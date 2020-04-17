内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac新闻

苹果 macOS 10.15.5 Beta 2 发布：新功能将延长MacBook电池寿命

2020/4/17 6:43:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月17日消息 苹果今天发布了macOS Catalina 10.15.5的第二个开发者测试版，其中包含了macOS系统对MacBook充电管理方式的重大改变，新的电池健康管理功能旨在改善 MacBook 的长期电池健康状况

电池健康管理功能的目的是“降低MacBook电池的化学老化速度，从而延长电池的长期寿命”，但不影响电池续航。例如，如果你的 MacBook 大部分时间插着电源，那么电池健康管理功能就会启动，阻止你的 MacBook 充电到满电，这项新功能只适用于通过Thunderbolt 3充电的MacBook，而不是MagSafe。

该功能的工作原理是通过分析电池的温度，以及笔记本电脑所经历的充电模式。换句话说，笔记本电脑是经常性地将大部分电量耗尽，然后再充满电，还是大部分时间保持满电并插上电源？在后一种情况下，电池健康管理更有可能阻止其充满电，以延长电池的长期使用寿命。

苹果公司表示，除非用户选择与苹果共享匿名分析数据，否则所有的充电数据都会保留在设备上。

IT之家了解到，苹果公司默认启用了电池健康管理功能，但用户可以手动关闭。

macOS Catalina 10.15.5 的第二个开发者测试版现在已经向开发者开放，不久后也将向公测用户开放。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：macOS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    