能将延长MacBook电池寿命

IT之家4月17日消息 苹果今天发布了macOS Catalina 10.15.5的第二个开发者测试版，其中包含了macOS系统对MacBook充电管理方式的重大改变，新的电池健康管理功能旨在改善 MacBook 的长期电池健康状况。

电池健康管理功能的目的是“降低MacBook电池的化学老化速度，从而延长电池的长期寿命”，但不影响电池续航。例如，如果你的 MacBook 大部分时间插着电源，那么电池健康管理功能就会启动，阻止你的 MacBook 充电到满电，这项新功能只适用于通过Thunderbolt 3充电的MacBook，而不是MagSafe。

该功能的工作原理是通过分析电池的温度，以及笔记本电脑所经历的充电模式。换句话说，笔记本电脑是经常性地将大部分电量耗尽，然后再充满电，还是大部分时间保持满电并插上电源？在后一种情况下，电池健康管理更有可能阻止其充满电，以延长电池的长期使用寿命。

苹果公司表示，除非用户选择与苹果共享匿名分析数据，否则所有的充电数据都会保留在设备上。

IT之家了解到，苹果公司默认启用了电池健康管理功能，但用户可以手动关闭。

macOS Catalina 10.15.5 的第二个开发者测试版现在已经向开发者开放，不久后也将向公测用户开放。